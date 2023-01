Un simulateur pour déterminer l'âge de départ à la retraite, comment ça marche ?

La réforme des retraites a entériné le recul de l'âge légal de départ légal à 64 ans. Mais comment déterminer l'âge exact de son départ en fonction de son année de naissance, et des trimestres cotisés ? Un simulateur fait le travail à votre place.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 14h56] Le verdict est tombé ce mardi 10 janvier lors de la présentation de la réforme des retraites par la Première ministre Elisabeth Borne, l'âge légal de départ est repoussé de 62 à 64 ans. Il faudra donc travailler un trimestre de plus par an, pour atteindre cet objectif à l'horizon 2030. La durée de cotisation, elle, augmente aussi à 43 ans et 172 trimestres. Pourtant, il est parfois difficile de connaître très exactement son âge de départ à la retraite avec la nouvelle réforme des retraites. Avez-vous assez cotisé ? Votre emploi entre-t-il dans les critères de pénibilité ? Avez-vous travaillé avant vos vingt ans ? Pour répondre à toutes ces questions, un simulateur mis à disposition par service.info-retraite.fr est disponible en ligne. Un dispositif qui a rapidement été victime de son succès, submergé de demandes ce mercredi 11 janvier, jusqu'à être totalement saturé. Toutefois, tout est revenu à la normale en ce début d'après-midi. Vous pouvez donc prendre deux minutes de votre temps et faire le test.

La démarche est très simple. Vous devez d'abord vous rendre sur la page du simulateur en cliquant ici. Le simulateur vous pose ensuite une série de question pour déterminer votre futur âge de départ à la retraite. D'abord, "êtes-vous à la retraite" ? Ensuite, et en cas de réponse négative seulement, vous êtes tenus de renseigner votre activité professionnelle, votre année et mois de naissance. Enfin, le nombre de trimestres cotisé avant vos 20 ans, ou pas si vous avez commencé à travailler plus tard. Alors, le simulateur donne votre âge légal de départ et la durée de cotisation.

A titre d'exemple, pour un salarié du secteur privé, né en août 1974, et ayant cotisé au moins 4 ou 5 trimestres avant ses 20 ans : le dispositif de départ anticipé pour carrière longue est maintenu et renforcé sous certaines conditions. Ce salarié peut partir au plus tôt à 62 ans à condition d'avoir cotisé 172 trimestres. Enfin, certains "trimestres assimilés" peuvent être pris en compte dans ce calcul (maternité, chômage indemnisé dans la limite de 4 trimestres par exemple).