Gagnez-vous plus que la moyenne des retraités français ?

Combien gagnent les retraités français en moyenne et que représente cette somme par rapport au salaire moyen ? Voici de quoi y voir plus clair.

Comment vous situez-vous en terme de revenus par rapport au retraité moyen français ? Quel est leur réel pouvoir d'achat et quel est l'écart avec les salariés et actifs français ? Pour tenter de répondre à cette question, les données officielles de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) se montrent particulièrement utiles. Ils permettent de dresser un tableau précis de la situation des 17 millions de retraités français et de comprendre où chacun se situe par rapport à la moyenne nationale.

Selon le rapport de la Drees, "la pension mensuelle moyenne de droit direct des retraités résidant en France" s'élève ainsi à 1 666 euros bruts après prise en compte de l'éventuelle majoration pour trois enfants ou plus. Soit "1 541 euros nets des prélèvements sociaux" en 2023. Le document précise d'ailleurs que "le montant moyen de la pension de retraite a diminué en euros constants entre 2017 et 2023, qu'il soit brut (-3,8% en euros constants) ou net (-1,9%)", montrant une baisse du pouvoir d'achat des pensions sur cette période en raison d'une inflation plus importante que la revalorisation des pensions.

Derrière ce chiffre se cachent surtout de nombreuses disparités. A commencer par l'écart entre les hommes et les femmes : "Parmi les retraités résidant en France, les femmes perçoivent un montant de retraite de droit direct inférieur de 38% à celui des hommes en 2023, contre un écart de 50% en 2004", indique la Drees. Cette différence s'explique par des carrières souvent interrompues et des emplois à temps partiel plus fréquents chez les femmes. Néanmoins, le rapport souligne qu'"en tenant compte de la pension de réversion, cette différence se réduit à 25%".

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La distribution des pensions révèle aussi une grande hétérogénéité des situations. Environ 34% des retraités perçoivent moins de 1 000 euros bruts mensuels, se situant ainsi nettement sous la moyenne. À l'autre extrémité du spectre, seulement 8% des pensionnés touchent plus de 3 000 euros bruts par mois.

Et par rapport aux actifs ? Si l'on prend les chiffres de l'Insee, le salaire net moyen dans le secteur privé atteint 2 733 euros par mois en équivalent temps plein en 2024. Ce serait donc 77% de plus que la pension moyenne nette. Plus révélateur encore, le salaire médian s'établit à 2 190 euros nets mensuels, dépassant de 42% la pension moyenne. Ces écarts significatifs montrent que si les retraités bénéficient de revenus stables, leurs pensions restent en moyenne sensiblement inférieures aux rémunérations des actifs, même en tenant compte du salaire médian qui reflète mieux la situation du salarié type.

Toutefois, la Drees nuance cette comparaison en précisant que "le niveau de vie médian des retraités est équivalent à celui de l'ensemble de la population". Car si "le montant de leur pension est en moyenne moins élevé que les revenus des actifs", "cela est contrebalancé par le fait qu'ils ont plus rarement des enfants à charge".