Un an d'attente en cas d'oubli : il y a une date limite pour remplir son Livret A

Cette date est très importante pour maximiser vos intérêts sur le Livret A.

Le Livret A, détenu par une très large majorité des Français (80% environ en ont un), reste un placement apprécié malgré la baisse récente de son taux. Il reste une solution de placement simple et flexible... à défaut d'être très rémunérateur. Alors qu'il offrait encore un rendement attractif de 3% en janvier 2025, celui-ci a ainsi chuté à 1,7% depuis le mois d'août.

Pas de miracle donc à attendre, à somme égale versée sur votre Livret A, celui-ci vous rapportera donc moins d'intérêt en 2025 qu'en 2024 ! Il n'empêche que dans ce contexte moins favorable, les épargnants ont tout intérêt à bien comprendre le fonctionnement de ce livret réglementé afin d'en tirer le meilleur parti.

Une règle est ainsi encore trop souvent méconnue des épargnants qui possèdent un Livret A : saviez-vous que les intérêts de votre Livret A ne sont pas calculés au jour le jour mais par quinzaine ? En effet, comme l'explique le ministère de l'Économie, seules deux dates comptent chaque mois pour la prise en compte des dépôts : le 1er et le 16. Concrètement, cela signifie que les sommes versées entre le 1er et le 15 du mois commenceront à générer des intérêts à partir du 16. A l'inverse, l'argent déposé à compter du 16 ne sera pris en compte qu'à partir du 1er du mois suivant.

Cette règle des quinzaines revêt une importance particulière à l'approche du 31 décembre, date à laquelle les intérêts annuels sont crédités sur votre livret. En effet, tout montant versé après le 15 décembre à 23h59 ne sera pas comptabilisé dans le calcul des intérêts 2025 mais dans ceux de l'année suivante. Vous devrez donc patienter un an de plus avant de bénéficier de ces gains supplémentaires.

Pour maximiser la rémunération de votre épargne cette année, il est donc primordial d'effectuer vos dépôts avant le 16 décembre. Même si les gains supplémentaires peuvent paraître modestes, chaque euro placé compte et viendra gonfler le capital sur lequel seront calculés vos futurs intérêts. A l'inverse, si vous devez absolument retirer de l'argent pour les fêtes de fin d'année, mieux vaut attendre le 16 décembre afin de ne pas amputer le montant pris en compte pour le calcul de votre rémunération annuelle.

Par exemple, en plaçant 1 000 euros supplémentaires sur votre Livret A avant le 15 décembre, vous engrangerez 0,71 centime d'intérêts supplémentaires cette année. Un montant certes symbolique mais qui, une fois capitalisé, générera à son tour des plus-values dès 2026. De quoi vous encourager à ne pas attendre la dernière minute pour faire fructifier votre épargne !