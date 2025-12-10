Moins que l'an dernier mais à quel point ? Voici les intérêts que vous allez vraiment toucher cette année avec votre Livret A

Les intérêts du Livret A seront versés autour du 1er janvier 2026. Mais combien allez-vous toucher cette année après la baisse du taux ?

C'est bientôt l'heure de toucher les intérêts de l'épargne placée sur votre Livret A ! La fin d'année approche et les banques se préparent à vous verser votre dû, calculé sur l'ensemble de l'épargne placée au fil de l'année. Mauvaise nouvelle que tout épargnant connaît déjà, à somme égale, les intérêts seront moins élevés qu'en 2024.

Pour rappel, en 2025, le taux du Livret A a connu deux baisses consécutives. Au 1er février, il est passé de 3% à 2,4%, puis il a été abaissé à 1,7% le 1er août. Ce décrochage de 1,30 point représente la plus forte baisse sur une année depuis la crise financière de 2008. En conséquence, le taux moyen pour l'année 2025 sera de 2,16%, net de cotisations fiscales et sociales. Vous voilà fixé. Mais ce taux moyen en baisse représentera tout de même un petit bas de laine. Voici les intérêts moyens que vous toucherez en fonction de la somme déposée sur votre Livret A.

Il est important de noter que ces montants sont calculés pour un solde qui n'a pas varié au cours de l'année 2025. Si des dépôts ou retraits réguliers ont été effectués, les intérêts ne correspondront pas exactement à ces chiffres, en vertu de la règle des quinzaines propre au calcul des intérêts des livrets d'épargne en France.

Vous avez 1000 euros sur votre Livret A ? Vous toucherez alors 21,58 euros d'intérêt contre 30 euros l'an dernier.

Pour un solde constant de 1 500 euros tout au long de l'année, le Livret A rapportera 32,40 euros d'intérêt, contre 45 euros en 2024.

Pour un solde de 5000 euros tout au long de l'année, vous toucherez 107 euros d'intérêt contre 150 euros l'an dernier.

Pour un solde de 7 482 euros, soit l'encours moyen du Livret A fin 2023, les intérêts s'élèveront à 161,61 euros, contre 224,46 euros en 2024.

Pour une solde de 10 000 euros, vous toucherez cette année 215 euros contre 300 euros l'an dernier.

Avec un solde de 12 000 euros, le gain sera cette fois de 259,20 euros, contre 360 euros en 2024.

Enfin, pour les épargnants au plafond de 22 950 euros, le Livret A rapportera 495,72 euros, contre 688,50 euros l'année précédente.

Vous souhaitez avoir une estimation plus précise car vous avez effectué de nombreux mouvements sur votre Livret A cette année ? Regardez sur votre compte client en ligne. Pour suivre l'évolution des intérêts acquis en temps réel, de nombreuses applications bancaires proposent désormais cette fonctionnalité. Les épargnants pourront ainsi savoir précisément où ils en sont tout au long de l'année.

Ultime (mauvaise) nouvelle, la baisse du rendement du Livret A n'est probablement pas terminée. Compte tenu de la stabilité de l'inflation à un faible niveau et de la baisse des taux interbancaires à court terme, le taux devrait encore reculer de 0,3 point en février 2026, pour atteindre 1,40%. Pour rappel, les intérêts 2025 du Livret A seront versés sur les comptes des épargnants le 1er janvier 2026.