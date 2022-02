Swift : la Russie sûrement exclue de Swift ! Quelles conséquences ?

SWIFT. La Russie pourrait se voir exclue du dispositif d'informations interbancaires Swift. La proposition de la Commission européenne est en route. Quelles conséquences pour la Russie de Poutine ? Quels risques pour l'Europe et la France ? Eléments de réponse.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 08h06] C'est l'"arme nucléaire" qui pourrait couper la Russie du reste du monde. Après l'envahissement de l'Ukraine par les troupes russes, cette même Russie pourrait très probablement se voir couper l'accès au réseau d'informations bancaires Swift. Malgré le désaccord de certains européens, cette manœuvre pourrait grandement isoler la Russie des transactions internationales, plus de 300 banques du pays utilisent le réseau et se verraient donc dans l'incapacité d'effectuer la moindre transaction bancaire, notamment dans le secteur des énergies. L'Allemagne se montre pour l'heure réticente à l'application de cette lourde sanction vis-à-vis de la Russie en raison des nombreuses relations et implantations d'entreprises allemandes au pays des tsars. Aussi, Olaf Scholz le chancelier allemand craint pour le paiement de livraison d'énergie.

Selon un communiqué publié samedi 26 février, tard dans la soirée, la Commission européenne va proposer d'exclure de nombreux établissements bancaires russes du réseau SWIFT, soutenue par l'Allemagne qui a finalement cédé sous la pression internationale. Bruno Le Maire, lui, affirmait déjà ses positions vendredi 25 février en se positionnant du côté des pays favorables à l'exclusion de la Russie du système SWIFT.

Swift est l'acronyme de "Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunication". Créée en 1973, cette société basée en Belgique fait office d'intermédiaire informatique entre les clients de différentes banques. Autrement dit, elle centralises les ordres de virements, à la manière d'une messagerie électronique sécurisée entre les pays. Swift regroupe plus de 11 600 établissements bancaires dans plus de 200 pays. L'an dernier, en 2021, le réseau a transmis 10,6 milliards d'ordres de paiement dans le monde entier.

L'éventualité d'une exclusion de la Russie du réseau Swift pourrait s'avérer extrêmement pénalisant. Cela mettrait fin à toutes les transactions internationales de la Russie, de quoi engendrer un exode massif des capitaux. Le système bancaire serait clairement au ralenti, et la Russie devrait alors s'appuyer sur des systèmes de messageries sécurisées alternatives. Un handicap extrêmement lourd pour s'insérer dans l'économie mondiale.

Pour rappel, les banques iraniennes ont été déconnectés du système Swift en 2012. Résultat ? La moitié des recettes d'exportations du pays étaient parties en fumée.

Dramatique pour l'économie russe, la déconnexion de Swift pourrait aussi se retourner contre les pays européens, et la France. Deuxième investisseur étranger en Russie, et premier employeur avec 160 000 salariés, la France a finalement beaucoup à perdre d'un tel acte. Aussi, l'une des principales banques russes, Rosbank, est détenue par... La Société générale ! En raison de ses nombreux intérêts économiques en Russie, l'idée de l'exclure du réseau Swift est à double tranchant pour le vieux continent.