Les banques vont fermer des comptes d'office dans un mois - qui est concerné

Ce n'est jamais agréable de voir son compte fermé d'office. Et pourtant, c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines à plusieurs centaines de milliers de personnes en France. En cause, une règle peu connue qui concerne le plan d'épargne logement, plus connu sous le nom de PEL. À partir du mois prochain, les banques vont commencer à fermer progressivement certains de ces comptes, sans que les clients puissent s'y opposer. Cette situation concerne uniquement les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011. À cette date, les règles ont changé. Avant, un PEL pouvait être conservé très longtemps, parfois toute une vie. Depuis 2011, ce n'est plus le cas. La loi prévoit qu'un PEL ne peut pas être gardé plus de 15 ans. Une fois ce délai atteint, la banque est obligée de le clôturer, même si le client n'a rien demandé et même s'il souhaite le conserver.

Nous arrivons aujourd'hui au moment où les premiers PEL ouverts après cette réforme atteignent leur limite d'âge. Les comptes ouverts au printemps 2011 fêtent leurs 15 ans. Les banques n'ont donc plus le choix et doivent appliquer la règle. Ce n'est pas une décision commerciale ni une nouvelle mesure surprise, mais simplement l'application d'un texte en vigueur depuis plus de dix ans. Concrètement, qui est concerné ? Vous l'êtes si votre PEL a été ouvert après le 1er mars 2011 et s'il approche ou dépasse les 15 ans d'existence. En revanche, si votre PEL a été ouvert avant cette date, vous pouvez être rassuré. Il n'est pas soumis à cette fermeture automatique. Les PEL plus récents, ouverts après 2016 par exemple, ne sont pas non plus concernés pour le moment, car ils sont encore loin d'atteindre la durée maximale autorisée.

Une question revient souvent : que devient l'argent placé sur le PEL ? La réponse est simple : il ne disparaît pas. Lors de la fermeture du compte, les sommes épargnées, intérêts compris, sont transférées sur le compte courant du client ou sur un livret d'épargne. Dans certains cas, la banque peut proposer une autre solution, mais rien ne peut être fait sans que l'épargne vous revienne. Les clients doivent normalement être prévenus à l'avance. Les banques envoient des courriers ou des messages via l'espace bancaire en ligne pour informer de la fermeture prochaine du PEL. Le problème, c'est que ces notifications passent parfois inaperçues. Beaucoup de Français découvrent l'information tardivement, voire au dernier moment. Le bon réflexe est donc de vérifier dès maintenant la date d'ouverture de son PEL. En cas de doute, un simple appel ou un rendez-vous avec son conseiller permet d'y voir clair. Anticiper permet surtout de choisir soi-même ce que devient son argent, plutôt que de subir une décision automatique.