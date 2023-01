Réforme des retraites : jusqu'à 44 ans de cotisation ! Qui sont les grands perdants ?

La réforme des retraites 2023 pourrait contraindre certaines personnes à travailler un an de plus, notamment celles ayant commencé à travailler plus tôt, et bénéficiant du dispositif des carrières longues.

La réforme des retraites présentée par le gouvernement le 10 janvier porte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 actuellement. La durée de cotisation, elle, augmente également pour atteindre 43 ans à l'horizon 2027, de manière à bénéficier d'une retraite à taux plein. Concernant les carrières longues, la Première ministre Elisabeth Borne souhaitait et déclarait en début de semaine qu'aucune personne "ayant commencé à travailler tôt, ne soit obligée de travailler plus de 44 ans". Pour rappel, ce dispositif permet de bénéficier d'un âge légal de départ à la retraite anticipé si vous avez commencé à travailler après 20 ans. Avec la réforme, une petite nouveauté à fait son apparition avec la création d'un nouveau pallier à 18 ans. Autrement dit, si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, il sera possible de partir à la retraite à 60 ans, soit quatre ans plus tôt (si vous avez cotisé au moins 44 ans).

Faudra-t-il travailler plus longtemps avec la réforme des retraites ?

Le projet de carrières longues défini par la nouvelle réforme des retraites permet désormais à une personne ayant commencé à travailler à 14 ans de partir à la retraite à 58 ans. 59 ans si vous avez commencé à 15 ans, 60 ans si vous avez commencé à 16 ans, 61 ans si vous avez commencé à 17 ans, et 62 ans si vous avez débuté entre 18 et 20 ans. Toutefois, pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, deux conditions prévalent. D'abord, votre durée d'assurance retraite doit comporter, tous régimes de base obligatoires confondus, un nombre minimum de trimestres cotisés (172 avec la réforme). Aussi, vous devez avoir acquis un nombre minimum de trimestres d'assurance retraite en début de carrière (5 avant 20 ans avec la réforme). Ces 2 conditions de durée d'assurance retraite varient selon votre année de naissance, l'âge à partir duquel vous avez commencé à travailler et l'âge à partir duquel vous envisagez de partir en retraite anticipée.

Le site service-public.fr détaille les conditions ouvrant droit à un départ anticipé pour carrière longue, avant la nouvelle réforme, dans le tableau suivant :

Conditions ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue © service-public.fr

Mais avec la réforme des retraites, aucun travailleur ne pourra travailler plus de 44 annuités s'il a commencé à travailler tôt, comme l'a confirmé le gouvernement. En revanche, le nouveau système présente une limite. Certains travailleurs seront obligés de cotiser une année de plus que les autres. Explications. Aujourd'hui, si vous êtes né en 1973 et que vous avez commencé à travailler à 17 ans, vous pouvez alors partir à 60 ans à taux plein en ayant validé 43 annuités. Mais comme l'indique Franceinfo, avec la réforme et la nouvelle règle des 44 annuités, le départ sera retardé à 61 ans à taux plein, toujours en ayant débuté sa carrière à 17 ans. Soit un an de plus qu'aujourd'hui. La réforme sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier prochain. Avant un passage devant l'Assemblée nationale début février, et une potentielle entrée en vigueur avant la fin de l'été.