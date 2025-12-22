Les virements bientôt bloqués pendant quatre jours : ce plan B peut vous sauver la mise

Les virements bancaires vont être bloqués pendant quatre jours. Heureusement, il existe un plan B.

Les fêtes de fin d'année approchent et sont souvent synonymes de mouvements importants sur les comptes en banque : cadeaux, courses exceptionnelles mais aussi chèques, espèces et virements en tout genre remplacent parfois les présents sous le sapin. Cependant, il faut être vigilant cette année car le système de paiement européen, permettant de réaliser des virements entre les différents établissements bancaires de la zone euro, va subir une coupure qui va durer pas moins de quatre jours.

Si vous ordonnez un virement durant cette période, il faudra patienter. Il ne sera bien pris en compte qu'à la réouverture du système le 29 décembre. Cela vaut pour les virements interbancaires standard ou dits SEPA, valables en France comme dans la zone UE. Ne sont donc pas concernés les virements entre vos propres comptes et livrets ou au sein de la même banque.

La raison de ce blocage général est simple : le système de paiement Target 2, géré par la BCE et utilisé par toutes les banques de l'UE, sera fermé les 25 et 26 décembre, ainsi que durant le week-end des 27 et 28 décembre. Les banques comme les entreprises ont toutefois eu largement le temps de s'y préparer. Pour les particuliers, un plan B existe désormais.

"Ce calendrier est connu bien à l'avance", souligne la Fédération bancaire française (FBF). "Ainsi, pour l'année 2025, il a été publié dès septembre 2024 et a été relayé par les banques auprès de leurs clients entreprises. Cela permet à ces dernières de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour les ordres de virements prévus autour de périodes de fermeture prolongée".

Et pour les particuliers ? Il existe deux solutions : soit anticiper vos virements dès le début de semaine pour être sûr qu'ils soient pris en compte avant la fermeture ou utiliser un autre service. Il existe effectivement un plan B encore méconnu en France : les services de virement instantané ! Vous avez ainsi sans doute entendu parler de Wero, arrivé cette année.

Ce service, soutenu par toutes les banques françaises, a pris la suite de Paylib depuis octobre. Il permet des virements instantanés 24h/24 et 7j/7, même durant les périodes de fermeture des systèmes de règlement classiques. Les virements sont exécutés en quelques secondes entre les banques participantes.

Les banques de la zone euro ont ainsi l'obligation de proposer l'émission et la réception de virements instantanés à leurs clients, sans frais supplémentaires par rapport aux virements classiques. En cas de virement urgent à faire à un proche durant la période des fêtes, Wero sera donc une bonne option.