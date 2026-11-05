Cyberattaque au Crédit Mutuel : le scénario de l'attaque dévoilé par la banque, 18 millions d'euros volés après des "opérations frauduleuses" ? Ce que l'on sait

Au lendemain de l'annonce d'une cyberattaque ayant touché le groupe Arkéa - Crédit Mutuel, une enquête a débuté et confiée à l'office anti-cybercriminalité (OFAC). Quelles sont les conséquences de ce piratage pour les clients ?

Après la plainte déposée par le groupe Arkéa Crédit Mutuel suite à une cyberattaque reconnue par le groupe bancaire mercredi 4 novembre 2026, une enquête a été ouverte à Paris et confiée à l'office anti-cybercriminalité, l'OFAC pour "atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée". La banque avait indiqué en début de journée mercredi que "des opérations frauduleuses" ont pu avoir lieu. Le groupe bancaire Arkéa - Crédit Mutuel ajoute que l'incident est "aujourd'hui maitrisé".

Mercredi soir, le groupe Crédit Mutuel Arkéa a donné de nouvelles précisions sur l'attaque subie, assurant que les hackers "ont utilisé le compte propre de Crédit mutuel Arkéa pour réaliser des transactions vers d’autres acteurs bancaires", ils ont ensuite "converti cet argent en cryptomonnaie via des plateformes spécialisées".

Surtout, alors que des experts évoquaient la piste d'une intrusion dans le système informatique de la banque via la filiale de banque en ligne Fortuneo, le groupe dément cette faille, confiant que les hackers ne sont "pas passés par des comptes de clients de ses fédérations ni de ses filiales" et dément toute "entrée" par le biais de Fortuneo. "Les attaquants sont passés par la plateforme d’un de nos prestataires et ont ainsi atteint le Crédit mutuel Arkéa directement", précise le groupe. Ce dernier écarte aussi la thèse d'une "erreur humaine" au sein de ses équipes et évoque "une attaque sophistiquée venant de l’extérieur".

Mais le groupe dont le siège est situé dans le Finistère ne confirme pas les montants éventuellement dérobés par les hackers. Le journal Le Télégramme évoquait mercredi la somme de 133 millions de dollars, soit environ 118 millions d'euros, s'appuyant sur les chiffres d'un enquêteur indépendant, ZachXBT, qui relatait l'attaque ce mercredi matin. ZachXBT s'est notamment spécialisé dans les transferts de fonds vers les cryptomonnaies, une piste qui serait privilégiée dans cette attaque visant à dérober l'argent puis à la transformer en cryptomonnaies.

Quel sera l'impact de ce piratage pour les clients du Crédit Mutuel ? La réponse de la banque

Certains virements étaient impossibles à réaliser mercredi pour les clients mais la banque assure que cet incident "n'a aucune conséquence financière pour eux". Même si des comptes bancaires avaient effectivement été ponctionnés lors de cette attaque, sans doute via de faibles montants et sans que les clients puissent le voir sur leur compte en banque, ce qui reste donc à démontrer, le groupe Arkéa Crédit Mutuel a de toute façon l'obligation de rembourser les clients lésés.

En cas de fraude avérée, la réglementation européenne protège les déposants. Les pirates pourraient avoir ciblé davantage les fonds propres du groupe bancaire. "Une partie partie des fonds concernés a pu être bloquée, et d’autres actions sont en cours afin de les recouvrer", expliquait mercredi soir Crédit mutuel Arkéa. De plus, "les montants impactés par cette attaque, encore en cours d’évaluation, n’étaient (…) pas de nature à remettre en cause la solidité et la santé financière du groupe".

Le groupe Crédit Mutuel Arkea avait déjà réagi mercredi dans la matinée via un communiqué à retrouver ci-dessous : "Nous tenons à rassurer l'ensemble de nos clients : cet incident n'a aucune conséquence financière pour eux. Leurs intérêts sont pleinement protégés. Dès la détection de cette attaque, nos équipes se sont immédiatement mobilisées et ont pris, par mesure de précaution, la décision de suspendre temporairement certaines transactions afin de sécuriser les opérations et de prévenir tout nouveau mouvement frauduleux. La reprise de ces opérations interviendra rapidement, dans des conditions de sécurité optimales, dès lors que les dernières vérifications et mesures de sécurisation auront été réalisées".

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