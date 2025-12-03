Cet appel de la banque n'est pas une arnaque : il signifie que vous êtes concerné par un changement important dès 2026

Un appel ou un mail de votre banque est à surveiller. Il pourrait vous prévenir d'un changement important concernant votre épargne.

Voir le numéro de son conseiller bancaire s'afficher sur l'écran du smartphone ou un message arriver dans sa boîte mail peut inquiéter. Un petit coup de fil ou mail de la banque est rarement synonyme de bonne nouvelle, sans compter les innombrables tentatives d'arnaques signalées ces dernières années. Pourtant, de nombreux Français ont intérêt à être vigilants.

Le début d'année est un terrain propice. Il est souvent l'occasion de se pencher sur ses dépenses, les frais évitables et bien sûr sur son épargne. Achat immobilier, retraite à préparer ou assumer, loisirs, frais de santé à anticiper, succession... Les raisons sont nombreuses. Ajoutez y les changement de règles, de barèmes, de plafond, notamment sur les livrets d'épargne et on peut vite être perdu. Mais ce n'est pas tout ! Un placement très apprécié des Français s'apprête aussi à connaître un vrai bouleversement.

Il concernera de nombreux épargnants, ceux répondant "oui" à la prochaine question : "avez-vous souscrit un Plan Epargne Logement dans la foulée du changement de réglementation intervenu en mars 2011 ?" Si c'est le cas, sachez que votre banque va devoir effectuer un changement drastique sur votre PEL, elle va le fermer purement et simplement !

N'y voyez pas une entourloupe ou une manoeuvre pour récupérer à peu de frais votre épargne ou vous inciter à placer différemment votre épargne, votre banque se pliera tout simplement à la loi ! Souvenez-vous, en 2011, les règles du PEL ont changé, instaurant une durée maximale de 15 ans. Le calcul est rapide : 2011 + 15 = 2026... Autrement dit, les premiers PEL concernés arriveront à échéance dès la fin 2026.

Les épargnants concernés ces prochaines années seront nombreux. Selon la Banque de France, 36% des PEL seront touchés par ces fermetures automatiques d'ici 2030, pour un encours de 93 milliards d'euros potentiellement impactés.

Que faire face à cette échéance ? Vous pouvez bien sûr conserver votre PEL jusqu'à sa clôture automatique pour continuer à bénéficier de son taux historique avantageux. Mais une fois fermé, il sera transformé en simple livret beaucoup moins rémunérateur. Si vous avez un projet immobilier, une autre option consiste à utiliser votre épargne pour décrocher un prêt épargne logement à taux préférentiel après au moins 4 ans.

Mais si vous n'avez pas de projet immobilier, il est grand temps de vous pencher sur des alternatives plus intéressantes pour votre épargne ! Car avec la clôture de votre PEL, votre argent risque d'être basculé sur un livret peu rémunérateur, le temps que vous réagissiez. Les PEL actuels ne sont plus très attractifs mais d'autres placements sans risque comme certains livrets bancaires ou des comptes à terme pourraient offrir de meilleurs rendements. Tout dépendra de votre profil et de vos objectifs. N'hésitez pas à vous faire conseiller par votre banquier qui ne devrait pas manquer de vous contacter à ce sujet ces prochaines semaines.

Attention toutefois, seuls les PEL souscrits à partir de mars 2011 sont concernés par ces nouvelles règles. Si vous avez ouvert votre PEL avant cette date, rassurez-vous. Ces "vieux" contrats ne sont pas touchés et restent valables à vie tant qu'aucun retrait n'est effectué. Une aubaine pour les détenteurs de ces PEL historiques qui continuent de profiter de leur rémunération (très) avantageuse.