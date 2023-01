Simulateur de retraite : comment calculer facilement son âge de départ ?

La réforme des retraites a entériné le recul de l'âge légal de départ légal à 64 ans. Mais comment déterminer l'âge exact de son départ en fonction de son année de naissance, et des trimestres cotisés ? Un simulateur fait le travail à votre place.

[Mis à jour le 12 janvier 2022 à 15h46] Après l'annonce de la réforme des retraites, mardi 10 janvier par la Première ministre Elisabeth Borne, le portail info-retraite.fr a mis à disposition de tous, en ligne, un simulateur permettant de calculer votre nouvel âge de départ à la retraite, et le nombre de trimestres requis associé. Pour rappel, l'âge de départ a été repoussé progressivement à 64 ans, à raison de trois mois par an. La durée de cotisation, elle, augmente à 43 ans et 172 trimestres. Pourtant, il est parfois difficile de connaître très exactement son âge de départ à la retraite avec la nouvelle réforme des retraites. Avez-vous assez cotisé ? Votre emploi entre-t-il dans les critères de pénibilité ? Avez-vous travaillé avant vos vingt ans ? Pour répondre à toutes ces questions, rendez-vous sur ce simulateur. Faites le test !

Ce simulateur à disposition de tout un chacun permet en moins d'une minute chrono d'obtenir les informations principales sur votre retraite, en fonction des nouveaux critères relatifs à la réforme présentée le mardi 10 janvier :

L'âge de départ à la retraite

Le nombre de trimestres requis

La démarche est très simple. Vous devez d'abord vous rendre sur la page du simulateur en cliquant ici. Vous atterrissez alors sur la page d'accueil ci-dessous :

© suisjeconcerne.info-retraite.fr

Le simulateur vous pose d'abord une première question : "êtes-vous à la retraite" ? En cas de réponse "non", vous êtes alors invité à en dire un peu plus sur votre situation. Vous devez ensuite renseigner année et mois de naissance. Puis, pour aider le simulateur à déterminer si vous bénéficier d'un régime spécial, vous avez le choix entre différents corps de métiers.

Salarié du secteur privé

Salarié agricole

Travailleur indépendant

Profession libérale

Fonctionnaire

Assuré du régime des cultes

ou

Agent d'un régime spécial

ou

Fonctionnaire de catégorie active

ou

Militaire

Une fois votre choix effectué, cliquez sur "valider les informations". Vous voici désormais à la dernière étape, et le choix de vos trimestres cotisés avant vos 20 ans, ou non. Quatre choix s'offrent à vous pour compléter votre profil :

Au moins 4 ou 5 trimestres avant 16 ans

Je ne suis dans aucune de ces situations

C'est l'heure du verdict. Le simulateur vous annonce alors votre nouvel âge légal de départ à la retraite, et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein. A titre d'exemple, pour un salarié du secteur privé, né en août 1974, et ayant cotisé au moins 4 ou 5 trimestres avant ses 20 ans : le dispositif de départ anticipé pour carrière longue est maintenu et renforcé sous certaines conditions. Ce salarié peut partir au plus tôt à 62 ans à condition d'avoir cotisé 172 trimestres. Enfin, certains "trimestres assimilés" peuvent être pris en compte dans ce calcul (maternité, chômage indemnisé dans la limite de 4 trimestres par exemple).