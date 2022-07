Prime bac 2022 : quel gain pour les bacheliers cette année ?

PRIME BAC. Comme chaque année, les banques offrent des primes aux jeunes bacheliers en fonction de la mention obtenue. Quel gain en 2022 ? Dans quelle banque ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 8 juillet 2022 à 08h11] Comme chaque année, peu après les résultats du baccalauréat, la plupart des banques françaises proposent diverses primes aux jeunes bacheliers en contrepartie de l'ouverture d'un nouveau compte. Pour récompenser les jeunes diplômés, des primes allant de 15 euros à 160 euros seront octroyées en 2022, généralement proportionnellement à la mention obtenue. A titre d'exemple, le CIC offre une prime de 160 euros aux élèves ayant obtenu la mention "Très bien" ! La prime s'élève à 80 euros à la Société Générale pour les détenteurs de Sobrio ou Jazz. Une manière pour les établissements bancaires de gagner de nouveaux clients, et pour les titulaires du BAC de démarrer avec une petite avance sr leur tout nouveau compte bancaire. Dans certaines banques, les primes octroyées dépendent d'une région à l'autre, comme au Crédit Agricole.

Pour obtenir cette prime, une condition sine qua non existe, quelle que soit la banque vers laquelle vous souhaitez vous diriger : il est obligatoire de fournir votre relevé de notes de l'examen du baccalauréat. Sachez que l'aide bac distribuée par les établissements bancaires n'est pas la seule récompense possible pour les jeunes titulaires du baccalauréat, l'aide au mérite existe également. Elle est accordée aux étudiants boursiers les plus méritants, c'est un complément de la bourse sur critères sociaux. Elle est ainsi destinée aux bacheliers aux revenus modestes, ayant obtenu une mention Très bien au bac et qui souhaitent poursuivre leurs études. Si votre dossier social étudiant (DSE) est accepté, vous n'avez pas d'autre démarche à effectuer. Le rectorat transmet directement au Crous la liste des bacheliers ayant obtenu une mention Très bien. Le Crous vous informera si vous pouvez bénéficier de cette aide au mérite d'un montant annuel de 900 €. Aussi, certaines régions proposent une aide au mérite pour les bacheliers. Renseignez vous auprès de la région pour en connaître les conditions d'attribution, et l'éventuel cumul avec l'aide au mérite de l'État. Vous êtes fraîchement diplômé et vous hésitez encore vers quelle banque vous diriger ? Découvrez sans plus attendre, juste ci-dessous, les différentes primes auxquelles vous avez peut-être droit, en fonction de la banque et de votre mention !

Le Crédit Agricole est composé de plusieurs banques régionales. Le Crédit Agricole Lorraine était sans doute l'une des banques les plus généreuses l'an dernier. Le Crédit Agricole Lorraine, par exemple, a opté pour une offre sous la forme de chèque cadeau (50 euros en chèque Kadéos, valable du 6 juillet au 30 septembre). Cette année, les dispositifs des différentes caisses régionales n'ont pas été dévoilés.

La Caisse d'Epargne est, elle aussi, composée de plusieurs entités régionales. La caisse du Grand Est ne propose pas de prime bac à proprement parler, mais une offre avec différentes formules Jeunes, pour ses clients âgés de 18 à 28 ans, "en fonction de vos besoins au quotidien". En règle générale, les primes grimpent en fonction de la mention. 15 euros sans mention, 40 euros pour une mention assez bien, et 50 euros pour une mention bien ou très bien. Mais chaque région applique ses propres primes.

Jusqu'au 17 Septembre 2022 et sur présentation du diplôme du BAC , la Société Générale propose une prime de 80 euros à tous ses clients bacheliers, avec ou sans mention, de 16 à 24 ans, détenteurs de Sobrio ou Jazz. A laquelle se rajoute une prime de bienvenue de 80€ pour les nouveaux clients, de 16 à 24 ans, à l'ouverture d'un compte. Les nouveaux clients peuvent ainsi cumuler les deux primes et obtenir 160€.

BNP Paribas propose une offre équivalente à celle de la Société générale. La prime était de 80 euros pour tous les bacheliers, quelle que soit la réussite du diplômé, pour toute ouverture d'un compte bancaire. "Les 80 € seront versés dans les 3 mois suivant la date d'ouverture de votre compte de dépôt", pouvait on lire sur la page dédiée de BNP Paribas l'an dernier. "En l'absence de justificatif de l'obtention du baccalauréat, la prime de 80€ ne sera pas accordée et le tarif standard Esprit Libre sera appliqué conformément au Guides des conditions et tarifs pour les particuliers disponible en agence". Cette opération est valable jusqu'au 2 septembre 2022.

Cette année, le CIC se montre particulièrement généreuse avec les heureux élus ! Jusqu'à 160 euros de prime aux lycéens qui ont le plus performé. Une somme versée aux bacheliers obtenant la mention "très bien". Pour une mention "assez bien" la prime est de 40 euros, et pour une mention "bien" 80 euros.

Pour en bénéficier, vous devrez ouvrir un livret d'épargne au sein de l'établissement bancaire. "Offre réservée aux lauréats du BAC 2022 de France ayant obtenu une mention Assez Bien, Bien ou Très Bien, valable jusqu'au 30/09/2022 sur présentation du relevé de notes", peut-on lire sur le site. "Une seule offre par lauréat. Les sommes seront versées sur un livret d'épargne CIC ouvert ou à ouvrir au nom du lauréat. Voir conditions en agence ou sur cic.fr".

Comme le Crédit Agricole, la Banque populaire est composée de plusieurs entités régionales. A la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par exemple, une offre de bienvenue prévoyait l'an dernier le versement d'une prime en fonction de la mention obtenue : Admis (15 euros), Assez bien (25 euros), Bien (50 euros) et Très bien (100 euros).

Pour obtenir une prime pour le bac, il faut aussi se tourner vers sa commune, région ou département ! Des aides sont en effet versées par certaines collectivités locales. A Montrouge par exemple, une subvention de 800 euros est prévue aux bacheliers mention très bien et 400 euros aux bacheliers mention bien. Cette aide peut être utilisée pour acquérir du matériel informatique, effectuer un séjour linguistique, payer ses frais d'inscription en études supérieures ou encore financer son permis de conduire.

A Drancy, une aide de 50 euros est prévue pour les bacheliers ayant obtenu la mention assez bien, 100 euros pour la mention bien et 150 euros pour la mention très bien. La ville de Nice offre 150 euros pour les bacheliers les plus méritants.

La région Sud accorde une gratification de 400 euros pour les non-boursiers et une bourse de 400 euros pendant trois ans aux boursiers. Pour la région des Pays de la Loire, l'aide s'élève à 200 euros pour les non-boursiers et 400 euros pour les boursiers.

La Région Île-de-France renouvelle pour la sixième année l'aide au mérite de 1 000 euros. Elle concerne les bacheliers franciliens qui ont obtenu la mention très bien au bac 2022, dont les familles ont de faibles revenus, qui bénéficient de la bourse étudiante et qui poursuivent leurs études en Île-de-France. "Une fois ces conditions remplies, il n'y a aucune démarche à accomplir", explique-t-on sur la page dédiée de la Région. "La Région versera aux étudiants éligibles, par l'intermédiaire du Crous de Paris, la bourse régionale d'un montant de 1.000 euros au cours de l'année universitaire 2022-2023".