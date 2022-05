"Impôt sur le revenu 2022 : mode d'emploi pour le calculer avant la date limite"

IMPOT SUR LE REVENU 2022. La date limite pour remplir sa déclaration d'impôt approche pour certains contribuables. Comment calculer le montant de l'impôt sur le revenu ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 11 mai 2022 à 09h01] Comme chaque année, vous avez la possibilité de calculer le montant de l'impôt sur le revenu dont vous devrez vous acquitter à l'été. Seulement, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors, pour ne pas vous faire avoir et pouvoir comparer les chiffres de l'administration fiscale avec vos petits calculs, petite piqure de rappel avant la date limite pour remplir sa déclaration d'impôt fixée au 19 mai 2022 (pour les déclarations papier). Dans un premier temps, déterminez votre revenu net imposable. Une information très facile à retrouver, elle se trouve sur votre fiche de paie. Ensuite, vous devez diviser ce revenu net imposable par le nombre de parts de votre foyer fiscal (déterminé en fonction de vos revenus, grâce à un barème divisé en cinq tranches). Vous obtenez ainsi votre quotient familial. Le quotient familial sert à déterminer un revenu imposable pour le foyer fiscal. Il ne vous reste plus qu'à appliquez la somme obtenue au barème d'imposition. Voici la formule de calcul : revenu imposable net / nombre de parts fiscales.

Voici le barème pour vous permettre de déterminer le nombre de parts de votre foyer fiscal :

Nombre d'enfants Célibataire, divorcé ou veuf Couple marié ou pacsé 0 1 2 1 1,5 2,5 2 2 3 3 3 4 4 4 5 Enfant supplémentaire 1 1

Voici le barème en question des différentes tranches d'imposition pour vous permettre d'effectuer votre propre calcul :

En dessous de 10 225 euros de revenu imposable : 0%

Entre 10 225 euros et 26 070 euros de revenu imposable : 11%

Entre 26 070 euros et 74 545 euros de revenu imposable : 30%

Entre 74 545 euros et 160 336 euros de revenu imposable : 41%

Au-delà de 160 336 euros de revenu imposable : 45%

Le service en ligne de déclaration des revenus de l'année 2021 ouvrira le 7 avril 2022. Les dates limites de dépôt, elles, diffèrent selon votre lieu de résidence. En résumé, 3 dates sont fixées annuellement, une par zone. Les voici :

1 ère zone : le 24 mai 2022 pour les départements n° 01 à 19 et les résidents non résidents en France

zone : le pour les départements n° 01 à 19 et les résidents non résidents en France 2 ème zone : le 31 mai 2022 pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse

zone : le pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse 3ème zone : le 8 juin 2022 pour les départements n° 55 à 974/976

Concernant la déclaration d'impôt papier pour le compte de l'année 2021, la date limite a été fixée au 19 mai 2022.

Si vous avez déclaré vos revenus via l'un des formulaires proposés par le fisc, et donc en format papier, deux solutions alternatives s'offrent à vous si vous souhaitez tout de même modifier votre déclaration d'impôt. D'abord, informer le service des impôts des particuliers (SIP) par courrier. Un agent devrait vous recontacter sous peu pour étudier votre demande dans les meilleurs délais et votre dossier. Deuxième option, tout simplement souscrire une nouvelle déclaration d'impôt papier. Dans certains cas, cette solution est la plus rapide et la plus claire pour l'administration fiscale.

L'impôt sur le revenu est apparu en France avec les lois de 1914 et 1917. C'est un impôt direct calculé au niveau du foyer fiscal, un célibataire ou un couple et ses enfants à charge par exemple. Il porte sur l'ensemble des revenus (salaires, revenus financiers, loyers perçus…) des personnes physiques composant le foyer. Les redevables de l'impôt sur le revenu sont les personnes ayant leur foyer fiscal en France, ou ceux domiciliés fiscalement à l'étranger mais touchant des revenus de source française. Depuis quelques années déjà, l'impôt sur le revenu est directement collecté sur les revenus via le prélèvement à la source, via l'application d'un taux ou le prélèvement d'acomptes, calculés à partir des informations mentionnées dans la dernière déclaration d'impôt. Les contribuables restent tenus de remplir une déclaration de revenus, chaque année au printemps, afin d'établir s'ils doivent s'acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu, au regard de leurs retenues à la source, au mois de septembre.

Les impôts sur le revenu sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles) lorsque ceux-ci servent de base à l'estimation du revenu de leurs propriétaires.

Pour les ménages, cet impôt comprend essentiellement l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Pour le domaine des entreprises, il s'agit principalement de l'impôt sur les sociétés.

L'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le calcul de l'impôt s'effectue également en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable et d'un barème progressif fixé par tranches de revenus. Les taux de l'impôt 2019 applicables aux revenus 2018 s'étagent entre 0% et 45% .

Voici le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique à l'heure actuelle, depuis le 1er janvier 2022 :

L'intégralité des revenus (salaires, pensions, retraites, revenus fonciers) que vous percevez sur l'année d'imposition sont étudiées par le fisc. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer le revenu net imposable - information que vous pouvez retrouver sur votre fiche de paie si vous êtes salarié. Pour rappel, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée, au titre des frais professionnels. Si cet abattement est inférieur au total de vos frais professionnels, vous pouvez alors déduire le montant de vos frais réels. Vous avez déterminé votre revenu net imposable ? Vous devez le diviser par le nombre de parts de votre foyer fiscal. Vous obtenez ainsi votre quotient familial. Le quotient familial sert à déterminer un revenu imposable pour le foyer fiscal. Appliquez la somme obtenue au barème d'imposition.

Vous souhaitez savoir combien de parts fiscales sont attachés à votre foyer pour le calcul de votre impôt sur le revenu ? Rappelons que ce quotient familial est fixé en fonction de la situation de la famille du contribuable et du nombre de personnes à charge. Il permet d'établir le revenu de référence servant à calculer l'impôt sur le revenu et à calculer le montant de certaines prestations sociales. Il peut être déterminé par la Caf ou bien par l'administration fiscale. Mais alors, comment le calculer ? Deux paramètres entrent en compte. Les revenus imposables de l'année N-1 pour les impôts, et N-2 pour la Caf. Puis, le nombre de parts fiscales de votre foyer, déterminé à travers un grille (disponible ci-dessous).

Pour calculer ce quotient familial, le fisc divise le montant de votre revenu imposable par votre nombre de parts de quotient familial. Voici la formule de calcul : revenu imposable net / nombre de parts fiscales. Le résultat est, lui, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (également dans cet article) et enfin, multiplié par le nombre de parts de votre foyer fiscal pour obtenir le montant de l'impôt sur le revenu dû. Le barème progressif comprend 5 tranches de 0% à 45% en fonction de votre niveau de salaire.

Vous pensez être redevable de l'administration fiscale ? Vous avez fait vos petits calculs et vous pensez être éligible à un remboursement pour cette campagne déclarative 2022 ? C'est tout à fait possible ! Certains contribuables ont eu la bonne surprise de recevoir un remboursement, directement sur leur compte bancaire, de la part du fisc au cours de l'été. Dans le détail, seuls deux cas de figure permettent de se retrouver dans cette situation. D'abord, à la consultation de votre déclaration de revenus, le fisc a évalué que vos retenues à la source ont été supérieures au montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. L'administration rembourse donc la différence. Deuxième option, vous touchez l'acompte restant de crédit d'impôt régulier perçu à la mi-janvier (exemple : emploi à domicile, frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans hors du domicile...). Il n'y a aucune démarche à faire en amont, si ce n'est vérifier ses coordonnées bancaires.

Vous souhaitez calculer le montant de votre impôt sur le revenu afin de prévoir ce qui vous attend à la fin de l'été ? Le plus simple reste d'utiliser le simulateur de l'impôt sur le revenu mis à disposition par le fisc. Avant d'entamer la simulation, mettez la main sur les éléments suivants : revenu net imposable, charges, avantages fiscaux et retenues à la source. Plus vous apporterez d'éléments précis, plus votre simulation d'impôt sur le revenu sera juste. Vous obtiendrez alors une estimation de votre impôt, avec l'application d'une décote ou non, et vous saurez si vous êtes redevable d'un solde à l'été au regard de ce que vous avez déjà payé.

Vous préférez le calculer vous-même ? Le calcul de l'impôt sur le revenu va vous prendre un peu plus de temps. Vous devrez mettre la main sur votre revenu net imposable, puis déterminer le nombre de parts de votre foyer fiscal, déduire vos charges puis appliquer le barème de l'impôt sur le revenu (lire plus bas), sans oublier vos avantages fiscaux (crédits et réductions d'impôt). Vous êtes prêt à franchir le pas ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu dès à présent :

Les frais de double résidence correspondent aux frais supportés par un salarié qui vit hors de sa résidence principale pour un motif professionnel. Lorsque l'impossibilité de maintenir un seul domicile pour le bien d'un foyer, ces dépenses sont sont caractérisées comme frais professionnels, et donc, déductible de votre déclaration d'impôt. Le mariage ou le pacs constituent des unions qui justifient le recours aux frais de double résidence. Si vous êtes en concubinage, il faudra apporter une preuve de la stabilité de votre relation comme des quittances de loyer, l'acquisition d'un bien immobilier en commun ou la reconnaissance d'un enfant.

Mais alors, quels sont les frais de double résidence déductibles de vos revenus ? D'abord, les frais de séjour. Autrement dit, les factures d'électricité, la taxe d'habitation ou encore l'assurance). Ensuite, toutes vos dépenses en matière de repas. Enfin, les frais de transports. Ici, l'administration fiscale tolère, et accepte la déduction de d'un aller-retour par semaine entre le lieu de la résidence principale et du second logement. Si vous optez pour le régime des frais réels au moment de déclarer vos frais de double résidence, vous devez donner au fisc la liste détaillées de tous vos frais de double résidence (pour pallier à tout contrôle fiscal) et ajouter aux salaires imposables la totalité des revenus versés par votre employeur (frais d'emploi, avantages en nature etc.). Sur votre déclaration d'impôt, la déduction des frais de double résidence se fera en case 1AK et 1DK si vous optez pour le régime des frais réels.

A défaut d'initiative de votre part, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% à tous les salariés au titre des frais professionnels. Si vous estimez que cet abattement ne permet pas de couvrir l'intégralité de vos dépenses, vous avez la possibilité de déduire ces frais pour leur montant réel.

Si vous décidez de déduire vos frais réels, ayez à l'esprit que la démarche peut être fastidieuse : vous devez répertorier l'intégralité de vos frais professionnels au cours de l'année d'imposition, ce qui impose une comptabilité rigoureuse. Vous devez conserver tous les justificatifs de vos dépenses, et ce, durant trois ans en cas de contrôle fiscal. Les frais engagés doivent répondre à une véritable nécessité pour votre activité professionnelle.

Votre régime fiscal est celui de la micro-entreprise. Pour rappel, il faut respecter trois conditions pour bénéficier de ce régime. On vous les résume :

Votre revenu fiscal de référence N-2, ne doit pas dépasser un certain seuil

Votre chiffre d'affaires sur douze mois de l'année précédente ne doit pas dépasser : 170 000 euros (si votre commerce vend des marchandises, des objets, de la fourniture de logement) ou 70 000 euros "pour les autres prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC),

Vous choisissez le régime micro-social.

Dans ce cas, il va falloir utiliser la déclaration n°2042-C PRO et indiquer le montant de votre CA ou recettes brutes annuelles. Vous souhaitez connaître le taux qui va vous être appliqué ? Consultez la page dédiée des impôts pour en savoir plus.