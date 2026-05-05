C'est la même galère tous les mois : pourquoi certains retraités touchent leur pension de retraite après les autres

Certains retraités touchent leur retraite plus tard que les autres... Et ça n'a rien à voir avec leur caisse de retraite ou leur métier précédent !

Chaque mois, c'est la même rengaine ! Vous vérifiez le calendrier de versement des retraites mais rien n'y fait : votre compagne ou compagnon, votre ami ou même votre voisin touche toujours sa pension de retraite avant vous. C'est énervant ? Oui mais ce n'est pas un hasard...

Tout d'abord, il faut vérifier de quoi on parle. Retraite générale ou complémentaire, du privé ou du public, dépendez-vous des mêmes caisse de retraites ? Pour la retraite de base de l'Assurance retraite, cette dernière indique clairement : "Votre retraite est versée le 9 de chaque mois ou le premier jour ouvré précédent ou suivant."

Pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco, réservée aux cadres, les versements s'effectuent en début de mois, généralement le premier jour ouvré. Les fonctionnaires suivent encore un autre calendrier, comme le précise le site Retraitesdeletat.gouv.fr : "En fin de mois, votre compte est crédité du montant de la pension correspondant au mois en cours."

Mais ce n'est pas tout ! Même à situation totalement égale, la date de versement peut être différente. Ainsi, Rémi, retraité de l'industrie automobile domicilié dans la Sarthe, pourra toucher sa retraite quelques heures ou jours avant Philippe, également retraité de l'industrie automobile et domicilié dans l'Ain à l'autre bout de la France.

L'élément le plus méconnu dans cette chaîne de versement reste effectivement le rôle de l'établissement bancaire du bénéficiaire. Oui, vous avez bien lu, si vous touchez votre retraite plus tard que votre voisin, cela peut venir tout simplement de votre banque !

L'Agirc-Arrco souligne sur son site officiel que "la date de virement effective sur votre compte dépend de votre banque". L'Assurance retraite confirme cette réalité : "Le délai effectif de virement sur votre compte dépend de votre établissement financier." Même si l'ordre de paiement est émis le même jour pour tous les retraités d'un même régime, le crédit effectif sur le compte peut donc nécessiter un à deux jours supplémentaires, voire davantage lorsque le versement intervient un vendredi ou la veille d'un jour férié. Chaque établissement bancaire applique ses propres délais de traitement internes, certains créditant les comptes le jour même de réception de l'ordre de virement, d'autres nécessitant jusqu'à 48 heures de traitement.

Cette disparité explique pourquoi, dans un même foyer, deux retraités ayant des comptes dans des banques différentes peuvent voir leurs pensions arriver à des dates distinctes, même s'ils dépendent du même régime de retraite.

Rappelons enfin que les retraités résidant à l'étranger font face à des délais supplémentaires. Le site Retraitesdeletat.gouv.fr précise : "Si vous résidez à l'étranger, ces dates de valeur sont augmentées du délai de traitement variable selon votre pays de résidence et les modalités de virement." Ces délais additionnels peuvent atteindre plusieurs jours selon les pays et les accords bancaires internationaux.