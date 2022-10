"Augmentation des retraites : quand pour les complémentaires et fonctionnaires ?"

AUGMENTATION RETRAITE. Les retraites complémentaires seront relevées de 5,12% avant la fin de l'année 2022. Par la suite, une hausse des pensions de base est également prévue.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 08h09] Les partenaires sociaux, gestionnaires du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco réunis lors du conseil d'administration du 6 octobre 2022 ont décidé de revaloriser les retraites complémentaires de 5,12% au 1er novembre 2022. La nouvelle valeur de service du point Agirc-Arrco passe donc au 1er novembre 2022 à 1,3498 euros. Jusqu'à cette date, son montant est de 1,2841 euros. Le versement à destination de 13 millions de retraités interviendra à l'échéance, le 2 novembre prochain.

En réalité, les partenaires sociaux décident chaque année du montant de la revalorisation des pensions de retraites complémentaires en veillant à garantir l'équilibre du régime dans la durée et une équité entre les générations pour assurer le paiement des retraites d'aujourd'hui et de demain. Pour rappel, le 1er janvier 2023, interviendra la nouvelle augmentation des pensions de base, de 0,8% après les deux hausses successives de 1% et de 4% en janvier et juillet 2022. Ici, 14 millions de séniors sont concernés. Et les pensions de retraite ne sont pas les seules à augmenter en 2022 !

Les règles en matière d'augmentation des retraites complémentaires (Agirc-Arrco par exemple) diffèrent de celles des retraites de base. Ces retraites complémentaires sont calculées à partir du nombre de points acquis au cours de la carrière, auquel on multiplie une valeur du point. Ensuite, les partenaires sociaux décident d'une éventuelle revalorisation de la valeur de ce point.

Pour tenter de compenser l'inflation galopante constatée ces derniers mois, les pensions de retraite complémentaires vont augmenter de 5,12% à partir du 1er novembre 2022. Une décision prise lors du Conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, le 6 octobre dernier en présence des organisations patronales et syndicales. "Cette revalorisation significative, rendue possible grâce à la situation financière robuste de l'Agirc-Arrco, a été décidée après avoir sécurisé l'équilibre financier du régime et son niveau de réserves sur les 15 prochaines années " se félicitait Didier Weckner, président du régime. La valeur de service du point Agirc-Arrco sera fixée à 1,3498 euros, contre 1,2841 euros actuellement. Le coût de ce dispositif est estimé à 4,5 milliards d'euros sur un an.

Cette hausse a été décidée sur la base d'une évolution du salaire moyen de +4,82%, à laquelle s'ajoute un rattrapage de +0,1% au titre de l'inflation constatée en 2021, les partenaires sociaux ont décidé d'accorder au Conseil d'administration une marge de manœuvre supplémentaire de +0,2%, compatible avec la trajectoire financière du régime. Voici ce que vous pouvez espérer gagner, chaque mois, avec la revalorisation :

Complémentaire de 500 euros par mois : +25,60 euros

Complémentaire de 700 euros par mois : +35,84 euros

Complémentaire de 900 euros par mois : +46,08 euros

Complémentaire de 1 000 euros par mois : +51,2 euros

Complémentaire de 1 200 euros par mois : +61,44 euros

A compter du 1er janvier 2023, les pensions de base connaîtront déjà leur troisième augmentation en un an. Cette fois, la hausse devrait atteindre 0,8%. Avec cette dernière, le gouvernement entend bien indexer les retraites sur l'inflation (plus de 5% en moyenne sur l'année 2022). Pour rappel, cette année, les retraites ont déjà grimpé de 1% en janvier, et de 4% en juillet. Cette nouvelle mesure en faveur du pouvoir d'achat concerne 14 millions de séniors. Les retraités concernés sont ceux affiliés à :

CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse)

(caisse nationale d'assurance vieillesse) CNRACL (caisse nationale des agents des collectivités locale)

(caisse nationale des agents des collectivités locale) SRE (service des retraites de l'État)

(service des retraites de l'État) CNAVPL (caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales).

Cette augmentation des retraites concerne l'ensemble des régimes de base ! Autrement dit, la retraite de droit propre, les pensions de réversion, les bénéficiaires de l'ASPA ainsi que l'ASI.

Après les hausses successives de 1% en janvier 2022, puis 4% en juillet dernier (+60 euros par mois pour une retraite de 1 200 euros), les pensions de retraites du régime de base connaîtront une nouvelle augmentation en janvier 2023.

La hausse devrait se situer autour de 0,8%, comme inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. L'objectif pour le gouvernement étant d'indexer la hausse des retraites sur la hausse de l'inflation, mesurée à 5,6% en septembre sur un an, et qui devrait dépasser les 5,3% en moyenne sur l'ensemble de l'année 2022. Avec les trois augmentations successives, l'augmentation des retraites pourrait alors compenser l'inflation. Voici le calendrier complet :

9 septembre 2022 : hausse de 4% pour les retraites du régime de base

: hausse de 4% pour les retraites du régime de base 28 septembre 2022 : hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique d'Etat

: hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique d'Etat 29 septembre 2022 : hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique hospitalière

: hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique hospitalière 1er novembre 2022 : hausse de 5,12% pour les complémentaires Agirc-Arrco

: hausse de 5,12% pour les complémentaires Agirc-Arrco 1er janvier 2023 : hausse de 0,8% pour les retraites du régime de base

La pension de retraite globale des fonctionnaires est constituée en majorité de la retraite de base. Un régime complémentaire, la "retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)" existe également, mais n'est pas concerné par la revalorisations des pensions de retraites. La revalorisation des pensions de base de 4%, elle, dépend de la fonction publique dont vous relevez.

Pour les anciens agents de la fonction publique d'Etat, qui relèvent du SRE, la hausse interviendra fin octobre (vous recevrez par exemple 20 euros pour juillet + 20 euros pour août + 20 euros pour septembre). Pour les agents des fonctions publiques hospitalières et des collectivités locales, relevant de la CNRACL, le versement rétroactif du 1er juillet et du mois d'août intervient fin septembre, en même temps que la retraite augmentée de 4% correspondant au mois de septembre.