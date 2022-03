"Prix du baril de pétrole : la chute continue, et le plein d'essence ?"

PRIX DU BARIL. Ca y'est, le prix du baril de pétrole est passé sous les 100 dollars. Ce mardi 15 février, il était estimé à 98 dollars. Cette dégringolade va-t-elle faire baisser les prix du carburant en France ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 15 mars 2022 à 16h33] 98 dollars. C'est le prix du baril de Brent depuis ce mardi 15 mars. La chute se poursuit depuis la semaine passée ou le baril s'était envolé jusqu'à frôler les 140 dollars. Une tendance qui donne un peu d'espoir en France, les gros rouleurs peuvent espérer des prix à la pompe légèrement plus raisonnables. Toujours dans l'attente de la mise en place de la remise de 15 centimes par litre le 1er avril prochain, les consommateurs devraient être attentifs à la présentation du plan de résilience économique par le Premier ministre Jean Castex, ce mercredi 16 mars.

Mais alors, comment expliquer cette baisse soudaine et constante du prix du baril depuis maintenant quelques jours ? Et le prix du plein d'essence va-t-il également baisser ? Récemment, les discussions entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont repris par l'intermédiaire de visioconférences. Les deux chefs de guerre pourraient même se rencontrer. La piste d'un cessez le feu n'est pas totalement exclue et permet, pour l'heure, de calmer les prix du baril et donc la répercussion sur le prix à la pompe en France. Cette baisse puis stagnation des prix du baril de pétrole peut aussi s'expliquer par d'autres phénomènes simples. L'Europe étant toujours extrêmement dépendante vis-à-vis du gaz russe, elle ne peut toujours pas se positionner de manière forte en faveur d'un embargo. Joe Biden, le président des Etats-Unis, lui, l'a fait. Mais l'Europe reste beaucoup plus réticente à cette idée. Voilà pourquoi le cours du baril de pétrole s'est légèrement calmé. Attention toutefois à la volatilité du prix du pétrole, extrêmement dépendant des prochaines décisions européennes et de l'avancement de la guerre en Ukraine. La montée de l'euro par rapport au dollar ces derniers jours permet également d'espérer une baisse des prix du carburant un peu plus pérenne dans les jours à venir. Un litre de gazole autour de 2 euros devrait s'appliquer cette semaine dans les stations services françaises, bien loin des 2,25 euros de moyenne dans tout le pays, la semaine dernière.

Face à l'augmentation inédite du baril de pétrole la semaine dernière, tutoyant les 140 euros le baril, les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) devraient libérer pas moins de 60 millions de barils de pétrole de leu réserves. Un objectif, stabiliser un marché en panique. Alors, faut-il s'attendre à une nouvelle hausse des prix du carburant en France, quand les tarifs pratiqués ont déjà atteint des records ? Les prix du carburant étant fortement indexés sur le cours du baril de pétrole, une nouvelle hausse des prix à la pompe est à prévoir malgré la nouvelle mesure d'aide mise en place par le gouvernement. Les consommateurs français pourraient bien être les premières victimes d'un potentiel embargo. Difficile pour l'Europe de se retourner rapidement, des alternatives sont envisageables, mais elles prendront du temps avant de se mettre en place.

La guerre en Ukraine fait planer le doute sur l'approvisionnement et le prix de l'énergie. Mis à part le gaz, une question reste centrale et attise la curiosité, quel est le prix du baril de pétrole dans ce marasme ? En hausse quasi constante depuis décembre 2021, le prix du baril est désormais en chute libre, à hauteur de 101 dollars mardi 15 mars.

Lorsque vous faites un plein d'essence, les taxes représentent 60% du plein. Et ces taxes, elles, malgré la guerre en Ukraine, fluctuent assez peu. Notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui représente tout simplement la quatrième recette de l'Etat, derrière la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Le prix du carburant en sortie de raffinerie, lui, correspond à 1/3 du plein d'essence. Notamment influencé par le cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux. Les pompiste n'auront d'autre choix que de répercuter cette hausse sur le prix au litre.

Gardez à l'esprit qu'il existe un temps de latence entre l'augmentation du prix d'achat du baril de pétrole et la répercussion réelle sur les prix à la pompe. Ce délais varie de 8 à 10 jours environ. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, plusieurs aides ont été mises en place et distribués par le Gouvernement. Notamment la prime inflation octroyée à 38 millions de ménages modestes, ainsi que la revalorisation du barème kilométrique pour 2,5 millions de foyers fiscaux. La menace d'un embargo européen sur le gaz russe pourrait faire exploser le prix du baril de pétrole à 300 dollars, voire encore davantage.

Selon l'INSEE, la Russie est le 3ème producteur mondial de pétrole avec 10 millions de barils par jour, dont 2 millions transitent vers l'Europe. La France, elle, importe 9% de son pétrole brut depuis la Russie. Et les pays qui pourraient substituer le rôle majeur de la Russie dans l'exportation de pétrole ne sont pas légion. Le Nigéria, l'Angola et la Libye par exemple, ne remplissent même pas leurs propres objectifs de production. Le Nigéria (9,6% des importations de pétrole en France), l'Algérie (10,3%), et l'Arabie Saoudite (11,8%) restent des partenaires commerciaux cruciaux pour la France vers qui le gouvernement pourrait se tourner davantage pour alimenter le pays.

"Nous avons des stocks stratégiques de pétrole importants qui couvrent près de trois mois de consommation et nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement. Les Français ne risquent pas de manquer de carburant ou de gaz pour se chauffer dans les prochains mois" déclarait la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili le 23 février dernier. L'Union Européenne pourrait même décider de libérer une partie de ses stocks stratégiques de pétrole pour contrer la hausse des prix du carburant face à cette forte perturbation des marchés. Une décision prise à seulement trois reprise dans l'histoire, par exemple après l'ouragan Katrina aux Etats-Unis.