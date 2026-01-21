Cette grande banque est dans le viseur des autorités : elle vend des produits inadaptés à ses clients

Une caisse régionale d'une grande banque française a été mise en garde par le gendarme bancaire.

C'est une mise en garde qui fait tache, d'autant qu'elle est particulièrement rare dans le cas d'une grande banque française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le gendarme des banques et des assurances adossé à la Banque de France, a averti une des caisses régionales d'une grande banque française.

La décision intervient après un contrôle approfondi mené dans les locaux de l'établissement. Les inspecteurs de l'ACPR y ont passé au crible les pratiques commerciales de la caisse. Ce contrôle "a mis en évidence des insuffisances structurelles dans la gouvernance et la surveillance des offres groupées de services commercialisées par la Caisse de nature à porter atteinte aux intérêts des clients", indique ainsi l'Autorité.

Ces fameuses offres groupées, également appelées "offres packagées", regroupent autour d'un compte bancaire de nombreux services additionnels. Y figurent par exemple les alertes SMS, la gestion des comptes à distance mais aussi certains contrats d'assurance.

Ce bouquet de services est donc censé simplifier la vie des clients. Sauf que dans les faits, certains de ces produits se sont révélés totalement inadaptés aux besoins réels des clients.

Comme le notent Les Echos, l'ACPR fait preuve d'une extrême vigilance à l'égard de ces offres packagées, car elles peuvent comprendre de nombreux services dépourvus d'intérêt pour les clients. Le régulateur pointe notamment du doigt certains contrats d'assurance, les "indicateurs ont établi une sinistralité très faible de certains contrats d'assurance inclus dans les offres, sans que la Caisse n'engage d'analyse critique", souligne l'ACPR. En clair : ces assurances étaient très peu utilisées par les clients, ce qui aurait dû alerter l'établissement sur leur pertinence réelle.

Or, la caisse régionale en question, celle du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, n'a pas su détecter ces anomalies par elle-même. "La Caisse qui n'avait pas détecté ni corrigé ces situations a indiqué avoir commencé à engager des actions visant à renforcer son dispositif de gouvernance des produits", précise le gendarme.

L'ACPR rappelle que les banques doivent concevoir et suivre leurs produits en tenant compte des intérêts des clients et mettre en place des mécanismes d'alerte efficaces.

Cette mise en garde constitue la première étape dans l'arsenal gradué dont dispose l'ACPR. Selon Les Echos, si les améliorations constatées demeurent insuffisantes, l'Autorité pourrait engager une procédure disciplinaire susceptible d'aboutir à des sanctions. La Fédération nationale du Crédit Agricole a réagi à cette mise en garde : "Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a pris acte de la mise en garde émise par l'ACPR. La caisse régionale a immédiatement engagé des actions en vue de renforcer le dispositif de gouvernance des produits."