Le taux du livret A va-t-il encore baisser ? Les experts donnent un gros indice

Des experts anticipent une baisse probable du taux du Livret A courant 2026.

L'époque où le taux du Livret A affichait des sommets paraît désormais loin derrière nous. Et les derniers mois n'ont pas inversé la tendance, loin de là... Alors qu'il s'élevait encore à 2,4 % en février dernier, il a poursuivi sa chute pour s'établir à 1,7 % en août.

Ce recul a provoqué un mouvement important chez les épargnants. Selon la Banque de France, une décollecte massive de 3,81 milliards d'euros a été enregistrée en octobre, marquant ainsi le deuxième mouvement de retrait le plus important depuis 2009. De nombreux Français délaissent leur livret historique pour se tourner vers des placements plus attractifs, à l'image de l'assurance-vie.

Pourtant, malgré ce désamour passager, le Livret A reste le placement chouchou des ménages avec près de 58 millions de détenteurs. Malheureusement pour eux, la tendance n'est pas à la hausse. Les règles sont bien connues : le taux est révisé tous les six mois et la prochaine échéance est fixée au 1er février. À l'approche de cette date clé, les experts se montrent ainsi plutôt pessimistes. Alors à quel taux s'attendre en 2026 ?

Il faut savoir que le calcul du taux repose sur deux critères : l'inflation moyenne des six derniers mois et les taux pratiqués entre les banques sur la même période. Or, ces derniers mois, la hausse des prix est restée très modérée. L'Insee a mesuré une progression limitée à 0,9 % sur un an en novembre, un chiffre identique à celui d'octobre. Parallèlement, les taux interbancaires stagnent autour de 1,90 % depuis l'été.

En croisant ces deux indicateurs, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, anticipe une nouvelle baisse. Selon lui, le taux pourrait tomber à 1,4 %, soit un recul de 0,3 point. Si cette prévision se confirme, le Livret A ne sera pas le seul impacté puisque le taux du Compte Épargne Logement suivrait la même courbe en passant de 1,25 % à 1 %.

La décision finale repose désormais entre les mains du ministre de l'Économie, sur proposition de la Banque de France. Le gouvernement conserve toutefois le pouvoir de bloquer cette baisse s'il juge que le contexte social ou économique nécessite un coup de pouce aux épargnants. Ce choix est crucial car l'argent du Livret A sert avant tout à financer le logement social en France. Le verdict, attendu pour la mi-janvier 2026, sera ainsi suivi de très près par des millions de Français.