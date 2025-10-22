Le cours de l'or est au sommet, ce bijou complètement démodé se revend à un bon prix

Ce bijou démodé peut vous offrir une belle surprise.

Pantalons pattes d'eph', vinyles, baskets Stan Smith... La mode est certes un éternel recommencement mais certains accessoires semblent condamnés à prendre la poussière au fond des tiroirs. Et c'est bien dommage car ils peuvent vous rapporter gros ou, au moins, vous offrir une petite prime bienvenue !

Cela vous a peut être échappé mais le cours de l'or continue de battre record sur record. Il a même franchi pour la première fois en octobre la barre des 4100 dollars l'once, portant la hausse de cette année à plus de 50%, une flambée qui dépasse les prévisions. Selon Reuters, le sommet atteint en octobre représentant même la plus forte progression sur une semaine depuis la crise des subprimes en 2008. Les experts préviennent toutefois, la donne actuelle est extrêmement instable en fonction du cours du dollar et des relations commerciales houleuses entre les Etats-Unis et la Chine. Avant la baisse, ce peut donc être le bon moment pour vendre de l'or !

Pas besoin pour cela de posséder lingots ou colliers massifs, certains trésors peuvent se cacher au fond de vos armoires ! Vous avez peut-être même complétement oublié leur existence mais de petits bijoux peuvent vous valoir une bonne surprise.

En 2024, Isabelle, assistance sociale, avait tenté l'expérience et relatait au Monde. "Je ne suis pas croyante, et ma mère ne l'est plus, ça ne la dérange pas", précisait-t-elle dans un sourire. "Mes deux filles étudient à Paris. L'une travaille seize heures par semaine tout en étant à la fac, l'autre ne peut pas, elle est en classe préparatoire. Alors j'ai réfléchi, j'ai cherché ce qui, éventuellement, avait de la valeur chez moi… Même si ce n'est pas grand-chose, je les aide un petit peu pour la rentrée."

Sur la balance, Isabelle avait versé son petit trésor : des chaînes, des bagues, ses médailles de baptême et surtout un petit objet léger que l'on peut facilement oublier dans un fond de boîte à bijoux : sa gourmette de bébé. C'est un excellent choix même si une gourmette pour adultes rapportera évidemment plus. La gourmette, très populaire dans les années 50 et 60 et arborée par les stars de l'époque comme James Dean ou Alain Delon, est ensuite tombée totalement en désuétude dans les années 90.

A combien pouvez-vous la revendre ? Une gourmette pour bébé pèse en moyenne aux environs de 2 grammes. Tout dépend ensuite évidemment de sa matière. Bonne nouvelle, la plupart des gourmettes en or fabriquées entre les années 60 et 90 sont en or 18 carats.

Retraités, Claude et Bernadette ont ainsi vendu plusieurs gourmettes l'an dernier alors que le cours s'affolait déjà. Verdict sur la balance ? Des gourmettes de bébé pesant 2 à 3 grammes, en or 18 carats et revendues entre 125 et 160 euros. A l'époque, le cours était effectivement d'environ 70 à 75 euros le gramme d'or. Il a depuis grimpé à 110 euros ! Une gourmette identique pourrait donc atteindre désormais les 200 euros. De quoi inciter à fouiller au fond de ses tiroirs ?