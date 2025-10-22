Voici la somme qu'il faut avoir mis de côté avant la retraite pour être tranquille

C'est la somme à avoir mis de côté avant la retraite : elle permet de vivre confortablement.

L'heure de la retraite est très attendue par de nombreux Français. Mais ce nouveau chapitre de la vie marque aussi un gros bouleversement financier ! Le passage à la retraite entraîne une perte de revenus qui peut être importante, en particulier pour certaines catégories de travailleurs.

C'est notamment le cas des cadres du secteur privé, dont les hauts salaires durant leur vie active accentuent l'écart avec leur pension de retraite. Les fonctionnaires percevant une part importante de primes, comme les enseignants, sont également concernés, car ces primes ne sont pas prises en compte dans le calcul des cotisations retraite.

Selon les projections, le taux de remplacement net, c'est-à-dire le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, varie fortement selon les profils. Pour la génération née en 1963 qui s'apprête à partir à la retraite, il est estimé, selon les calculs du Particulier, à 79,9% pour une salariée non cadre du privé avec deux enfants, mais chute à 51,5% pour un salarié cadre du privé et même à 45,6% pour un fonctionnaire de catégorie A avec un fort taux de primes.

Face à cette perte de revenus, il est donc crucial d'anticiper et de mettre de l'argent de côté pour maintenir son niveau de vie à la retraite. Les experts recommandent de s'y prendre au moins 20 ans à l'avance, en tenant compte de l'espérance de vie qui ne cesse de s'allonger. En France, selon la Drees, elle atteint désormais 84,8 ans pour un homme et 88,6 ans pour une femme.

Combien faut-il épargner dans l'idéal ? Cela dépend notamment du niveau de vie souhaité et du rendement de l'épargne. Le Particulier est parti sur un complément de revenus de 1000 euros par mois. Pour en disposer pendant 20 ans à partir de 65 ans, il faudrait avoir accumulé un capital de 196 217 euros si l'épargne est rémunérée à 2% par an. Ce montant descend à 149 547 euros si le taux de rendement est de 5% net par an.

Pour atteindre cette somme importante, mieux évidemment vaut se constituer une épargne conséquente le plus tôt possible, idéalement après (ou en parallèle) l'acquisition de sa résidence principale. Etre propriétaire représente des frais mais vous protège aussi puisque cela vous prémunit des hausses de loyer qui suivraient l'inflation. C'est donc en anticipant suffisamment à l'avance que l'on met toutes les chances de son côté.