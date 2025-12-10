Ces fins de mois seront plus difficiles pour les retraités, des délais inhabituels dans le calendrier 2026 des pensions

En 2026, les retraités devront surveiller de près les dates de versement de leurs pensions, surtout certains mois.

La fin d'année approche et le calendrier 2026 des dates de versement des retraites est désormais connu. En épluchant les dates prévues de versement des pensions, tant pour le régime général que pour les principales retraites complémentaires, nous avons déniché quelques pièges à connaître pour les retraités. Même si les pensions du régime général continueront d'être versées le 9 de chaque mois, celles des régimes complémentaires suivront une fois de plus un calendrier plus variable.

Prenons un premier exemple avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Elle concerne 14 millions de retraités du secteur privé. Pour eux, le mois de mai 2026 s'annonce plus difficile. En effet, en raison du 1er mai férié, la pension ne sera virée que le lundi 4 mai alors que celle d'avril aura été versée dès le mercredi 1er avril. Cela représente donc 33 jours d'attente entre les deux paiements, au lieu des 30 ou 31 habituels !

Le passage de juillet à août sera également délicat pour ces retraités, avec cette fois-ci 32 jours d'écart entre le versement du 1er juillet et celui du 3 août. Pour les retraités dépendant du régime Ircantec, c'est en mars qu'il faudra être vigilant avec 30 jours entre les virements du 25 février et du 27 mars.

Quant aux retraités de la fonction publique d'État, ils devront être particulièrement attentifs en février-mars. La pension de février sera en effet versée dès le 26, alors que celle de mars n'arrivera que le 30, soit plus d'un mois d'intervalle. En revanche, la fin d'année verrra des versements anticipés les 27 novembre puis dès le 23 décembre.

Les retraités de la fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL) connaîtront eux leurs plus longs délais en juin-juillet (30 jours d'écart) et en août-septembre (32 jours). Ces variations de dates s'expliquent par l'impossibilité de verser les pensions un jour non ouvré (week-end ou férié). Les caisses de retraites sont donc contraintes de décaler certains paiements en fonction du calendrier, allongeant parfois significativement le délai entre deux virements.

Dernière précision pour les retraités dépendant de la Carsat d'Alsace-Moselle, le calendrier de la Cnav et de la MSA ne s'applique pas pour eux concernant leur retraite de base. Cette dernière leur est en effet versée au 1er jour du mois pour lequel elle est due (ou le 1er jour ouvré qui précède ou suit cette date si elle tombe un week-end ou un jour férié). Un mode de fonctionnement qui peut s'avérer plus avantageux que le régime général certains mois, mais qui nécessitera là aussi une attention particulière au calendrier en 2026.