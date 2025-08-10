Les pensions de retraite versées plus tôt en août ? Voici les raisons et toutes les dates

L'avez-vous remarqué ? Le versement des pensions de retraite a pu être décalé au mois d'août selon votre régime. Voici les bonnes dates clés à retenir pour les différentes caisses de retraite.

C'est un calendrier que les retraités français connaissent bien : ils sont habitués à percevoir leur pension à des dates fixes chaque mois. Mais il y a quelques exceptions et ce mois d'août 2025 en fait partie. En effet, selon votre régime de retraite, vous pourriez voir votre pension versée plus tôt ou plus tard que d'ordinaire.

Pour les quelque 14 millions de retraités du régime complémentaire Agirc-Arrco, pas de changement à l'horizon. Comme à l'accoutumée, leur pension a bien été virée dès le 1er août, date traditionnelle de versement pour ce régime à chaque début de mois.

En revanche, les plus de 17 millions d'assurés du régime général de l'Assurance retraite ont vu ou verront ces prochains jours un changement concernant leur pension. Elle leur a été versée avec un jour d'avance ! La règle précisée sur le site officiel lassuranceretraite.fr est très claire : "Nous versons votre retraite à votre banque le 9 de chaque mois. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, nous la versons le 1er jour ouvré précédent ou suivant".

Habituellement payés le 9 de chaque mois, les retraités ont donc touché leur dû dès le vendredi 8 août, le 9 tombant un samedi en ce mois d'août. Cette date concerne également les retraités de la Mutualité sociale agricole (MSA). Vous n'avez pas reçu votre pension ? Pas de panique, le délai effectif de virement sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier. Un décalage de quelques jours peut donc être observé avant que la somme n'apparaisse sur votre compte, sans doute ce lundi 11 août.

Une exception notable concerne les retraités dépendant de la Carsat d'Alsace-Moselle. Contrairement aux autres assurés du régime général, leur pension de base a été versée dès le 1er août et couvrira le mois d'août, et non juillet. Du côté des retraités de la fonction publique, le calendrier diffère avec des versements prévus en fin de mois. Ainsi, les anciens agents territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL toucheront leur pension le 27 août. Les retraités de l'État, eux, devront patienter un jour de plus, jusqu'au 28 août.

Vous l'avez compris, le versement des pensions de retraite en août peut réserver quelques surprises selon votre régime d'affiliation. Si la date reste inchangée pour les retraités de l'Agirc-Arrco, ceux du régime général ont vu leur pension versée avec un jour d'avance. Les retraités d'Alsace-Moselle font figure d'exception avec un paiement dès le 1er août. Enfin, les anciens fonctionnaires devront patienter jusqu'à la fin du mois. A l'avenir, pensez à vérifier le calendrier spécifique de votre caisse de retraite pour éviter toute confusion. Ce calendrier est télégarcheable directement sur le site de l'assurance retraite.