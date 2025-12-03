Mieux que le Livret A : ce placement plaît de plus en plus aux Français, il est réputé sûr

De plus en plus d'épargnants retirent leur argent du Livret A pour ce placement plus avantageux.

Le Livret A est depuis longtemps le placement préféré des Français. Près de 57 millions de personnes en possède un ! Et pour cause, c'est un placement idéal à court terme : il est garanti par l'État et, surtout, vous pouvez retirer l'argent à tout moment, sans frais.

Les experts conseillent généralement d'y laisser l'équivalent de trois à quatre mois de dépenses courantes (entre 3000 et 5000 euros) pour faire face aux coups durs de la vie : voiture qui tombe en panne, vol... Comme tout placement, on espère avoir des intérêts dessus. Fixé par l'Etat en fonction de différents critères (inflation, taux monétaires), le taux du Livret A avait regagné des couleurs en 2023-2024 après être descendu sous la barre des 1% durant la période du Covid.

Mais en 2025, coup dur : l'Etat a annoncé baisser le taux à 1,7%, contre 2,4% auparavant, dès le 1er août 2025. Avec une inflation constante frôlant les 1%, les épargnants voient cette décision comme une baisse de leur capacité à préserver leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi ils sont de plus en plus à retirer leur argent du Livret A pour le placer ailleurs, là où il rapporte mieux sur le long terme, tout en restant sécurisé.

Ce placement coup de coeur, c'est l'assurance-vie ! Elle est divisée entre les fonds en euros et les unités de compte (UC). Les premiers sont investis dans des placements stables comme les obligations d'entreprises ou d'État (des prêts faits à des pays), ou immobiliers et monétaires. Il ne peut donc jamais diminuer, même si les marchés financiers baissent. Les UC sont eux investies dans des actions ou des valeurs immobilières. Elles présentent ainsi plus de risque de perdre le capital, mais elles permettent aussi d'espérer un meilleur rendement quand les marchés vont bien.

C'est la sûreté des fonds en euros qui séduit de plus en plus les Français. Alors qu'il était en décollecte nette en début d'année, il enregistre désormais un solde net positif ! Selon Philippe Crevel, directeur du cercle de l'Epargne, les épargnants sont aussi attirés par un taux moyen de 2,5 %, pouvant monter jusqu'à 3,6 % selon les contrats. "Ils sont beaucoup plus attractifs que le livret A, même si il y a un peu de fiscalité sur l'assurance-vie", affirme l'expert.

Justement, cette fiscalité reste attractive sur le long terme : vous ne payez des impôts que lors d'un retrait. Plus le contrat est ancien, plus l'avantage fiscal est important, faisant de l'assurance-vie un placement idéal pour la retraite par exemple. Malgré le succès des fonds en euros plus rassurants pour beaucoup d'épargnants, les UC commencent à être davantage connus et appréciés, ayant recueilli 31,8 milliards d'euros en 2024, soit une légère hausse.

Leur part dans la collecte globale a toutefois légèrement diminué, précisément à cause de l'attractivité des fonds en euros dont le succès ne se dément pas dès que le taux du Livret A patine. Alors qu'en début d'année, l'Assurance Vie était portée par les UC, "aujourd'hui, elle l'est par les UC et les Fonds en euros", note ainsi Philippe Crevel. Avec des marchés financiers qui "se portent plutôt bien" selon l'expert, l'assurance-vie reste ainsi un meilleur placement sur le long terme que le Livret A.