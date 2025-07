J'ai 5000 € sur mon Livret A : combien vais-je gagner en 2025 avec la baisse du taux le 1er août ?

Alors que le taux du Livret A va baisser le 1er août, combien le livret d'épargne va-t-il rapporter en fin d'année ?

C'est la mauvaise nouvelle qui va arriver en plein cœur de l'été. D'ici quelques jours, le ministre de l'Economie et la Banque de France devraient annoncer une baisse du taux d'intérêts du Livret A. Alors que 57 millions de Français détiennent le compte épargne le plus simple, celui-ci va perdre en attractivité puisqu'il générera moins de revenus pour celles et ceux qui ont de l'argent dessus.

Toutefois, il est difficile de calculer le montant des intérêts que l'on perçoit en fin d'année. Et pour cause : la règle de calcul est une sombre formule bancaire qui prend en compte les sommes présentes sur le livret tous les 15 jours. A cela s'ajoute une variation des taux.

Actuellement à 2,4%, le rendement devrait baisser à 1,7% à compter du 1er août. Et ce, alors qu'il était à 3% en début d'année. Pour vous éviter des nœuds au cerveau, voici le montant auquel vous pouvez prétendre en détenant 5000 euros sur ce compte.

La première situation est la plus simple. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, le montant ne bouge d'un centime sur votre compte : 5000 euros tout au long de l'année. Pas un seul versement, pas un seul retrait. En 2025, en prenant en compte les trois taux, cela rapportera 107,92€. Net d'impôt puisqu'il n'y a rien à payer au fisc sur cette somme.

Dans un deuxième cas, vous détenez 5000 euros au 1er janvier. En mars, vous êtes contraints de faire un retrait de 500 euros et vous ne pouvez les remettre sur le Livret A qu'en mai. En juillet, pour les vacances, vous retirez 1000 euros, puis 500 euros supplémentaires en août en vue de la rentrée. Ce n'est qu'en octobre et novembre que vous parvenez à renflouer les comptes (de 500 puis 1000€). A la fin de l'année, les intérêts seront donc un peu moins élevés et tomberont à 98,25€.

Dans un troisième cas, vous abondez, tous les 1er du mois, votre Livret A de 50€ pour arriver à 5000 euros sur le compte en décembre 2025. Dans cette situation, votre capital augmente petit à petit et vous permettra de gagner, au final, 101,33€.

Globalement, ce sont donc environ 100 euros qui sont versés en fin d'année sur un Livret A contenant autour de 5000 euros tout au long de l'année, même en cas de quelques variations. Cela aurait été autour de 120 euros si le taux ne baissait pas au 1er août.