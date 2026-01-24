Quelle est la banque la moins chère (et la plus chère) près de chez vous ? Les frais bancaires varient du simple au double

Les frais bancaires peuvent énormément varier selon votre banque et votre région.

Choisir sa banque n'est pas qu'une question de praticité et proximité géographique. C'est avant tout une décision qui peut peser lourd dans le budget ! Avec une hausse moyenne de 3% des frais bancaires en 2026, comparer est judicieux. L'association de consommateurs CLCV a justement passé au crible 107 établissements bancaires. Son étude montre des disparités importantes entre les régions et les enseignes.

Pour établir ce classement, la CLCV s'est basée sur trois profils types de consommateurs. Le "petit consommateur" utilise les services basiques : une carte classique, quelques prélèvements automatiques et un retrait hors réseau par mois. Le "consommateur moyen" représente un couple avec deux cartes à débit différé et davantage d'opérations courantes. Enfin, le "gros consommateur" cumule carte Gold, virements multiples et jusqu'à 14 prélèvements mensuels.

L'augmentation généralisée des tarifs touche particulièrement les frais de tenue de compte, en hausse de plus de 6%. Ces frais, autrefois gratuits dans de nombreux établissements, sont désormais facturés quasi systématiquement. Les packages bancaires séduisent de nombreux clients. Pourtant, l'étude démontre qu'ils ne sont vraiment avantageux que dans un cas sur deux pour les gros consommateurs, et seulement dans 26% des situations pour les profils moyens.

Pour les petits consommateurs, la formule à la carte reste presque toujours la plus économique. Voici le palmarès détaillé pour chaque profil en prenant le tarif le moins cher entre formule à la carte et package :

Petit consommateur (facture annuelle moyenne : 71,71€)

Les moins chères :

Crédit Agricole Centre-Loire : 46,40€

Crédit Agricole Normandie-Seine et Crédit Coopératif : 48€ (ex-æquo)

Crédit Agricole Centre-Ouest et Touraine Poitou : 49,50€

Les plus chères :

Bred Banque Populaire Métropole : 86,16€

Banque Populaire du Sud : 83,30€

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : 81,40€

Consommateur moyen (facture annuelle moyenne : 135,45€)

Les moins chères :

Crédit Agricole Touraine et Poitou : 95,25€

Crédit Agricole Centre Loire : 95,31€

Crédit Agricole Normandie Seine : 96,10€

Les plus chères :

Banque Populaire Lorraine Alsace Champagne et Société Générale : 173,20€ (ex-æquo)

Banque Populaire Rives de Paris : 166,03€

Banque Populaire Sud : 165,15€

Gros consommateur (facture annuelle moyenne : 221,16€)

Les moins chères :

Crédit Coopératif : 180€

Crédit Agricole Centre-Ouest et Franche-Comté : 180,75€

Crédit Agricole Touraine et Poitou : 181,25€

Les plus chères :

Bred Banque Populaire Métropole : 264,96€

Société Générale : 258,80€

Banque Populaire du Sud : 253,90€

Les caisses régionales du Crédit Agricole et le Crédit Coopératif dominent ainsi les classements des banques les moins chères, tous profils confondus. À l'inverse, la Société Générale et plusieurs Banques Populaires figurent régulièrement parmi les plus onéreuses, avec des écarts pouvant atteindre près de 85 euros annuels pour un même profil ! CLCV précise : " se tourner vers la banque en ligne peut enfin constituer une alternative intéressante à condition d'être attentif aux éventuelles conditions et d'être adepte du fonctionnement à distance."