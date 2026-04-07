Impôt sur le revenu 2026 : les dates sont connues, les premières infos

IMPOT SUR LE REVENU 2026. Le fisc va lancer la campagne déclarative en ce mois d'avril 2026. 40 millions de Français doivent remplir le formulaire. Ce qu'il faut savoir.

C'est l'heure de la déclaration de revenus. 40 millions de Français vont devoir se pencher sur leur formulaire de déclaration de revenus fourni par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). En ligne ou encore en version papier pour de rares contribuables, ce formulaire doit être validé ou retourné aux impôts d'ici quelques semaines. Attention à la date limite qui n'est pas la même pour tous et varie selon votre lieu d'habitation.

Si le document est déjà pré-rempli grâce aux informations dont dispose l'administration fiscale, celui-ci nécessite d'être vérifié et/ou complété par chacun, en fonction des ressources et charges diverses qui ont émané son année 2025. Car attention, comme tous les ans au printemps, il s'agit bien des revenus perçus et dépenses effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente qu'il convient de mentionner.

Comme tous les ans, la DGFiP établit un calendrier différencié par département afin de lisser le trafic sur le site impots.gouv.fr. Voici donc les échéances à ne pas manquer pour éviter de payer des pénalités. Certains disposent de six semaines, d'autres de sept, et les derniers de huit semaines :

Jeudi 21 mai, 23h59 : date limite pour les départements 1 à 19 et les non-résidents

Mercredi 28 mai, 23h59 : date limite pour les départements 20 à 54

Jeudi 4 juin, 23h59 : date limite pour les départements 55 à 976

Pour la déclaration de revenus en version papier, la date limite est fixée au mardi 19 mai à 23h59, qu'importe le département. Il est de coutume que cette date limite soit quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne.

Quels sont les changements sur la déclaration de revenus en 2026 ?

La DGFIP doit encore préciser les changements éventuels disponibles cette année. Bercy devrait donner tous les détails le jeudi 9 avril lors du lancement de la campagne. On sait déjà que le barème de l'impôt sur le revenu a bien été modifié via la loi de finances 2026, le revalorisant de 0,9% à hauteur de l'inflation. L'objectif est "de ne pas pénaliser les ménages dont les revenus n'ont progressé qu'au rythme de la hausse des prix", explique le ministère de l'Economie et des Finances.

L'an dernier, un changement avait été fait sur les règles du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Lorsque l'on emploie une nounou à son domicile, une assistante pour du soutien scolaire un jardinier ou encore une aide aux personnes âgées ou handicapées, les dépenses sont à indiquer dans la case 7DB, "Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile." Grâce à ce dispositif, la moitié de la somme est déduite des impôts. Jusqu'à 2025, cela n'était que déclaratif. Le fisc ne procédait pas systématiquement à un contrôle.

La règle a donc changé l'an passé. A partir de la déclaration d'impôts d'avril 2025, les Français qui ont recours à ce dispositif devront obligatoirement détailler, dans une case, la nature de l'organisme, la personne ou l'entreprise qui a été rémunérée, ainsi que le détail des prestations effectuées, tout en conservant, chez soi, les justificatifs. Ne pas le faire empêchera l'application du crédit d'impôt.

Autre changement, plus marginal. Celui-ci concernait certains locataires. Une partie loue un bien en guise de résidence secondaire. A compter de cette année, ceux dans ce cas devront déclarer aux impôts l'identité de leur propriétaire et les caractéristiques du logement (adresse, surface…), sans préciser le montant du loyer. Le fisc ne prévoit toutefois pas d'amende si la déclaration n'est pas effectuée.

Quels sont les barèmes de l'impôt sur le revenu en 2026 ?

Avec la prise en compte de l'inflation, les barèmes de l'impôt sur le revenu ont été revus en 2026. Voici les nouveaux chiffres à connaître :

Revenus jusqu'à 11 600 euros : 0%

De 11 601 euros à 29 579 euros : 11%

29 580 euros à 84 577 euros : 30%

84 578 euros à 181 917 euros : 41%

Au-delà de 181 917 euros : 45%.

Une fois votre déclaration de revenus remplie, le site des impôts générera automatiquement un "avis de situation déclarative à l'impôt 2025 sur les revenus 2024." Il s'agit d'un premier avis d'imposition, qui ne prend en compte que les éléments que vous avez déclaré. L'avis d'imposition définitif arrivera entre fin juillet et début août pour les déclaration en ligne et entre début et fin août pour les déclarations papier.