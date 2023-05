Plan d'épargne avenir climat : c'est quoi ce nouveau placement pour les mineurs ?

PLAN EPARGNE CLIMAT. Le gouvernement mettra en place très prochainement un tout nouveau plan d'épargne à destination des jeunes. Le taux proposé devrait être plus attractif que celui du livret A.

Sommaire Fonctionnement

Taux

Plafond

Fiscalité

[Mis à jour le 22 mai 2023 à 10h09] Pour "financer le monde décarboné que nous devons laisser à nos enfants" comme indiqué par Bruno Le Maire le 16 mai dernier, le gouvernement a annoncé la création d'un nouveau plan d'épargne avenir climat. Destiné aux mineurs, ce produit d'épargne spécifique pourra être distribué par les banques et les assureurs, et présentera un taux attractif, supérieur à celui du livret A et du livret jeune (3% tous les deux). Il pourra être ouvert par les parents, dès la naissance de l'enfant. Les fonds investis dans le plan avenir climat devront contribuer à financer la transition écologique. Avec ce nouveau plan, Bercy entend collecter jusqu'à un milliard d'euros par an.

Le plan d'épargne avenir climat sera destiné aux jeunes de moins de 18 ans (mineurs). Il pourra être ouvert par les parents dès la naissance de l'enfant. Il sera impossible pour le titulaire du compte d'effectuer le moindre retrait avant sa majorité. Toutefois, trois exceptions existent : accident de la vie, maladie, décès.

Si ce nouveau plan est défiscalisé, il reste plus risqué que le livret A. En effet, le capital ne sera pas garanti à 100%, mais plutôt à 99%. La rentabilité dépendra du rendement des investissement réalisés, ce qui le différencie du livret A.

Le blocage des fonds permettra "d'engager des investissements de long terme notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l'industrie ou les entreprises innovantes" comme indiqué dans le dossier de presse gouvernemental "France Nation Verte". Ce plan devrait également permettre de "financer la décarbonation des PME et ETI par le développement du capital investissement dans l'assurance-vie et l'épargne retraite" poursuit on. La Caisse des Dépôts, elle, devra veiller à ce que les fonds de ce plan bénéficient bien à l'industrie verte.

Dans sa présentation, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire met en avant des "garanties de rémunération supérieures à celles du livret A. Pour rappel, le taux du livret A est aujourd'hui fixé à 3%. Il pourrait présenter des "conditions fiscales exceptionnelles" poursuit-il. On peut alors imaginer un taux supérieur à 4% pour ce nouveau plan.

Le plafond du plan d'épargne avenir climat sera calqué sur celui du livret A : 22 950 euros. Il ne pourra pas excéder 23 000 euros.

Le plan d'épargne avenir climat sera 100% défiscalisé. Les détenteurs de ce plan n'auront pas à payer d'impôts et de cotisations sur les intérêts produits.