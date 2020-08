Impôt sur le revenu : qui en est (encore) redevable ?

IMPOT SUR LE REVENU 2020. La déclaration de revenus réalisée au printemps dernier conduit à quelques ajustements. Certains contribuables vont donc se retrouver à devoir s'acquitter de l'impôt sur le revenu en septembre.

[Mis à jour le 27 août 2020 à 10h06] Vous avez reçu votre avis d'imposition cet été et c'est la douche froide : vous devez encore vous acquitter de l'impôt sur le revenu malgré le prélèvement à la source ? Vous n'êtes pas seul dans ce cas de figure. Il ne s'agit pas d'une erreur du fisc. Au printemps dernier, vous avez rempli votre déclaration de revenus. Cette dernière a permis au fisc de déterminer le montant réel de votre impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, et d'en déduire vos retenues à la source. Si vos retenues à la source se révèlent inférieures à ce que vous devez réellement alors vous devrez vous en acquitter cet automne. Plusieurs facteurs peuvent conduire à cette situation. Il se peut par exemple que vous n'ayez pas déclaré à l'administration fiscale une évolution de revenus (salaires, financiers, fonciers, etc) en cours d'année, qui aurait logiquement entraîné un ajustement de votre taux de prélèvement et/ou de vos acomptes.

Autre possibilité soulevée par Le Revenu : le fisc n'a pas pris en compte une augmentation datant de 2018, car le taux appliqué de janvier à l'été 2019 était fondé sur la déclaration de revenus 2017. Enfin, il se peut vous ayez bénéficié d'une avance de crédit d'impôt récurrent trop élevée. Attention : il faut bien comprendre ici que le fisc ne vous prélève pas deux fois. Il vient seulement, si nécessaire, corriger ce que vous devez réellement. Quand allez-vous devoir vous en acquitter ? Tout dépend du montant du solde de l'impôt sur le revenu que vous devez payer. S'il est inférieur à 300 euros, le prélèvement sera effectué le 25 septembre 2020 en une seule fois. Pensez à vérifier vos coordonnées bancaires sur le site des impôts. S'il est supérieur à 300 euros, quatre prélèvements mensuels, de septembre à décembre (25 septembre, 26 octobre, 26 novembre et 28 décembre) seront effectués par l'administration fiscale. Pour éviter que la douche froide ne se répète l'an prochain, soyez vigilant et prenez les devants. Informez le fisc du moindre de changement afin que votre taux de prélèvement soit modulé, voire supprimez des acomptes.

A noter : depuis le 28 juillet, il est désormais possible de payer les factures de cantine, crèche, d'hôpital, amendes ou impôts en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac partenaires? Pour les impôts, le montant est limité à 300 euros, en espèces et en carte. Vous souhaitez savoir si votre bureau de tabac en fait partie ? Cliquez ici ou regardez sur la devanture de votre commerçant. Un logo doit y figurer.

L'administration fiscale étudie l'intégralité des revenus (salaires, pensions, retraites, revenus fonciers) que vous percevez sur l'année d'imposition, donc en 2019 pour cette année. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer le revenu net imposable - information que vous pouvez retrouver sur votre fiche de paie si vous êtes salarié. Si ce n'est pas le cas, aidez-vous du document joint à la déclaration de revenus, qui précise les abattements et déductions. Pour rappel, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée, au titre des frais professionnels. Le montant minimum de cette déduction est de 441 euros pour 2019. Elle est plafonnée à 12 627 euros par membre du foyer. Si cet abattement est inférieur au total de vos frais professionnels, vous pouvez alors déduire le montant de vos frais réels.

Vous avez déterminé votre revenu net imposable ? Vous devez le diviser par le nombre de parts de votre foyer fiscal. Vous obtenez ainsi votre quotient familial. Le quotient familial sert à déterminer un revenu imposable pour le foyer fiscal. Appliquez la somme obtenue au barème d'imposition. En 2020 pour l'imposition des revenus de l'année 2019, la réduction d'impôt liée au quotient familial est limitée à 1 567 euros pour chaque demi-part supplémentaire et à 784 euros pour chaque quart de part supplémentaire.

Le quotient familial en fonction de la taille du foyer fiscal Nombre d'enfants Nombre de part pour un couple marié ou pacsé Nombre de part pour un veuf ou une veuve Nombre de part pour un couple concubin Nombre de part pour une personne seule Source : Direction générale des Finances publiques 0 2 1 1 1 1 2,5 2,5 1,5 2 2 3 3 2 2,5 3 4 4 3 3,5 4 5 5 4 4,5 Par enfant supplémentaire 1 1 1 1 Quels barème, taux et tranches pour l'impôt sur le revenu en 2020 ? L'impôt sur le revenu fonctionne avec un barème d'imposition. Ainsi, un taux compris entre 0 et 45% s'applique à chaque tranche de revenus du barème de l'impôt sur le revenu. Très concrètement, si votre revenu net imposable est inférieur à un certain seuil, un taux nul est appliqué. Ces fameux taux s'appliquent à une fraction du revenu du ménage. Le montant total de l'impôt découle de l'addition des différentes tranches. Voici le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique sur les revenus 2019 : Tranches de revenus annuels Taux applicable jusqu'à 10 064 euros 0% de 10 065 euros à 27 794 euros 14% de 27 795 euros à 74 517 euros 30% de 74 518 euros à 157 806 euros 41% à partir de 157 807 euros 45% Attention : l'administration va procéder grâce à la déclaration de revenus réalisée au printemps 2020 à l'ajustement de votre taux de prélèvement à la source, qui s'appliquera à compter de l'été 2020 et jusqu'à l'été 2021. Ce calcul se fera à partir d'un autre barème, prenant en compte la baisse de l'impôt sur le revenu actée l'an dernier. Vous souhaitez connaître la barème de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent sur les revenus perçus en 2020 ? Le voici : Tranches de revenus annuels Taux applicable jusqu'à 10 064 euros 0% de 10 065 euros à 25 659 euros 11% de 25 659 euros à 73 369 euros 30% de 73 370 euros à 157 806 euros 41% à partir de 157 807 euros 45%

Dans quels cas peut-on bénéficier d'une décote ou d'une réduction ?

Certains foyers fiscaux peuvent bénéficier d'une décote sur les revenus de 2019, si le montant brut de leur impôt sur le revenu ne dépasse pas un certain seuil. Voici les plafonds à ne pas dépasser pour les revenus en 2019 :

Pour une personne seule : 1 611 euros. "La décote est égale à la différence entre 1 208 € et les 3/4 du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr.

: 1 611 euros. "La décote est égale à la différence entre 1 208 € et les 3/4 du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr. Pour un couple soumis à une imposition commune (marié ou pacsé) : 2 653 euros. "La décote est égale à la différence entre 1 990 € et les 3/4 du montant de votre impôt", complète-t-on.

Il est possible de bénéficier d'une réduction de 20% de son impôt sur le revenu, lorsque votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil. Voici les plafonds de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour les revenus 2019 :

Pour une personne seule : 19 175 euros.

: 19 175 euros. Pour un couple soumis à une imposition commune (marié ou pacsé) : 38 350 euros.

A noter : ces montants ne prennent pas en compte une éventuelle majoration de votre quotient familial. Vous êtes célibataire et votre revenu fiscal de référence dépasse le seuil de 19 175 euros pour l'année 2019 ? "Vous pourrez bénéficier d'une réduction dégressive si votre RFR est supérieur à ces valeurs", rappelle service-public.fr sur son site dédié. Pour obtenir cette réduction dégressive, une personne seule devra avoir un RFR compris entre 19 175 et 21 248 euros.

Vous souhaitez vérifier par vous-même le montant de votre impôt sur le revenu portant sur les revenus 2019 ? Un simulateur est disponible, ici. Vous avez la possibilité de choisir un modèle simplifié (si vous déclarez salaires, pensions, retraites, revenus fonciers par exemple et que vous avez simplement besoin de déduire les charges les plus courantes comme les pensions alimentaires) et le modèle complet (qui convient aux professionnels ayant des revenus d'activité commerciale ou agricole notamment).

Institué en 2019, le prélèvement à la source a quelque peu chamboulé le fonctionnement du paiement de l'impôt sur le revenu. Les contribuables sont prélevés à la source chaque mois sur leurs revenus (ou par acompte tous les trimestres dans le cadre des revenus fonciers). Ils doivent continuer à réaliser une déclaration de revenus chaque année, qui permet de connaître le montant réel de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables. A l'été, les impôts envoient les avis d'impôt sur le revenu. Plusieurs situations peuvent alors se présenter :