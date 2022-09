"Augmentation des retraites : +5% pour les complémentaires ? Quand ?"

AUGMENTATION RETRAITE 2022. 13 millions de retraités sont concernés par la prochaine revalorisation des retraites complémentaires. Quel montant ? A quelle date ? On fait le point.

[Mis à jour le 23 septembre 2022 à 10h01] Les ex salariés du privé attendaient cette annonce avec impatience, c'est désormais chose faite. Les retraites complémentaires Agirc-Arrco seront revalorisées dès le 1er novembre 2022. D'après les informations du Parisien, la hausse devrait se situer entre 4,9% et 5,2%. Cette augmentation concerne 13 millions de Français, et fait suite à la revalorisation des retraites de base de 4% en septembre, avec effet rétroactif au 1er juillet dernier. Selon nos informations, les partenaires sociaux se réuniront le 6 octobre 2022 lors d'un conseil d'administration pour entériner la valeur de service du point. Ces derniers prendront leurs décisions sur la base des projections les plus récentes en termes d'évolution des prix et des salaires, pour être au plus près de la situation économique réelle. novembre prochain, pour les 13 millions de Français concernés.

Mais alors, comment les partenaires sociaux prennent-ils leur décision quant à cette revalorisation des retraites complémentaires ? En réalité, deux données entrent en compte. D'abord, le taux prévisionnel d'inflation moyen sur l'année est fourni par l'INSEE (il devrait avoisiner les 5,3% en 2022). Ensuite, concernant l'indice d'évolution des salaires, il est estimé en faisant la moyenne entre l'hypothèse gouvernementale, issue du programme de stabilité et l'hypothèse de la Commission européenne. Ce dernier indicateur est important dans la mesure où les retraites ne peuvent pas augmenter plus vite que les salaires, au risque de mettre en péril l'équilibre du régime de retraite.

Pour rappel, la première augmentation des retraites de 4% a eu lieu le vendredi 9 septembre dans le cadre du vote de la loi pouvoir d'achat cet été. En réalité, cette hausse des pensions ne concerne que les pensions du régime de base. Les retraites complémentaires (Ircantec, Agirc-Arrco) sont exclues du dispositif, d'où l'étonnement de certains étonnement à la lecture de leur compte bancaire. En France, la moyenne du montant des retraites de base est de 704 euros selon le relevé de la Caisse nationale d'assurance retraite, la CNAV. Si l'on prend ce chiffre, l'augmentation représente une hausse de 28 euros nets par mois, assez loin des 45 euros nets, chiffre avancé par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui correspond à une retraite de base de 1 200 euros (assez rare pour le signaler). Vous êtes un retraité de la fonction publique ? Pas de panique, la revalorisation interviendra à la fin du mois de septembre.

Les règles en matière d'augmentation des retraites complémentaires (Agirc-Arrco par exemple) diffèrent de celles des retraites de base. Ces retraites complémentaires sont calculées à partir du nombre de points acquis au cours de la carrière, auquel on multiplie une valeur du point. Ensuite, les partenaires sociaux décident d'une éventuelle revalorisation de la valeur de ce point.

Généralement, ces retraites sont rehaussées tous les ans au 1er novembre. En 2021, la valeur du point Agirc-Arrco a été revalorisée de 1%. Elle passait donc de 1,2714 euros à 1,2841 euros. Concernant ces retraites complémentaires, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est montré clair : "C'est aux partenaires sociaux de revaloriser les retraites complémentaires. Nous, nous revaloriserons les pensions de base." Alors, encore un peu de patience pour connaître la prochaine revalorisation du point d'indice ! Mais selon toute vraisemblance, la hausse des retraites complémentaires devrait être annoncée au début du mois d'octobre 2022. Pour les complémentaires Agirc Arrco, les partenaires sociaux se réuniront le 6 octobre 2022 lors d'un conseil d'administration pour officialiser la valeur de service du point, et donc, de la hausse des retraites complémentaires à compter du 1er novembre 2022. L'an passé, les négociations engagées par les partenaires sociaux débouchaient sur un avenant à l'accord de 2019. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires car la marge de manœuvre concernant une prochaine hausse pourrait être plus importante, de l'ordre de plus ou moins 0,5 point au lieu de 0,2 point pour déterminer l'évolution des pensions de retraite complémentaire par rapport au niveau de l'inflation.

L'augmentation des retraite est effective à compter du vendredi 1er juillet 2022. De facto, la toute première hausse visible sur les pensions de retraites devait être visible lors du premier versement, le mois suivant, à savoir le 9 août 2022, une date dévoilée par le ministre du Travail Olivier Dussopt début juin. "Nous souhaitons que cette indexation sur l'inflation soit valable pour les retraites du mois de juillet. Dans le cadre du régime général, la retraite du mois de juillet est versée le 9 août", expliquait il alors. Un effet rétroactif au 1er juillet devrait être appliqué. Finalement, l'assurance retraite a informé d'un retard sur le versement de cette augmentation qui ne pourra pas intervenir sur le versement du 9 août.

Le premier versement de l'augmentation des retraites pour le régime de base a donc eu lieu le 9 septembre 2022. Concernant les retraités de la fonction publique, la hausse interviendra fin septembre. Enfin, les retraites complémentaires seront revalorisées le 1er novembre 2022. La hausse sera comprise entre 4,9% et 5,2%.

Fonctionnaires, salariés du secteur privé... Cette augmentation des retraites concerne l'ensemble des régimes de base ! Autrement dit, la retraite de droit propre, les pensions de réversion, les bénéficiaires de l'ASPA ainsi que l'ASI.

Les augmentations successives du montant des pensions de retraites (1% en janvier 2022 et 4% en juillet 2022) représentent une hausse cumulée d'environ 60 euros pour une pension de retraite égale à 1 200 euros selon la Première ministre Elisabeth Borne qui a donné ce chiffre lors d'une interview accordée à France Bleu le 7 juin 2022.

Attention, ce n'est toutefois pas le montant exact qui s'affichera sur votre pension totale puisque rappelons que cette hausse ne concerne que les pensions de retraite de base, hors complémentaires. Or, la moyenne en France des retraites de base est de 704 euros selon le relevé de la Caisse nationale d'assurance retraite, la CNAV. Si l'on prend ce chiffre, le gain de 4% attendu cet été représente une hausse de 28 euros par mois. Pour une retraite de 1 200 euros, la hausse s'élève à 45 euros mensuels.

L'augmentation de 4% résulte de l'inflation qui touche la France depuis plusieurs mois. Il s'agit donc d'un "alignement" sur l'inflation pour permettre de combattre la perte de pouvoir d'achat. Cette décision est toutefois une évolution sensible par rapport à la politique déployée par les gouvernements ces dernières années. Depuis 10 ans, les pensions de retraite n'étaient ainsi plus indexées sur l'inflation malgré son inscription au Code de sécurité sociale, entraînant une perte de pouvoir d'achat de plus de 10% en 10 ans selon le conseil d'orientation des retraites. Cette hausse de 4% ne devrait pourtant pas satisfaire complètement plusieurs syndicats de retraités qui réclamaient une augmentation de 4,5% au minimum, avec un effet rétroactif au 1er janvier.

La pension de retraite globale des fonctionnaires est constituée en majorité de la retraite de base. Un régime complémentaire, la "retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)" existe également, mais n'est pas concerné par la revalorisations des pensions de retraites. La hausse des pensions de retraites pour les fonctionnaires devrait donc être la même que pour les autres salariés.