Mauvaise nouvelle pour les retraités : les pensions seront versées en décalé en novembre, les dates sont connues

Le mois de novembre débutera par une mauvaise nouvelle pour de nombreux retraités.

Les retraités vont devoir ouvrir l'oeil : en novembre, il va leur falloir scruter le calendrier et leur compte en banque. Tout bon retraité le sait, les dates de versement des pensions de retraite peuvent varier en fonction des mois. Mais le mois de novembre 2025 présente de nombreuses particularités !

La première tient au calendrier et au début du mois. Le 1er novembre, férié qui plus est avec la Toussaint, tombe un samedi. Or, en cas de jour férié ou de premier jour ouvrable retardé, le calendrier habituel peut être perturbé. Sont concernés en premier chef les près de 14 millions de retraités du régime Agirc-Arrco. Le virement de leur pension de retraite complémentaire ne tombera donc pas le 1er mais le lundi 3 novembre.

Ce retard s'ajoute à une autre mauvaise nouvelle : après l'échec des négociations entre patronat et syndicats, la revalorisation attendue de la complémentaire Agirc-Arcco qui intervient toujours en novembre n'aura pas lieu cette année. Aucune revalorisation n'a en effet été actée pour la période de novembre 2025 à novembre 2026, une décision qui s'ajoute au gel des pensions de base en 2026 si le projet de budget est voté en l'état. Quid justement des versements de la pension de base en novembre ?

Elle aussi est concernée par une particularité du calendrier. La pension de base de l'Assurance retraite est traditionnellement versée le 9 du mois. Mais en novembre, les retraités toucheront leur pension d'octobre non pas le 9, mais un peu plus tôt que d'habitude, le 7... La raison ? Le 9 tombe un dimanche.

L'Assurance retraite précise à ce sujet sur son site internet : "Nous versons votre retraite à votre banque le 9 de chaque mois. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, nous la versons le 1er jour ouvré précédent ou suivant." Cette fois, ce sera donc le 1er jour ouvré précédent le 9, le vendredi 7 novembre donc. Cette date concerne également les retraités relevant de la MSA (Mutuelle sociale agricole). Une exception existe toutefois, pour les retraités du privé qui relèvent du régime de l'Alsace-Moselle (CARSAT) : ils recevront leurs pensions le 3 novembre.

Quant aux retraités du public, leurs versements interviennent habituellement en fin de mois. Le paiement aura lieu ainsi le 26 novembre pour les retraités du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL). Les retraités de l'État devront quant à eux attendre le 27 novembre pour obtenir le virement de leur pension. Attention, comme toujours, cette date correspond à celle de l'ordre de virement et un petit délai peut intervenir avant de voir la somme arriver en bonne et dûe forme sur votre compte en banque.