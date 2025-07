"Bonjour, c'est Action contre la Faim" : ils réclament votre RIB, ces démarcheurs sont-ils des arnaqueurs ?

Face à la crainte d'arnaques, les démarcheurs sont moins considérés, surtout lors du porte-à-porte.

C'était un samedi après-midi. Jérôme s'apprêtait à quitter son appartement de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Quelques minutes avant de franchir la porte, la sonnette retentit. "Bonjour, c'est Action contre la Faim", lance un jeune homme -la vingtaine-, chasuble bleue sur le dos estampillée du nom de l'ONG.

D'abord interloqué par la présence d'un démarcheur sur son palier –"Ils m'ont dit qu'une voisine leur avait ouvert"-, Jérôme engage la conversation, tout en faisant comprendre à son interlocuteur son empressement de s'en aller. "Pendant quelques minutes, il m'a présenté Action contre la Faim, les opérations menées, les chiffres sur la faim dans le monde…" Puis très vite, les échanges ont dérivé, "avec insistance", sur un autre aspect.

Après la présentation, il a en effet été question d'argent et de don. "Il m'a parlé d'un don possible de 20€ par mois, que c'était l'équivalent d'un McDo sacrifié", raconte Jérôme. Poliment, il écoute le démarcheur sans vraiment y prêter attention. Jusqu'à ce que celui-ci lui tende un téléphone. "Il m'a alors dit : 'Je ne prends pas d'argent liquide, il y a juste un formulaire à remplir si vous le souhaitez", poursuit l'habitant.

"Pour ne pas le vexer, j'ai commencé à remplir le formulaire avec un faux numéro de téléphone et une fausse adresse e-mail. Je pensais que c'était juste pour recevoir des mails de communication", dit-il sourire aux lèvres. Jusqu'à la surprise : le formulaire demandait le numéro d'Iban, ce numéro qui correspond à votre compte en banque et qui permet d'effectuer des prélèvements. Cela revient à donner (en partie) votre RIB.

Là, refus est alors notifié au démarcheur. "Malgré tout, il a été insistant en tentant de jouer sur la culpabilité, les enfants privés d'eau..." Qu'importe, Jérôme craint l'arnaque et une fausse campagne de dons : "J'ai alerté le conseil syndical pour qu'ils préviennent les personnes âgées, de peur qu'elles se fassent escroquer." Un bon réflexe ? Ou y-a-t'il eu une erreur du démarcheur dans sa façon de présenter l'opération ?

Contactée par Linternaute.com, Action contre la Faim nous a donné plus de détails. Première information, l'association confirme que des actions de porte-à-porte sont actuellement menées, partout en France. La procédure à laquelle Jérôme a fait face est bien légale. "En effet, on présente un formulaire sur téléphone aux personnes", nous indique l'organisation. De plus, comme celui auquel a fait face notre témoin, les démarcheurs doivent bien obligatoirement porter et présenter leur badge indiquant plusieurs informations permettant de les identifier. Ce n'était donc pas une arnaque.

A l'heure des escroqueries en tout genre, notre témoin a-t-il été trop méfiant ? Même après la confirmation d'Action contre la Faim, Jérôme ne regrette en tout cas pas d'avoir refusé de faire un don via ce virement. "Rentrer mon Iban sur un formulaire dont je ne peux même pas vérifier la véracité : j'ai trouvé ça étrange", lance le Boulonnais. "A donner, je préfère le faire moi-même en ligne, directement, comme je l'ai déjà fait avec la Ligue contre le Cancer." On n'est jamais trop prudent, dit le dicton... Action contre la Faim propose d'ailleurs aussi de faire un don par SMS au 9 20 20 ou directement en ligne sur son site. Via un formulaire qui est lui bien sécurisé...