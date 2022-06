Augmentation des retraites : une hausse de 4% ! Quand ?

AUGMENTATION RETRAITE. Elisabeth Borne a confirmé une augmentation des retraites à hauteur de 4% dès cet été. Pour qui ? Régimes de base ou complémentaires ? A quelle date ? Toutes les réponses à vos questions.

[Mis à jour le 9 juin 2022 à 08h14] L'augmentation des retraites, c'est pour cet été ! En effet, la hausse des pensions de retraites générales de 4% interviendra à compter du 1er juillet 2022. Les bénéficiaires pourront observer cette hausse en août, la retraite du mois de juillet étant versée le 9 août 2022. Cette revalorisation des retraites officialisée par la Première ministre Elisabeth Borne ce mardi 7 juin a pour objectif de compenser les effets de l'inflation (5,2% en mai sur un an). En venant s'ajouter à la hausse d'un peu plus de 1% en janvier, l'augmentation totale des retraites en 2022 se porte donc à 5%. Ce qui représente un gain de 60 euros pour une pension de retraite égale à 1 200 euros.

"On voit bien que l'inflation est forte et qu'il faut répondre sans attendre la date habituelle de revalorisation des retraites. Je vous confirme que pour toutes les retraites, il y aura bien, en juillet, une revalorisation de 4%". Tels étaient les mots d'Elisabeth Borne, cette semaine au micro de France Bleu. Une hausse de 4% qui ne devrait pourtant pas satisfaire complètement plusieurs syndicats de retraités qui réclamaient une augmentation de 4,5% au minimum, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Dans un entretien accordé à BFMTV/RMC ce mercredi 8 juin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire tenait à rappeler le caractère non négociable de la conservation du pouvoir d'achat de nos aînés malgré le contexte économique délicat :" Il est impératif que les retraités ne perdent pas d'argent avec l'inflation".

La prochaine augmentation des retraites devrait, selon toute vraisemblance, être effective à compter du 1er juillet 2022. De facto, la toute première hausse visible sur les pensions de retraites sera visible lors du premier versement, le mois suivant, à savoir le 9 août 2022.

L'augmentation des retraites au 1er juillet 2022 serait de l'ordre de 4%. Une hausse qui tient compte de l'inflation galopante observée ces derniers mois. D'après les chiffres de l'Insee, les prix à la consommation ont grimpé de 5,2% au mois de mai sur douze mois glissants. Et ce chiffre est amené à augmenter le mois prochain avec une inflation qui devrait être comprise entre 5,4% et 6%. Sachez que la revalorisation des retraites concerne les régimes de base, un gain qui devrait représenter 45 à 50 euros pour une retraite de 1 200 euros. Une somme supplémentaire que vous devriez pouvoir observer sur votre pension de retraite versée le 9 août prochain.

Les règles en matière d'augmentation des retraites complémentaires (Agirc-Arrco par exemple) diffèrent de celles des retraites de base. Ces retraites complémentaires sont calculées à partir du nombre de points acquis au cours de la carrière, auquel on multiplie une valeur du point. Ensuite, les partenaires sociaux décident d'une éventuelle revalorisation de la valeur de ce point. Généralement, ces retraites sont rehaussées tous les ans au 1er novembre. En 2021, la valeur du point Agirc-Arrco a été revalorisée de 1%. Elle passait donc de 1,2714 euros à 1,2841 euros. Concernant ces retraites complémentaires, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est montré clair : "C'est aux partenaires sociaux de revaloriser les retraites complémentaires. Nous, nous revaloriserons les pensions de base." Alors, encore un peu de patience pour connaître la prochaine revalorisation du point d'indice.

La pension de retraite globale des fonctionnaires est constituée en majorité de la retraite de base. Un régime complémentaire, la "retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)", concerne 20% du montant du traitement indiciaire brut annuel, au maximum. De facto, l'augmentation des retraites au 1er juillet 2022 devrait être plus importante pour les fonctionnaires.