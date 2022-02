Swift : Bruno Le Maire annonce l'exclusion des banques russes de Swift, quel impact ?

SWIFT. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé le débranchement de nombreuses banques russes du système de transactions bancaires Swift. Le gel de la totalité des avoirs de la banque centrale russe a aussi été décidé.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 15h59] A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce n'était plus qu'une question d'heures, c'est désormais officiel. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire vient d'annoncer sur BFM TV, ce lundi 28 février 2022, l'exclusion des banques russes du réseau de transactions bancaires Swift : " En accord avec nos partenaires européens et américains, nous avons retiré du circuit de paiement Swift un certain nombre de banques russes." Un G7 du ministre des Finances aura d'ailleurs lieu dès demain, mardi 1er mars 2022 sur le sujet.

Aujourd'hui, c'est environ 70% du marché bancaire russe qui devrait être totalement débranché du système de validations des opérations bancaires, SWIFT. Un petit séisme est en marche au pays des tsars. Malgré le désaccord de certains européens au départ, comme l'Allemagne ou l'Italie, plus de 300 banques russes vont se voir dans l'incapacité d'effectuer la moindre transaction bancaire, notamment dans le secteur des énergies.

Deuxièmement, Bruno Le Maire a également annoncé que l'intégralité des avoirs de la banque centrale russe ont été gelés cette nuit. Ce qui représente des dizaines de milliards d'euros, et ce qui entrave largement les réserves de change de la banque centrale russe sur sa capacité à financer le commerce russe en devise. Comme l'a évoqué le ministre de l'Economie, les premiers effets sont déjà bien visibles pour la Russie sur "le niveau du rouble, les taux d'intérêts et sur le marché financier" avant de poursuivre : "Nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers de biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe qui appartiendraient aux personnalités russes sous sanctions européennes." La France va également identifier l'ensemble des Russes ayant des avoirs dans l'Hexagone, et qui pourrait donc être ajoutés à la lise de sanctions européennes en raison de leur proximité avec le pouvoir russe.

Swift est l'acronyme de "Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunication". Créée en 1973, cette société basée en Belgique fait office d'intermédiaire informatique entre les clients de différentes banques. Autrement dit, elle centralises les ordres de virements, à la manière d'une messagerie électronique sécurisée entre les pays. Swift regroupe plus de 11 600 établissements bancaires dans plus de 200 pays. L'an dernier, en 2021, le réseau a transmis 10,6 milliards d'ordres de paiement dans le monde entier.

Selon toute vraisemblance, une grande partie du marché bancaire russe devrait être totalement exclu du réseau Swift, jusqu'à 70% selon les informations de BFM TV. Bonne nouvelle pour la France, les achats de produits énergétiques pourraient ne pas être concernés par cette manœuvre. Notamment le gaz dont les pays européens sont, pour certains, extrêmement dépendants de la Russie. Filiale de la Société générale, la banque russe Rosbank pourrait également échapper à l'exclusion du système Swift.

L'éventualité d'une exclusion de la Russie du réseau Swift pourrait s'avérer extrêmement pénalisant. Cela mettrait fin à toutes les transactions internationales de la Russie, de quoi engendrer un exode massif des capitaux. Le système bancaire serait clairement au ralenti, et la Russie devrait alors s'appuyer sur des systèmes de messageries sécurisées alternatives. Elle dispose effectivement, depuis quelques années, d'un système propre de validation des opérations bancaires, mais totalement incomparable avec Swift. Seulement une petite vingtaine de banques en font partie. La solution la plus plausible serait de se rapprocher de la Chine, elle aussi propriétaire de son propre réseau de traitement des opérations bancaires. Un handicap extrêmement lourd pour s'insérer dans l'économie mondiale.

Pour rappel, les banques iraniennes ont été déconnectés du système Swift en 2012. Résultat ? La moitié des recettes d'exportations du pays étaient parties en fumée.

Dramatique pour l'économie russe, la déconnexion de Swift pourrait aussi se retourner contre les pays européens, et la France. Deuxième investisseur étranger en Russie, et premier employeur avec 160 000 salariés, la France a finalement beaucoup à perdre d'un tel acte. Aussi, l'une des principales banques russes, Rosbank, est détenue par... La Société générale ! En raison de ses nombreux intérêts économiques en Russie, l'idée de l'exclure du réseau Swift est à double tranchant pour le vieux continent.

La guerre en Ukraine fait planer le doute sur l'approvisionnement et le prix de l'énergie. Mis à part le gaz, une question reste centrale et attise la curiosité, quel est le prix du baril de pétrole dans ce marasme ?

En hausse quasi constante depuis décembre 2021, le prix du baril est en passe de repasser sous la barre symbolique des 100 dollars. Ce lundi 28 février, il atteint 98,60 dollars à 10h30.