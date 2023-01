Webinaire sur la fraude bancaire : posez vos questions à des experts !

Linternaute.com est partenaire du dispositif gouvernemental Cybermalveillance.gouv.fr, pour un webinaire sur la fraude bancaire, le 24 janvier 2023, à 18h. Déjà victime de fraude bancaire, dans le doute ou en recherche d'informations sur le sujet, posez votre question et inscrivez vous à la table ronde en ligne...

"Une personne est victime d'une fraude bancaire toutes les quatre secondes en France." Ce constat alarmant est établi par Raphaël Bartlomé, Responsable du Service Juridique de UFC-Que Choisir, et illustre la nécessité de sensibiliser le grand public aux nouvelles formes d'arnaques en ligne et notamment aux techniques de phishing, ou "hameçonnage", de plus en plus sophistiquées. C'est cet impératif qui a poussé dès 2017 à la mise en place de Cybermalveillance.gouv.fr, sous l'impulsion de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et du ministère de l'Intérieur. Un dispositif visant à observer et anticiper le risque numérique, à prévenir les risques sur la cybersécurité, mais aussi à porter assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance par le biais d'une plateforme en ligne.

Le mardi 24 janvier 2023, à partir de 18h, Cybermalveillance.gouv.fr, organise un webinaire consacré à la fraude bancaire avec l'Association Française des Correspondants à la Protection des Données Personnelles, l'UFC-Que Choisir et Linternaute.com. Comment détecter une fraude ? Quels sont les bons réflexes à acquérir ? Que faire si on est victime ? Pour répondre à ces questions, trois experts participeront la table ronde en visioconférence. Posez leur votre question et inscrivez-vous pour assister au webinaire ci-dessous.

Posez votre question :

Les informations récoltées sont limitées à un pseudo et une question. Aucune information personnelle ne sera communiquée. Les questions et témoignages ne seront utilisés que dans le cadre exclusif du webinaire et supprimés par la suite.

Inscrivez-vous au webinaire pour recevoir le lien d'accès :

Trois experts seront présents lors du webinaire consacré à la fraude bancaire le 24 janvier 2023 pour vous présenter tous les enjeux, les solutions et éclaircir les zones d'ombre. Chacun d'eux représentera l'un des organismes partenaires.