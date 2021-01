Crédit d'impôt 2021 : qui va bénéficier d'une avance le 15 janvier ?

CREDIT D'IMPOT 2021. A partir de vendredi prochain, certains contribuables vont recevoir une avance de crédit d'impôt. Au total, plus de 8,5 millions de foyers fiscaux sont concernés, annonce Bercy ce lundi.

[Mis à jour le 11 janvier 2021 à 12h28] Faites-vous partie de ces Français qui vont avoir une bonne surprise à la fin de la semaine à la lecture de leur relevé bancaire ? Le ministère de l'Economie a confirmé ce lundi le versement de l'acompte de 60% de crédit d'impôt le 15 janvier 2021 pour plus de 8,5 millions de foyers fiscaux. "Ce virement sera libellé 'AVANCE CREDIMPOT'", explique-t-on dans un communiqué. "Le versement de l'avance de réductions et crédits d'impôts, à hauteur de 5,5 milliards d'euros, (...) contribuera à préserver le pouvoir d'achat des Français notamment pendant la crise sanitaire, avec un montant moyen de 640 euros par foyer concerné". A noter : "Les contribuables pour lesquels l'administration fiscale n'a pas connaissance de coordonnées bancaires (260 000 foyers fiscaux) percevront cette avance sous la forme d'une lettre-chèque qu'ils recevront par voie postale d'ici la fin du mois de janvier", explique-t-on.

Mais qui est donc concerné ? L'avance de crédit d'impôt concerne exclusivement les dépenses éligibles à un crédit d'impôt et considérées par le fisc comme récurrentes. C'est le cas de l'emploi d'un salarié à domicile ou des frais de garde des jeunes enfants de moins de six ans par exemple. Cet acompte de 60% est calculé en fonction des dernières informations que vous avez transmises au fisc, donc mentionnées dans la déclaration de revenus du printemps 2020, portant sur les revenus de 2019, "sauf si le contribuable est intervenu pour diminuer ce montant dans 'Gérer mon prélèvement à la source' sur impots.gouv.fr entre septembre et décembre 2020", rappelle Bercy. Au printemps 2021, vous remplirez alors les dépenses éligibles à un avantage fiscal. C'est ce qui permettra au fisc de savoir s'il doit vous verser le reste du crédit d'impôt ou si vous devez lui rembourser l'acompte de janvier. Consultez notre article dédié au crédit d'impôt pour en savoir plus.

Depuis la mise en œuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, certains foyers fiscaux perçoivent à la mi-janvier chaque année une avance de crédit d'impôt. Tous les avantages fiscaux ne donnent pas lieu au versement d'un acompte. L'administration fiscale a établi une liste bien précise, que vous pouvez consulter sur le site des impôts, en voici quelques exemples : emploi d'un salarié à domicile, frais de garde des jeunes enfants de moins de six ans, cotisations syndicales et frais liés à la dépendance. Pour calculer le montant de cette avance, l'administration fiscale s'est intéressée aux dernières informations que vous lui avez fournies. Elle a donc calculé l'avance en fonction des dépenses que vous avez mentionnées dans votre dernière déclaration de revenus pour évaluer le montant de cet acompte.

Il faut généralement attendre l'été, une fois que le fisc a étudié votre déclaration de revenus, pour déterminer si elle vous est redevable d'un remboursement de crédit d'impôt. Cette fois, le montant du crédit d'impôt est calculé en fonction des sommes engagées en 2020 et réellement éligibles que vous aurez mentionnées dans votre déclaration de revenus. Plusieurs situations pourront alors se présenter :

Imaginons que vous faites appel à une nounou pour garder vos enfants, vos dépenses ont augmenté entre 2019 et 2020 : vous percevrez un acompte restant plus élevé que prévu à l'été.

: vous percevrez un acompte restant plus élevé que prévu à l'été. Si vos dépenses ont baissé, parce que vous n'avez plus fait appel à une nounou pour vos enfants en 2020 : vous devrez rembourser le fisc à l'automne 2021.

parce que vous n'avez plus fait appel à une nounou pour vos enfants en 2020 : Vos dépenses sont stables entre 2019 et 2020 : vous toucherez les 40% restants cet l'été 2021.

En 2020, vous aviez jusqu'au 10 décembre pour moduler votre acompte de crédit d'impôt en vue de janvier 2021.

Déclaration, avance, remboursement... Vous peinez toujours à y voir clair malgré le prélèvement à la source ? Voici les principales échéances à retenir sur le crédit d'impôt pour l'année à venir :

15 janvier 2021 : c'est la date à laquelle certains foyers fiscaux vont recevoir une avance de crédit d'impôt par virement bancaire. Cette acompte concerne exclusivement les dépenses considérées comme récurrentes comme l'emploi à domicile par exemple. Cette avance sera calculée en fonction du montant de dépenses que vous avez mentionné dans votre dernière déclaration de revenus, au printemps 2020, portant sur l'année 2019.

c'est la date à laquelle certains foyers fiscaux vont recevoir une avance de crédit d'impôt par virement bancaire. Cette acompte concerne exclusivement les dépenses considérées comme récurrentes comme l'emploi à domicile par exemple. Cette avance sera calculée en fonction du montant de dépenses que vous avez mentionné dans votre dernière déclaration de revenus, au printemps 2020, portant sur l'année 2019. Printemps 2021 : c'est le moment où vous allez devoir remplir votre déclaration de revenus 2021, portant sur les revenus 2020. Vous allez y mentionner vos dépenses éligibles à un ou des crédits d'impôt réalisées l'an dernier.

c'est le moment où vous allez devoir remplir votre déclaration de revenus 2021, portant sur les revenus 2020. Vous allez y mentionner vos dépenses éligibles à un ou des crédits d'impôt réalisées l'an dernier. Eté 2021 : le fisc détermine vos dépenses réelles et détermine s'il vous est redevable d'un versement de crédit d'impôt, et le cas échéant procède à un remboursement. Si vos dépenses éligibles à un crédit d'impôt, vous vous exposez à devoir rembourser le fisc à l'automne de l'avance qui vous a été versée à la mi-janvier.

: le fisc détermine vos dépenses réelles et détermine s'il vous est redevable d'un versement de crédit d'impôt, et le cas échéant procède à un remboursement. Si vos dépenses éligibles à un crédit d'impôt, vous vous exposez à devoir rembourser le fisc à l'automne de l'avance qui vous a été versée à la mi-janvier. Décembre 2021 : comme en décembre dernier, vous devriez avoir l'opportunité de moduler, voire de supprimer, une éventuelle avance de crédit d'impôt, si vous savez d'ores et déjà que vos dépenses éligibles à un crédit d'impôt ont baissé en 2021, par rapport à 2020.

: comme en décembre dernier, vous devriez avoir l'opportunité de moduler, voire de supprimer, une éventuelle avance de crédit d'impôt, si vous savez d'ores et déjà que vos dépenses éligibles à un crédit d'impôt ont baissé en 2021, par rapport à 2020. Mi-janvier 2022 : date de versement de l'acompte de crédit d'impôt récurrent, calculé en fonction de la dernière déclaration de revenus, si vous n'avez effectué aucune modification.

Il existait bien un crédit d'impôt destiné à inciter les Français à engager des travaux de rénovation énergétique. Au 1er janvier 2021, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui permettait notamment de financer l'installation de nouvelles fenêtres ou encore d'une chaudière ou d'un poêle à granulés a officiellement été supprimé. Il n'existe donc plus de crédit d'impôt à proprement parler. Depuis le 1er janvier 2020, il a été remplacé par un nouveau dispositif d'aide, versé dès la fin des travaux, baptisé Ma Prime Rénov'. Cette dernière concerne, depuis le 1er janvier 2021, tous les foyers, et ce, quels que soient leurs revenus. Au total, quatre catégories de revenus ont été créées, donnant lieu à quatre primes différentes. Le montant de l'aide dépend ainsi à la fois de la nature des travaux et du niveau de ressources du foyer. Vous souhaitez en savoir davantage sur le nouveau dispositif Ma Prime Rénov' ? Consultez notre article dédié : Ma Prime Rénov' : conditions, montant... Aujourd'hui et en 2021

Quel que soit le crédit d'impôt auquel vous prétendez, vous devez en faire la déclaration. En clair, vous devez indiquer au fisc le montant des dépenses éligibles à un ou plusieurs avantages fiscaux. Cette procédure intervient en même temps que la déclaration de revenus. Vous devez indiquer les montants de dépenses réalisées la déclaration n°2042 RICI notamment. Ce document est disponible dans votre centre de finances publiques, ou sur le site officiel des impôts, ici, et devra être joint au formulaire n°2042 de votre déclaration de revenus. Ayez à l'esprit que vous devez conserver tous les justificatifs des dépenses payées. Le fisc est en effet susceptible de vous les demander.

Certains travaux peuvent vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt. Il s'agit des travaux d'installation et de remplacement de certains équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Les dépenses faites pour des équipements sanitaires, de sécurité ou d'accessibilité peuvent vous être remboursées, à hauteur de 25%, dans la limite de 5 000 euros pour une personne seule, 10 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune, puis 400 euros supplémentaires par personne à charge. Pour ce dispositif aussi, reportez-vous au formulaire n°2042 RICI, en cases 7WJ et 7WL.

Vous faites garder votre enfant par une assistante maternelle ou au sein d'une crèche, d'une garderie ou halte garderie ? Si votre enfant a moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et est effectivement à votre charge, vous êtes éligible à un avantage fiscal. Le crédit d'impôt correspond à 50% des sommes engagées, dans la limite de 2 300 euros par enfant (1 150 euros en garde alternée). Le montant maximal de l'avantage fiscal s'élève donc à 1 150 euros. Ce crédit d'impôt est, lui aussi, considéré comme récurrent et donne lieu à une avance en début d'année. La déclaration, elle, intervient en case 7GA à 7GG du formulaire n°2042 RICI.

Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile permet la prise en charge de 50% des dépenses engagées sur l'année, dans la limite de 12 000 euros par an. Ce plafond est majoré de 1 500 euros en fonction de la situation familiale. Il est porté à 15 000 euros pour la première année où vous employez directement un salarié à domicile (18 000 euros en fonction de la situation familiale). Si l'un des membres du foyer fiscal est invalide, le plafond est porté à 20 000 euros. Quelles sont les dépenses éligibles à cet avantage fiscal ? Elles sont nombreuses, en voici quelques exemples :

Soutien scolaire

Garde d'enfants

Services domestiques

Collecte et livraison du linge repassé

Assistance aux personnes âgées et handicapées

Petits travaux de jardinage et prestations de petit bricolage.

Ayez à l'esprit que le plafond de prise en charge est réduit pour certaines dépenses. C'est le cas du petit bricolage - dont l'intervention ne doit pas excéder 2 heures - (500 euros), de l'assistance informatique (3 000 euros) et des petits travaux de jardinage (5 000 euros). Le crédit d'impôt emploi à domicile, étant considéré comme récurrent par l'administration, donne lieu au versement chaque année d'un acompte à la mi-janvier.

L'exécutif souhaite faire en sorte que cet avantage fiscal devienne contemporain, comme s'il était lui aussi soumis au prélèvement à la source. En clair, son versement interviendrait en "temps réel" tous les mois. Ce dispositif ne va pas voir le jour dans l'immédiat. Une expérimentation devait voir le jour au 1er juillet 2020, mais a été repoussée au mois de septembre en raison de la crise sanitaire, dans deux départements (le Nord et à Paris). Elle concerne uniquement les personnes qui bénéficient de la prestation compensation handicap et de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA).

A noter : la déclaration s'effectue en partie 7 du formulaire n°2042K - la déclaration de revenus classique et non le formulaire 2042 RICI - en case 7DB à 7DG.