Auvergne-Rhône-Alpes : quelles sont les banques les moins chères ? Bien la choisir peut faire gagner une belle somme

En matière de frais bancaires, tous les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas logés à la même enseigne... Loin de là !

Quelle est la banque la moins chère près de chez vous ? S'il faut comparer les taux proposés ou les offres de crédit pour avoir un vrai aperçu de votre situation personnelle, ces propositions sont souvent très individualisées en fonction de votre profil. A l'inverse, les frais bancaires appliqués par votre banque peuvent donner un bon aperçu. Ils représentent généralement quelques euros par mois et sont souvent peu visibles à moins d'inspecter vos relevés mensuels scrupuleusement mais peuvent in fine représenter un petit budget à la fin de l'année.

Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, votre banque est-elle moins chère ou plus chère que celle de votre voisin, celle au bout de la rue ou dans le département voisin tout proche ? L'association de consommateurs CLCV a passé au crible les brochures tarifaires en vigueur au 1er février 2026 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en construisant trois profils types proches de nos usages quotidiens.

Le premier profil est celui d'une personne seule avec une carte bancaire classique et quelques prélèvements mensuels — le profil "petit consommateur". Le deuxième représente un couple disposant de deux cartes à débit différé et effectuant des opérations courantes régulières. Le troisième, dit "gros consommateur", cumule une carte Gold, jusqu'à 14 prélèvements mensuels et des virements fréquents. Trois réalités du quotidien, trois palmarès distincts, mais un constat commun : les écarts entre banques sont loin d'être anecdotiques !

Pour le premier profil, la personne seule à usage limité, les différences atteignent déjà plusieurs dizaines d'euros par an ! Voici le classement :

Les 3 moins chères :

Crédit Coopératif : 48,00 €

LCL : 52,20 €

Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Crédit Agricole des Savoie : 65,00 € ex æquo

Les 3 plus chères :

Banque Populaire du Sud : 83,30 €

BNP Paribas : 80,70 €

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et SG : 80,60 € ex æquo

LCL se révèle donc très compétitif pour les petits consommateurs. Mais la donne change radicalement dès que les usages s'intensifient. Pour le profil couple à usage intermédiaire, LCL bascule dans le camp des plus chers, à 157,69 €, quasiment ex æquo avec la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à 157,65 €. Voici le classement pour ce profil représentant l'utilisation moyenne d'un couple.

Les 3 moins chères (couple, usage intermédiaire) :

Crédit Coopératif : 109,50 €

Crédit Agricole des Savoie : 113,10 €

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : 119,38 €

Les 3 plus chères :

SG : 173,20 €

Banque Populaire du Sud : 165,15 €

LCL : 157,69 € et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : 157,65 €, quasi ex æquo

Pour les ménages les plus actifs, le profil dit "gros consommateur", les sommes en jeu deviennent vraiment significatives. Entre la banque la moins chère et la plus chère, l'écart frôle les 80 euros annuels, soit près de 7 euros par mois !

Les 3 moins chères :

Crédit Coopératif : 180,00 €

Crédit Agricole Centre France : 198,30 €

Crédit Agricole des Savoie : 204,50 €

Les 3 plus chères :

SG : 258,80 €

Banque Populaire du Sud : 253,90 €

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : 246,00 €

Le Crédit Coopératif s'impose comme le grand gagnant sur les trois profils. Mais attention : il n'est pas présent dans tous les départements de la région, notamment absent de l'Ardèche, du Cantal, de l'Allier, de l'Ain et de la Savoie. Dans ces zones, d'autres options locales du réseau Crédit Agricole prennent le relais avantageusement. À l'inverse, la SG figure systématiquement parmi les établissements les plus onéreux sur les profils intermédiaire et intensif. Une chose est sûre, cela vaut le coup d'y jeter un petit coup d'oeil et de poser quelques questions à votre conseiller bancaire.