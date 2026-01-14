Livret A : le nouveau taux annoncé, l'épargne des Français va en prendre un coup

Mauvaise nouvelle en vue pour les épargnants : le taux du Livret A s'apprête à chuter une nouvelle fois.

L'heure du verdict approche pour les épargnants français. Comme chaque semestre, le taux du Livret A sera recalculé par la Banque de France jeudi 15 janvier. Elle transmettra ensuite sa proposition aux services de Bercy avant une annonce publique. Le nouveau taux a de fortes chances d'être avalisé ensuite par le ministre de l'Économie. Il entrera en vigueur dès le 1er février prochain.

Le suspense est faible : les prévisions des experts ne laissent guère de place au doute. Dès décembre, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, avait anticipé une nouvelle baisse significative. Selon lui, le taux devrait tomber à 1,4 %, soit un recul de 0,3 point par rapport au niveau actuel de 1,7 %. Si cette prévision se confirme, le rendement du Livret A aura été divisé par plus de deux en à peine un an. Souvenez-vous : en janvier 2025, il culminait encore à 3 % !

Cette dégringolade s'explique par la formule de calcul du taux. Deux critères entrent en jeu : l'inflation moyenne des six derniers mois et les taux interbancaires pratiqués sur la même période. Or, la hausse des prix s'est considérablement ralentie ces derniers mois. L'Insee a mesuré une inflation limitée à 0,8 % sur un an. Parallèlement, les taux interbancaires stagnent autour de 1,90 % depuis l'été. La combinaison de ces deux indicateurs oriente mécaniquement le rendement vers le bas.

Peut-on espérer un peu plus ? Théoriquement oui, puisqu'un coup de pouce gouvernemental est possible. Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau et le ministre de l'Économie disposent en effet du pouvoir de déroger à la formule de calcul.

Ce levier a d'ailleurs été actionné entre août 2023 et janvier 2025, maintenant alors le taux à un niveau inférieur à ce qu'il aurait dû être. Ce coup de pouce semble toutefois peu probable aujourd'hui, notamment en raison du niveau élevé d'épargne des Français. François Villeroy de Galhau a seulement glissé un maigre indice sur France Inter le 10 janvier, assurant que le taux du Livret A "restera significativement supérieur à l'inflation".

Une maigre consolation pour les 58 millions de détenteurs de ce placement historique. Ces derniers ont d'ailleurs commencé à bouder leur livret. Selon la Banque de France, une décollecte massive de 3,81 milliards d'euros a été enregistrée en octobre 2025, le deuxième mouvement de retrait le plus important depuis 2009. Un retrait au profit notamment de l'assurance-vie...