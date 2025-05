Une nouvelle banque arrive en France, elle compte déjà 5 millions de clients

Déjà connue de nombreux Français, elle va bientôt s'implanter définitivement dans l'Hexagone.

Elle n'est pas encore vraiment présente en France. Pourtant, cinq millions de Français détiennent un compte dans cette banque. Un portefeuille déjà bien garni pour cet établissement créé il y a à peine 11 ans et qui n'attire une clientèle hexagonale que depuis 2020. L'intérêt de nombreux Français pour ses services, sa facilité d'utilisation et, surtout, ses prix, ont de quoi faire pâlir la concurrence. A titre de comparaison, malgré sa notoriété historique, la BNP Paribas ne compte, aujourd'hui, que 7 millions de clients particuliers.

Au milieu des traditionnels BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'Epargne ou encore Banque Postale, le petit nouveau qui devrait très bientôt s'immiscer définitivement dans le paysage bancaire tricolore s'appelle Revolut. Si beaucoup de ménages connaissent déjà cette entité, la banque va véritablement s'implanter et se développer dans l'Hexagone, proposant de nouveaux services.

L'entreprise créée à Londres, mais surtout rayonnant en Europe grâce à sa filiale lituanienne, a annoncé installer son second siège européen à Paris. Que les clients de Revolut ne s'attendent pas à des ouvertures d'agences partout sur le territoire comme avec les autres établissements, il n'y en aura pas. Tout continuera de fonctionner numériquement et à distance, comme c'est actuellement le cas. C'est le modèle de Revolut et ce qui lui permet d'afficher des tarifs compétitifs.

Ce qui va surtout changer pour ceux qui détiennent déjà un compte chez Revolut, c'est la volonté de la banque de devenir un véritable établissement bancaire français. Une demande d'agrément doit être déposée auprès de l'ACPR, l'organisme qui régit les banques. Cela devra permettre à Revolut d'asseoir sa notoriété et sa solidité financière -peu de clients logent leur salaire sur ce compte par exemple-, mais aussi de devenir un établissement de crédit.

A l'avenir, si l'agrément est validé, il sera tout à fait possible de faire un emprunt comme dans une autre banque, notamment pour un achat immobilier. Par ailleurs, un Livret A ou encore un Plan d'épargne en actions (PEA) pourra également être ouvert. Enfin, le découvert sera aussi autorisé, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.

Des services supplémentaires et plus traditionnels, en plus de la conversion immédiate de fonds dans diverses monnaies, de l'absence de frais pour les paiements dans d'autres devises, de la possibilité d'investir en bourse ou encore d'acheter des cryptomonnaies, pour un prix mensuel dérisoire. De quoi faire passer Revolut de banque d'appoint à banque principale ?