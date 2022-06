"Prix du baril de pétrole : quelles alternatives au pétrole russe ? Le Maire annonce avoir anticipé"

PRIX DU BARIL. Bruno Le Maire s'est exprimé concernant le vote de l'embargo par les 27 pays membres de l'Union européenne au micro de France Inter. Prix du pétrole, du carburant, alternatives au pétrole russe... On vous dit tout.

[Mis à jour le 1er juin 2022 à 08h56] 117 dollars. C'est le prix du baril de pétrole Brent ce mercredi 1er juin 2022. Un haut niveau, en hausse de manière générale depuis maintenant une semaine. Et justement, le sujet a été abordé ce matin sur les ondes de France Inter. le ministre de l'Economie était l'invité de Léa Salamé et Nicolas Demorand. Bruno Le Maire a affirmé avoir bien préparé la suite, en anticipant plusieurs possibilités d'alternatives au pétrole russe : "nous avons anticipé cette décision d'embargo. Nous allons mettre six mois pour mettre cette mesure totalement en vigueur. Nous avons déjà cherché des alternatives au pétrole russe, aux Emirats arabes unis par exemple." Pour rappel, les 27 pays membres de l'Union européenne s'étaient mis d'accord sur un embargo russe à hauteur de 92% du pétrole importé depuis le Kremlin ce mardi 31 mai. Cet embargo, devrait à court terme faire planer de sérieux doute quant aux prix pratiqués à la pompe. En effet, le prix moyen affiché pour un litre de sans-plomb avoisine déjà les 2 euros, 1,94 euros. Rien de rassurant au moment ou le cours du pétrole pourrait largement exploser.

@BrunoLeMaire : "La décision d'embargo sur le pétrole russe ne va pas entraîner les prix à la baisse, mais nous l'avons anticipée, prise de manière raisonnable, en disant que nous allons mettre six mois pour la mettre en vigueur, et en cherchant des alternatives." #le79Inter

Attention tout de même, l'inquiétude ne retombe pas chez instances internationales. Un "choc mondial de l'offre pétrolière" est même redouté par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Et les répercussions pourraient être dramatiques sur les prix à la pompe en France, malgré une accalmie observée ces deux dernières semaines. Pour l'heure, les quelques discussions entamées depuis deux semaines entre la Russie et l'Ukraine n'aboutissent pas, et la menace d'un baril à plus de 150 dollars plane toujours sur le marché. Pour éviter tout couac d'approvisionnement, autre inquiétude majeure des institutions, l'AIE prévoit de libérer plus de 60 millions. L'organisme suggère même aux ménages de réduire leur consommation en privilégiant les transports en commun, en réduisant de 10km/h leur vitesse sur autoroute ou encore en ayant recours massivement au télétravail. Preuve s'il en fallait de la gravité de la situation, après un mois de guerre en Ukraine.

Depuis le début de la semaine, on observe un petit répit avec une relative stagnation des cours. Ceux-ci ont repassé la barre sous les 100 dollars en début de semaine avant d'augmenter à nouveau de manière significative. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé deux aides sur le carburant, mercredi 16 mars, lors de la conférence de presse de présentation du plan de résilience. D'abord, une remise de 15 centimes sur le carburant pour l'ensemble des Français à partir du 1er avril et pour 4 mois. Ensuite, une aide plus importante de 35 centimes par litre de carburant de pêche pour les pêcheurs durement touchés par l'explosion des prix. Une aide valable du 17 avril au 31 juillet pour leur permettre de reprendre la mer dans des conditions décentes.

La guerre en Ukraine fait planer le doute sur l'approvisionnement et le prix de l'énergie. Mis à part le gaz, une question reste centrale et attise la curiosité, quel est le prix du baril de pétrole dans ce marasme ? En hausse quasi constante depuis décembre 2021, le prix du baril est désormais stable autour de 100 dollars, mesuré exactement à 117 dollars ce mercredi 1er juin 2022.

Lorsque vous faites un plein d'essence, les taxes représentent 60% du plein. Et ces taxes, elles, malgré la guerre en Ukraine, fluctuent assez peu. Notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui représente tout simplement la quatrième recette de l'Etat, derrière la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Le prix du carburant en sortie de raffinerie, lui, correspond à 1/3 du plein d'essence. Notamment influencé par le cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux. Les pompiste n'auront d'autre choix que de répercuter cette hausse sur le prix au litre.

Gardez à l'esprit qu'il existe un temps de latence entre l'augmentation du prix d'achat du baril de pétrole et la répercussion réelle sur les prix à la pompe. Ce délais varie de 8 à 10 jours environ. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, plusieurs aides ont été mises en place et distribués par le Gouvernement. Notamment la prime inflation octroyée à 38 millions de ménages modestes, ainsi que la revalorisation du barème kilométrique pour 2,5 millions de foyers fiscaux. La menace d'un embargo européen sur le gaz russe pourrait faire exploser le prix du baril de pétrole à 300 dollars, voire encore davantage.

Selon l'INSEE, la Russie est le 3ème producteur mondial de pétrole avec 10 millions de barils par jour, dont 2 millions transitent vers l'Europe. La France, elle, importe 9% de son pétrole brut depuis la Russie. Et les pays qui pourraient substituer le rôle majeur de la Russie dans l'exportation de pétrole ne sont pas légion. Le Nigéria, l'Angola et la Libye par exemple, ne remplissent même pas leurs propres objectifs de production. Le Nigéria (9,6% des importations de pétrole en France), l'Algérie (10,3%), et l'Arabie Saoudite (11,8%) restent des partenaires commerciaux cruciaux pour la France vers qui le gouvernement pourrait se tourner davantage pour alimenter le pays.

"Nous avons des stocks stratégiques de pétrole importants qui couvrent près de trois mois de consommation et nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement. Les Français ne risquent pas de manquer de carburant ou de gaz pour se chauffer dans les prochains mois" déclarait la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili le 23 février dernier. L'Union Européenne pourrait même décider de libérer une partie de ses stocks stratégiques de pétrole pour contrer la hausse des prix du carburant face à cette forte perturbation des marchés. Une décision prise à seulement trois reprise dans l'histoire, par exemple après l'ouragan Katrina aux Etats-Unis.