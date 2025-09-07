C'est le montant d'épargne idéal à 50 ans selon les experts financiers

Quel est le montant d'épargne idéal selon les experts financiers pour envisager sereinement sa retraite ?

Pour envisager une retraite sereine financièrement, l'épargne est évidemment le premier critère. Mais combien faut-il envisager de mettre de côté ? Mieux vaut s'y prendre à l'avance. 50 ans apparait pour beaucoup d'expert comme un âge charnière, un moment de vie à partir duquel préparer sa retraite devient impératif. Quel est le montant idéal ? Les experts financiers donnent plusieurs critères mais aussi un montant facile à calculer en fonction de son revenu.

Pour beaucoup, 50 ans est un âge charnière à partir duquel la préparation de la retraite devient une priorité. L'objectif : disposer de ressources suffisantes le moment venu pour maintenir son niveau de vie sans inquiétude. Mais concrètement, quel montant faut-il viser à cet âge ?

Les recommandations varient selon les experts et les pays. Aux États-Unis, le gestionnaire d'actifs Fidelity a donné une somme, que chacun peut calculer. Il conseille d'avoir mis de côté l'équivalent de 6 années de salaire à 50 ans si l'on prévoit de partir en retraite à 67 ans. Au Canada, la Banque Nationale table plutôt sur 4,6 années de salaire à cet âge.

Et en France ? La somme peut être moins importante par rapport aux Etats-Unis en raison des spécificités de notre système de santé, plus avantageux qu'outre-Atlantique surtout à mesure que les frais augmentent avec l'âge. Faute de consigne aussi précise, on peut se baser sur le niveau de vie médian des 50-64 ans qui s'élève à 27 190 euros annuels selon l'Insee. En partant de cette référence, il faudrait donc idéalement avoir épargné entre 108 760 et 163 140 euros à 50 ans, soit entre 4 et 6 années de revenus.

Cela peut sembler astronomique, mais tout dépend de votre situation : avez-vous encore des enfants à charge, êtes-vous propriétaire, quels sont vos projets ? Votre capacité d'épargne à 50 ans est sans doute plus élevée qu'auparavant, profitez-en pour mettre les bouchées doubles si besoin.

Les leviers pour booster votre épargne-retraite ne manquent pas. Un plan d'épargne retraite (PER) permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Misez sur l'assurance-vie si vous souhaitez transmettre un capital peut être un bon calcul. Les produits financiers type PEA sont aussi une option intéressante grâce à leur fiscalité douce au bout de 5 ans. Pensez aussi à vérifier que votre relevé de carrière est à jour pour éviter les mauvaises surprises au moment de liquider votre pension. Et si des trimestres vous manquent, étudiez la possibilité d'en racheter dès maintenant, c'est moins onéreux qu'à l'approche de la retraite ! Chaque cas est évidemment particulier et demande donc des adaptations, liées à votre situation actuelle et à vos projets.