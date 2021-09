Impôt sur le revenu 2021 : qui va devoir (encore) le payer à la mi-septembre ?

IMPOT SUR LE REVENU 2021. Les contribuables qui sont redevables d'un solde d'impôt sur le revenu doivent s'en acquitter avant le 15 septembre. Ils ont jusqu'au 20 septembre s'ils utilisent un moyen de paiement dématérialisé.

[Mis à jour le 02 septembre 2021 à 09h36] C'est le revers de la médaille du prélèvement à la source. Si l'impôt sur le revenu est prélevé directement sur votre salaire tous les mois avec ce dernier, vous n'êtes pas à l'abri de devoir encore vous en acquitter à la rentrée en septembre. En effet, la déclaration de revenus remplie au printemps dernier a permis au fisc de calculer le montant exact d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année 2020. Au regard de vos retenues à la source, l'administration fiscale a ensuite établi si vous devez payer un solde d'impôt sur le revenu. Cette somme vous est notifiée sur votre avis d'imposition, document transmis depuis la fin juillet aux foyers fiscaux, et que vous pouvez retrouver dans votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr.

Mais dans les faits, qui est concerné ? Plusieurs situations peuvent conduire un contribuable à être redevable d'un solde d'impôt sur le revenu. Généralement, il est le signe que vos revenus ont évolué à la hausse (augmentation de votre salaire, vous avez déniché un emploi après une période de chômage, etc). Il peut aussi être la conséquence de trop-perçu d'avance de crédit d'impôt. Pour rappel, les crédits d'impôt réguliers, comme l'emploi d'un salarié à domicile, font l'objet d'un versement d'avance à la mi-janvier de 60%. A partir de la déclaration de revenus, le fisc vérifie que vous pouvez toujours y prétendre. Si vos dépenses éligibles à l'avantage fiscal ont diminué au cours de l'année d'imposition, vous êtes susceptible de devoir rembourser le fisc.

Gare à vous, car la date de paiement de l'impôt sur le revenu intervient à la mi-septembre. L'échéance dépend du moyen de paiement que vous utilisez :

15 septembre 2021 : si vous n'utilisez pas de moyen de paiement dématérialisé

20 septembre 2021 : si vous payez en ligne

Attention : ayez à l'esprit que si le montant excède 300 euros, alors vous serez prélevé en quatre mensualités... Donc jusqu'en décembre 2021 par le fisc ! Un élément à prévoir si vous avez un budget serré en cette fin d'année.

En 2021, la période déclarative de l'impôt sur le revenu a démarré au 8 avril. Les dates limite, elles, dépendaient du mode de déclaration et de votre numéro de département (du 20 mai au 8 juin). Les avis d'imposition ont été transmis depuis le 26 juillet 2021. L'échéance diffère en fonction de votre situation. Voici ce qui a été acté :

Entre le 26 juillet 2021 et le 6 août 2021 si vous avez déclaré en ligne et vous bénéficiez d'un remboursement (ou vous n'avez rien à payer).

si vous avez déclaré en ligne et vous bénéficiez d'un remboursement (ou vous n'avez rien à payer). Entre le 30 juillet et le 7 septembre : si vous avez opté pour le formulaire papier, et vous bénéficiez d'un remboursement.

si vous avez opté pour le formulaire papier, et vous bénéficiez d'un remboursement. Entre le 4 août et le 7 septembre : si vous avez déclaré via le papier, et vous n'avez rien à payer.

si vous avez déclaré via le papier, et vous n'avez rien à payer. Entre le 30 juillet et le 6 août : si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 (entre le 5 août et le 1er septembre pour la déclaration papier). Cela signifie sûrement que votre taux de prélèvement à la source s'est révélé insuffisant par rapport à ce que vous deviez réellement au titre de l'année d'imposition. Vous devez donc vous attendre à un prélèvement du solde d'impôt sur le revenu en septembre - voire plusieurs, échelonnés entre septembre et décembre 2021, si le montant d'impôt est supérieur à 300 euros - et à un éventuel changement de taux d'impôt à la source. Le mois de septembre risque donc d'être particulièrement salé !

C'est le moment ou jamais de consulter votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr, surtout si vous souhaitez anticiper une mauvaise surprise. Ayez à l'esprit que le prélèvement d'un éventuel solde d'impôt sur le revenu est effectué à la rentrée (le 15 septembre ou le 20 septembre si vous payez en ligne), en une fois si le montant est inférieur à 300 euros, et en quatre mensualités à partir de septembre au-delà de 300 euros. Préparez-vous aussi à une éventuelle évolution de votre taux de prélèvement à la source. Celui-ci est en effet susceptible d'augmenter si vos revenus se sont accrus.

D'autres foyers, eux, se retrouvent dans la situation inverse : le fisc a trop prélevé via l'impôt à la source, et doit désormais les rembourser. L'administration procède au remboursement depuis le 20 juillet. Deux cas de figure peuvent donner lieu à un remboursement : un trop-perçu par l'administration fiscale (es retenues à la source se révèlent supérieures à ce que vous deviez réellement) ou vous percevez l'acompte restant de crédit d'impôt régulier (Frais de garde hors du domicile, emploi d'un salarié à domicile..). Il n'y a aucune démarche à faire, puisque le remboursement se fait de manière automatique par virement bancaire. Vous pouviez le repérer avec le libellé "REMB IMPOT REVENUS" sur votre relevé bancaire, provenant de "DGFIP FINANCES PUBLIQUES". Si vous n'avez pas transmis vos coordonnées bancaires à temps, vous recevrez le remboursement par lettre chèque.

Vous réalisez tardivement que vous avez omis un élément dans votre déclaration de revenus ? Rassurez-vous, vous avez encore le temps de la corriger sur le site des impôts, et ce, jusqu'au 15 décembre 2021. Attention toutefois, vous n'êtes pas à l'abri de sanctions en cas de retard.

Quelles sont les tranches du barème de l'impôt sur le revenu ?

L'impôt sur le revenu fonctionne avec un barème d'imposition. Ainsi, un taux compris entre 0 et 45% s'applique à chaque tranche de revenus du barème de l'impôt sur le revenu. Très concrètement, si votre revenu net imposable est inférieur à un certain seuil, un taux nul est appliqué.

Ces fameux taux s'appliquent à une fraction du revenu du ménage. Le montant total de l'impôt découle de l'addition des différentes tranches. Voici le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique :

Tranches de revenus annuels Taux applicable jusqu'à 10 084 euros 0% de 10 085 euros à 25 710 euros 11% de 25 711 euros à 73 516 euros 30% de 73 517 euros à 158 122 euros 41% à partir de 158 123 euros 45%

Vous souhaitez calculer le montant de votre impôt sur le revenu afin de prévoir ce qui vous attend à la fin de l'été ? Le plus simple reste d'utiliser le simulateur de l'impôt sur le revenu mis à disposition par le fisc. Avant d'entamer la simulation, mettez la main sur les éléments suivants : revenu net imposable, charges, avantages fiscaux et retenues à la source. Plus vous apporterez d'éléments précis, plus votre simulation d'impôt sur le revenu sera juste. Vous obtiendrez alors une estimation de votre impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, avec l'application d'une décote ou non, et vous saurez si vous êtes redevable d'un solde à l'été au regard de ce que vous avez déjà payé.

Vous préférez le calculer vous-même ? Le calcul de l'impôt sur le revenu va vous prendre un peu plus de temps. Vous devrez mettre la main sur votre revenu net imposable, puis déterminer le nombre de parts de votre foyer fiscal, déduire vos charges puis appliquer le barème de l'impôt sur le revenu (lire plus bas), sans oublier vos avantages fiscaux (crédits et réductions d'impôt). Vous êtes prêt à franchir le pas ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu dès à présent :

A l'issue de votre déclaration, vous estimez encore trop d'impôt sur le revenu cette année : et si vous anticipiez d'ores et déjà 2022 ? Consultez notre dossier dédié :

L'intégralité des revenus (salaires, pensions, retraites, revenus fonciers) que vous percevez sur l'année d'imposition sont étudiées par le fisc. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer le revenu net imposable - information que vous pouvez retrouver sur votre fiche de paie si vous êtes salarié. Pour rappel, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée, au titre des frais professionnels. Si cet abattement est inférieur au total de vos frais professionnels, vous pouvez alors déduire le montant de vos frais réels.

Vous avez déterminé votre revenu net imposable ? Vous devez le diviser par le nombre de parts de votre foyer fiscal. Vous obtenez ainsi votre quotient familial. Le quotient familial sert à déterminer un revenu imposable pour le foyer fiscal. Appliquez la somme obtenue au barème d'imposition. En 2021 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, la réduction d'impôt liée au quotient familial est limitée à 1 570 euros pour chaque demi-part supplémentaire.

Dans quels cas peut-on bénéficier d'une décote ou d'une réduction ?

Certains foyers fiscaux peuvent bénéficier d'une décote sur les revenus de 2020, si le montant brut de leur impôt sur le revenu ne dépasse pas un certain seuil. Voici les plafonds à ne pas dépasser :

Pour une personne seule : 1 722 euros. "La décote est égale à la différence entre 779 € et 45,25 % du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr.

: 1 722 euros. "La décote est égale à la différence entre 779 € et 45,25 % du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr. Pour un couple soumis à une imposition commune (marié ou pacsé) : 2 849 euros. "La décote est égale à la différence entre 1 289 € et 45,25 % du montant de votre impôt", complète-t-on.

A défaut d'initiative de votre part, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% à tous les salariés au titre des frais professionnels. Si vous estimez que cet abattement ne permet pas de couvrir l'intégralité de vos dépenses, vous avez la possibilité de déduire ces frais pour leur montant réel.

Si vous décidez de déduire vos frais réels, ayez à l'esprit que la démarche peut être fastidieuse : vous devez répertorier l'intégralité de vos frais professionnels au cours de l'année d'imposition, ce qui impose une comptabilité rigoureuse. Vous devez conserver tous les justificatifs de vos dépenses, et ce, durant trois ans en cas de contrôle fiscal. Les frais engagés doivent répondre à une véritable nécessité pour votre activité professionnelle.

Votre régime fiscal est celui de la micro-entreprise. Pour rappel, il faut respecter trois conditions pour bénéficier de ce régime. On vous les résume :

Votre revenu fiscal de référence N-2, ne doit pas dépasser un certain seuil

Votre chiffre d'affaires sur douze mois de l'année précédente ne doit pas dépasser : 170 000 euros (si votre commerce vend des marchandises, des objets, de la fourniture de logement) ou 70 000 euros "pour les autres prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC),

Vous choisissez le régime micro-social.

Dans ce cas, il va falloir utiliser la déclaration n°2042-C PRO et indiquer le montant de votre CA ou recettes brutes annuelles. Vous souhaitez connaître le taux qui va vous être appliqué ? Consultez la page dédiée des impôts pour en savoir plus.