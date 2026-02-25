Ile de France : quelle est la banque la moins chère près de chez vous ? Jusqu'à 80 euros d'écart !

Comparer les frais bancaires est fastidieux mais choisir la bonne banque peut rapporter une somme non négligeable à la fin de l'année.

C'est une petite ligne qui revient chaque mois sur nos relevés bancaires sans que l'on n'y prête le plus souvent beaucoup d'attention : les frais bancaires. Ils représentent quelques euros chaque mois, semblent indolores mais vous êtes vous déjà demandé ce que ça représentait vraiment comme somme chaque année ? Surtout, votre banque est-elle plus chère ou moins chère que celle au bout de la rue ?

Impossible à moins d'avoir beaucoup de temps devant soi de tout comparer. Cela tombe bien, l'association de consommateurs CLCVa passé au crible les brochures tarifaires en vigueur au 1er février 2026. Qu'en est-il en Ile de France, la région la plus peuplée de l'Hexagone ? L'association a passé au crible les frais dans les huit départements d'Île-de-France, en construisant trois profils types de clients. Le "petit consommateur" est célibataire, utilise une carte classique, effectue quelques prélèvements et un retrait hors réseau par mois. Le "consommateur moyen" représente un couple avec deux cartes à débit différé et des opérations courantes plus nombreuses. Le "gros consommateur", enfin, cumule une carte Gold, jusqu'à 14 prélèvements mensuels et des virements réguliers. Pour chaque profil, la CLCV a calculé le meilleur tarif possible, entre services à la carte et packages.

Pour le profil 1, les trois moins chères sont :

Crédit Coopératif : 48 €

LCL : 52,20 €

Crédit Agricole Île-de-France : 60,60 €

Les trois plus chères pour ce même profil :

Bred Banque Populaire Métropole : 86,16 €

BNP Paribas : 80,70 €

Société Générale : 80,60 €

L'écart entre le moins cher et le plus cher atteint 38 € par an pour un usage pourtant limité. Exception notable en Seine-et-Marne : le Crédit Agricole Brie Picardie, présent uniquement dans ce département, se positionne à 72 €, soit un niveau intermédiaire raisonnable, proche de la Caisse d'Epargne Île-de-France (71,75 €) et de La Banque Postale (72,80 €).

Pour le profil 2, les trois moins chères sont :

Crédit Coopératif : 109,50 €

Crédit Agricole Brie Picardie : 118,58 € (Seine-et-Marne uniquement)

BNP Paribas : 120,60 €

Les trois plus chères pour ce profil :

Société Générale : 173,20 €

Banque Populaire Rives de Paris : 166,03 €

LCL : 157,69 €

L'écart entre le moins cher et le plus cher grimpe ici à près de 64 € annuels. Le Crédit Agricole Brie Picardie, seulement disponible pour les clients de Seine-et-Marne se place comme le deuxième établissement le moins cher de toute la région pour ce profil, devant BNP Paribas.

C'est pour les gros consommateurs que les écarts sont les plus parlants. Les trois banques les moins chères sont :

Crédit Coopératif : 180 €

Crédit Agricole Île-de-France : 183,60 €

Crédit Agricole Brie Picardie : 197 € (Seine-et-Marne uniquement)

Les trois plus chères pour ce profil :

Bred Banque Populaire Métropole : 264,96 €

Société Générale : 258,80 €

LCL : 249 €

La différence entre la banque la moins chère et la plus onéreuse atteint près de 85 € par an pour ce profil. Les habitants de Seine-et-Marne bénéficient là encore d'une option locale compétitive : le Crédit Agricole Brie Picardie à 197 € se positionne en 3e position régionale, loin devant La Banque Postale (216,40 €) ou BNP Paribas (216,60 €) par exemple.

L'étude soulève aussi un point important : souscrire un package bancaire n'est pas toujours la meilleure stratégie. Pour les profils moyens, il n'est avantageux que dans 26 % des cas. Pour les gros consommateurs, cette proportion monte à une fois sur deux seulement. Autre tendance lourde de 2026 : les frais de tenue de compte, autrefois gratuits dans de nombreux établissements, sont désormais facturés quasi systématiquement, avec une hausse de plus de 6 % sur un an en moyenne nationale.