Discours réforme des retraites : les annonces en direct d'Elisabeth Borne

REFORME DES RETRAITES. La Première ministre Elisabeth Borne présente ce mardi à 17h30 la réforme des retraites. Un texte très contesté, notamment concernant le recul de l'âge légal de départ.

17:02 - Brigitte Macron s'adresse aux jeunes Invitée du 20h de TF1 ce lundi 9 janvier, Brigitte Macron s'est exprimée concernant le sujet brûlant du moment : la réforme des retraites. "Tout est fait pour que vous ayez une retraite" a déclaré la Première dame aux jeunes inquiets de ne pas en avoir.

Lire l'article Réforme des retraites : âge de départ et pénibilité, ce que l'on sait déjà

16:53 - Une réunion des syndicats ce mardi soir, de premières dates de manifestations ? Dans la foulée de la présentation du projet de réforme des retraites ce mardi à partir de 17h30 lors d'une conférence de presse de la Première ministre Elisabeth Borne, les huit principaux syndicats ont prévu de se réunir à la Bourse du travail à Paris à partir de 19h15. Les patrons de ces organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FSU, FO, Solidaires et Unsa) devraient décider de l'organisation du mouvement de contestation du projet avec sans doute l'annonce d'une première date de manifestations et de grèves. Plusieurs dates sont déjà évoquées, dont les journées du 19 janvier, du 23 ou du 24 janvier. De son côté, le parti La France Insoumise a déjà avancé la date du 21 janvier prochain. Selon Le Monde, des responsables syndicaux évoquent deux à trois journées de mobilisation avant les vacances de février (qui débutent le 11 février prochain pour la première zone concernée) puis un mouvement "plus dur" en mars.

16:46 - Quels pourraient être les nouveaux critères de pénibilité ? L'exécutif souhaite élargir le champ d'action du C2P (compte professionnel de prévention), permettant d'accumuler des points pour partir plus tôt à la retraite en fonction de critères de pénibilité. Le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et les postures pénibles devraient être insérés dans le dispositif.

16:41 - Le ministre du Travail Olivier Dussopt : "Il y a urgence" à réformer les retraites Avant même la présentation du projet par le biais d'une conférence de presse tenue par la Première ministre Elisabeth Borne à partir de 17h30 ce mardi 10 janvier, le projet de réforme des retraites s'est invité à l'Assemblée Nationale lors des Questions au Gouvernement. Pour le ministre du Travail Olivier Dussopt, le projet répond à une réelle urgence. "Le rapport du conseil d’orientation des retraites montre que dès 2027, ce sont 12,5 milliards d’euros de déficit", assure-t-il. (…) Si vous estimez qu’il n’y a pas urgence, c’est que vous acceptez le risque de casser le système des retraites pour nos enfants, de leur laisser un système de protection sociale au rabais, assommé par la dette, étouffé par les impôts. Nous considérons que la première règle de protection, de solidarité, c’est de sauver le système par répartition", a-t-il jugé en réponse à une question en provenance du groupe La France Insoumise. "La retraite à 60 ans, c’est 85 milliards d’euros par an, où est-ce que vous les prenez ?", a-t-il interrogé.

16:32 - 1 200 euros pour la retraite minimum ? Le gouvernement envisage de relever la retraite à minimum à hauteur de 85% du Smic, soit environ 1 200 euros pour une carrière complète.

16:16 - Quel sort réservé aux carrières longues ? La réforme devrait modifier le dispositif des carrières longues et permettre de partir plus tôt. Ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 16 ans pourraient partir 6 ans plus tôt. En cotisant 5 trimestres avant ses 20 ans, il devrait être possible de prendre sa retraite 2 ans plus tôt.

15:59 - Quel âge de départ, 64 ou 65 ans ? Sans grande surprise, Elisabeth Borne devrait bien annoncer un report de l'âge légal de départ à la retraite. La piste privilégiée mène à un report à 64 ans, avec une augmentation de la durée de cotisation qui attendrait 43 ans et 172 trimestres. La génération 1968 serait alors la première concernée.

15:48 - Déjà des questions à l'Assemblée sur le montant minimum des pensions de retraite A moins de deux heures de la présentation du projet par Elisabeth Borne, la réforme des retraites a déjà gagné les bancs de l'Assemblée Nationale lors des traditionnelles Questions au gouvernement. Président du groupe LR au Palais-Bourbon, Olivier Marleix a interrogé la Première ministre sur le montant minimum de retraite prévu, après avoir insisté sur le fait que la "réforme doit être juste et équitable". Olivier Marleix a demandé si le montant minimal de 1200 euros évoqué par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle s'appliquerait à tous, et pas uniquement aux futurs retraités. Elisabeth Borne a assuré dans sa réponse que cet "engagement du président de la République" sera "tenu", s'alignant sur un montant équivalent à "85% du SMIC pour une carrière complète". Plus de précisions devraient être apportées à 17h30 lors la conférence de presse tenue par Elisabeth Borne.

15:43 - Quel calendrier pour la réforme ? Cette nouvelle réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron et tant décriée par l'opposition répond à un calendrier précis. Après la conférence de presse de ce mardi, le texte sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier prochain, puis examiné à l'Assemblée nationale début février. L'entrée en vigueur, elle, devrait avoir lieu avant la fin de l'été.