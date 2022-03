Prix du baril de pétrole : il frôle les 140 dollars, quel impact sur votre plein d'essence ?

PRIX DU BARIL. Un nouveau record devrait tomber, celui du prix du baril de pétrole Brent. Après avoir frôlé les 140 dollars ce dimanche, le pire est à imaginer tant la hausse est forte et constante. Mais alors, quel sera l'impact réel de cette augmentation dans les stations essences françaises ? Le plein de carburant va-t-il augmenter ? On fait le point.

[Mis à jour le 7 mars 2022 à 08h34] Le prix du baril de pétrole Brent est en passe d'atteindre son record absolu datant de 2008. En effet, son cours continue de grimper et s'est envolé à 139,13 dollars ce dimanche 6 mars 2022. Depuis les débuts de l'invasion des troupes russes de Vladimir Poutine en Ukraine, le cours du baril de pétrole a flambé de 33%. C'est dans ce contexte que les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) devraient libérer pas moins de 60 millions de barils de pétrole de leu réserves. Un objectif, stabiliser un marché en panique.

Alors, faut-il s'attendre à une nouvelle hausse des prix du carburant en France, quand les tarifs pratiqués atteignent déjà des records ? Tout à fait. Le pouvoir d'achat des ménages modestes risque d'en prendre un coup. Le prix au litre dépasse désormais aisément les 2 euros. Les prix du carburant étant fortement indexés sur le cours du baril de pétrole, de facto, une hausse des prix à la pompe est à prévoir dans les tous prochains jours au sein des stations-services françaises. En ce début de semaine, la répercussion sur les prix à la pompe dans les stations essences françaises devrait se situer autour de 2 à 3 centimes d'euros net par litre de carburant.

Une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se tenait hier sur le sujet. Pourquoi ? Une augmentation de la production est en jeu afin de limiter la hausse des prix. Nous sommes toujours dans l'attente du verdict. Jusqu'où la hausse peut-elle aller, quel est le degré de dépendance de la France au pétrole russe et quels sont les pares-feux pour contrer une éventuelle sanction russe et une flambée des prix ? Voici quelques éléments de réponse.

La guerre en Ukraine fait planer le doute sur l'approvisionnement et le prix de l'énergie. Mis à part le gaz, une question reste centrale et attise la curiosité, quel est le prix du baril de pétrole dans ce marasme ? En hausse quasi constante depuis décembre 2021, le prix du baril a atteint le prix de 139 dollars ce dimanche 6 mars 2022.

Lorsque vous faites un plein d'essence, les taxes représentent 60% du plein. Et ces taxes, elles, malgré la guerre en Ukraine, fluctuent assez peu. Notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui représente tout simplement la quatrième recette de l'Etat, derrière la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Le prix du carburant en sortie de raffinerie, lui, correspond à 1/3 du plein d'essence. Notamment influencé par le cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux. Les pompiste n'auront d'autre choix que de répercuter cette hausse sur le prix au litre.

Le prix à la pompe pourrait donc augmenter de deux à trois centimes cette semaine par rapport aux prix pratiqués actuellement. Gardez à l'esprit qu'il existe un temps de latence entre l'augmentation du prix d'achat du baril de pétrole et la répercussion réelle sur les prix à la pompe. Cé délais varie de 8 à 10 jours environ. L'augmentation devrait donc se vérifier en fin de semaine, ou début de semaine prochaine. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, plusieurs aides ont été mises en place et distribués par le Gouvernement. Notamment la prime inflation octroyée à 38 millions de ménages modestes, ainsi que la revalorisation du barème kilométrique pour 2,5 millions de foyers fiscaux.

Selon l'INSEE, la Russie est le 3ème producteur mondial de pétrole avec 10 millions de barils par jour, dont 2 millions transitent vers l'Europe. La France, elle, importe 9% de son pétrole brut depuis la Russie. Et les pays qui pourraient substituer le rôle majeur de la Russie dans l'exportation de pétrole ne sont pas légion. Le Nigéria, l'Angola et la Libye par exemple, ne remplissent même pas leurs propres objectifs de production. Le Nigéria (9,6% des importations de pétrole en France), l'Algérie (10,3%), et l'Arabie Saoudite (11,8%) restent des partenaires commerciaux cruciaux pour la France vers qui le gouvernement pourrait se tourner davantage pour alimenter le pays.

"Nous avons des stocks stratégiques de pétrole importants qui couvrent près de trois mois de consommation et nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement. Les Français ne risquent pas de manquer de carburant ou de gaz pour se chauffer dans les prochains mois" déclarait la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili le 23 février dernier. L'Union Européenne pourrait même décider de libérer une partie de ses stocks stratégiques de pétrole pour contrer la hausse des prix du carburant face à cette forte perturbation des marchés. Une décision prise à seulement trois reprise dans l'histoire, par exemple après l'ouragan Katrina aux Etats-Unis.