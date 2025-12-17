Le site de sa banque est bloqué : en quelques instants, ses comptes sont vidés et son téléphone s'éteint

Une septuagénaire a vu son compte bancaire bloqué et son téléphone s'éteindre, la laissant sans solution alors que tous ses comptes étaient vidés.

Notre histoire commence au pays du Père Noël, et à l'image des températures locales en plein hiver, elle fait froid dans le dos. Elle interroge surtout sur notre exposition aux arnaques en tout genre et aux conséquences sur notre vie quotidienne. Une habitante de Finlande orientale en a été la victime et le message de prévention de la police locale est le même que celui martelé chez nous : attention à vos clics en ligne !

Une septuagénaire en a fais les frais et a sans doute perdu les économies de toute une vie. Pour prévenir d'autres arnaques, la police locale a publié le modus operandi très élaboré des escrocs. La victime aura ainsi mis près d'une semaine à se rendre compte qu'elle avait été arnaquée.

Tout commence donc en novembre dernier. Une habitante de Varkaus, en Finlande orientale, se rend compte que 40 000 euros ont brusquement disparu de ses comptes bancaires. L'enquête mènera à un simple clic effectué sur internet le mois précédent. La victime avait effectivement reçu des mails en provenance de Suomi.fi, le portail des services publics finlandais, l'équivalent chez nous de Service-public.fr ou du site des impôts. Du moins le pensait-elle car il s'agissait bien d'un faux site, conçu pour récupérer habilement ses données et mots de passe.

En cliquant sur un lien intitulé "Ouvrir le message", elle a été redirigée vers un site miroir de sa banque demandant ses identifiants bancaires pour s'authentifier. Pensant qu'il s'agissait d'une procédure légitime, elle les a saisis. Mais au lieu d'accéder à son espace personnel en ligne, elle est restée bloquée sur une page de chargement qui tournait en boucle.

Le lendemain, son téléphone portable a cessé de fonctionner. En allant chez son opérateur chercher une nouvelle carte SIM, elle a compris que sa ligne avait été piratée. Mais le pire restait à venir ! Deux jours plus tard, en faisant ses courses, elle a découvert avec stupeur que ses comptes étaient totalement vides. La banque a estimé le préjudice plus de 40 000 euros.

Ce cas n'est malheureusement pas isolé. Rien qu'en novembre, la police locale de Finlande orientale a recensé 280 fraudes similaires, certaines dépassant les 100 000 euros de préjudice. Les pirates, après avoir obtenu les codes d'accès de leurs victimes, s'attaquent à tous les comptes auxquels ils peuvent accéder : comptes joints, comptes des enfants, d'une association ou d'une entreprise...

L'inspecteur criminel Juha Leinonen exhorte les gens à la plus grande prudence : "Dans certains cas, en plus du compte de la victime, les escrocs sont parvenus à vider le compte du conjoint de la victime, celui de son enfant, ou encore le compte d'une association ou d'une entreprise à laquelle la victime avait accès".

Comme chez nous, la police finlandaise conseille ainsi de ne jamais saisir vos identifiants bancaires via un lien reçu par email ou SMS et de vous méfier de tout message vous mettant sous pression. En cas de doute, contactez immédiatement votre banque puis déposez plainte le plus vite possible.