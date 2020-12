"Prime de Noël 2020 : la date confirmée, qui y a droit ?"

PRIME DE NOEL. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé le versement de la prime de Noël la semaine prochaine. Quelle est la date de versement ? Qui est concerné ? Quels sont les montants ? On répond à toutes vos questions.

[Mis à jour le 07 décembre 2020 à 17h30] Vous attendez le versement de la prime de Noël 2020 avec impatience ? Vous n'êtes sans doute pas seul. Au total, 2,5 millions de foyers vont bénéficier de cette aide exceptionnelle, créée en 1998. et versée à quelques jours des fêtes de fin d'année, a annoncé le ministère de la Santé, ce lundi dans un communiqué. Dans le détail, le versement sera effectif à compter du mardi 15 décembre 2020. Les bénéficiaires du RSA seront les premiers concernés. Les autres bénéficiaires, eux, devront attendre le lendemain, mercredi 16 décembre, pour que le versement soit effectif. Pour rappel, le versement est effectué par la Caisse des allocations familiales (CAF), Pôle emploi et la MSA, de manière automatique. Il n'y a aucune démarche préalable à réaliser : il n'est donc d'aucune utilité de contacter l'un des organismes chargés du versement pour espérer l'octroi de la prime de Noël si vous n'êtes pas concerné.

La prime de Noël sera versée à partir du 15 décembre. Elle viendra soutenir 2,5 millions de foyers modestes pour les fêtes de fin dannée.#LaFranceSolidaire https://t.co/8THgA4ZaFF — Olivier Véran (@olivierveran) December 7, 2020

Mais qui a droit à la prime de Noël en 2020 ? Les conditions d'octroi restent strictement inchangées. La prestation sociale est réservée aux ménages les plus modestes, qui touchent certaines aides sociales de la CAF et de Pôle emploi, comme le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Ayez notamment à l'esprit que les allocataires des APL, de la prime d'activité et de l'AAH ne sont pas éligibles. Pour connaître la liste des bénéficiaires, rendez-vous plus bas (Les conditions de la prime de Noël). Le montant de la prime de Noël ne change pas non plus. Il dépend de votre situation sociale et peut être ajusté en fonction de la composition du foyer. Le montant minimal s'établit à 152,45 euros.

Le versement de la prime de Noël "traduit l'engagement du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des foyers aux revenus modestes, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire et social induit par l'épidémie de Covid-19", a souligné le ministère. La reconduction de la prime de Noël intervient alors que le gouvernement a récemment renouvelé l'aide exceptionnelle de solidarité, créée au printemps. Son montant était de 150 euros, auxquels pouvaient s'ajouter 100 euros par enfant. Vendredi dernier, le président de la République a fait savoir qu'il réfléchit à une nouvelle aide exceptionnelle en janvier pour les étudiants.

La date de versement de la prime de Noël intervient généralement 15 jours avant Noël. Dans le détail, deux échéances ont été retenues.

Pour la prime de Noël de la CAF : ceux qui touchent le RSA vont bénéficier de la prime de Noël à compter du mardi 15 décembre.

: ceux qui touchent le RSA vont bénéficier de la prime de Noël à compter du Pour la prime de Noël de Pôle emploi (dont vous pouvez la liste des bénéficiaires plus bas) : le versement est programmé le lendemain, mercredi 16 décembre.

Attention : comme le rappelait le site service public l'an dernier, le versement de la prime de Noël intervient à partir de cette échéance, et ce, jusqu'au jour de Noël, donc le 25 décembre. Ne soyez donc pas surpris si le versement de la prime de Noël n'est pas effectif le 15 ou le 16 décembre. Si vous respectez les conditions de la prime de Noël, et que le versement n'a pas eu lieu vers le 20 décembre, vous pouvez vous tourner vers l'organisme censé se charger du versement pour vous : Pôle emploi ou votre Caisse des allocations familiales. La Caf ou Pôle emploi vous précisera ensuite s'il s'agit d'un simple retard ou si l'absence de versement résulte du non-respect des conditions. En effet, il se peut que vous ne remplissiez pas ou plus les conditions de la prime de Noël.

Comme expliqué précédemment, la prime de Noël est exclusivement versée aux foyers qui perçoivent certains minimas sociaux de la CAF et de Pôle emploi. Linternaute.com vous explique tout en détail.

La CAF se charge du versement de la prime de Noël pour les personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) exclusivement. Le versement est réalisé de manière automatique sur le compte bancaire des allocataires. Si vous ne percevez pas le RSA, il est inutile de contacter la Caf pour espérer toucher la prime de Noël. Les personnes qui perçoivent la prime d'activité par exemple ne font pas partie des bénéficiaires.

[#Prestations] La prime exceptionnelle de Noël sera versée le 15 décembre 2020 à près de 2,5 millions de ménages.



Pour tout savoir sur cette prime, ses montants et conditions d'attribution



https://t.co/iPMVA9vcm3 pic.twitter.com/nNsBvDrEff — Allocations Familiales (@cnaf_actus) December 7, 2020

Pour rappel, le revenu de solidarité active (RSA) concerne les foyers qui touchent très peu de ressources. En 2020, son montant atteint 564 euros pour une personne seule, sans allocation logement. En cette fin d'année, le seuil des 2 millions de bénéficiaires a été franchi en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

La prime de Noël de Pôle emploi, c'est pour qui ?

La prime de Noël de Pôle emploi concerne les personnes qui perçoivent certaines prestations sociales. Elles ont été listées sur une page dédiée, les voici :

L'ASS : allocation de solidarité spécifique, versée aux chômeurs en fin de droits.

: allocation de solidarité spécifique, versée aux chômeurs en fin de droits. L'ASS-F : allocation de solidarité spécifique formation.

: allocation de solidarité spécifique formation. L'AER : l'allocation équivalent retraite n'est plus attribuée depuis le 1 er janvier 2011. Elle était réservée aux demandeurs d'emploi qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la retraite, mais qui justifiaient de trimestres suffisants pour obtenir une retraite à taux plein. "Seules les personnes dont les droits à l'AER ont été ouverts avant le 1 er janvier 2011 continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits", détaille-t-on sur le site service-public.

l'allocation équivalent retraite n'est depuis le 1 janvier 2011. Elle était réservée aux demandeurs d'emploi qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la retraite, mais qui justifiaient de trimestres suffisants pour obtenir une retraite à taux plein. "Seules les personnes dont les droits à l'AER ont été ouverts avant le 1 janvier 2011 continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits", détaille-t-on sur le site service-public. La rémunération publique de stage (RPS)

La rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE)

L'aide à la création et la reprise d'entreprise (ACRE-ASS).

Si vous touchez uniquement l'allocation chômage classique, aussi appelée allocation de retour à l'emploi (ARE), vous n'êtes pas concerné.

Il n'a pas été revalorisé depuis 2009. Ce montant dépend à la fois de votre situation et de l'organisme qui est chargé du versement. La prime de Noël de la Caf concerne les personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) et est calculée en fonction de la situation familiale. Voici les montants qui s'appliquent :

Un célibataire et sans enfant : 152,45€

152,45€ Un célibataire avec 1 enfant ou un couple sans enfant : 228,67€

228,67€ Un célibataire avec 2 enfants ou un couple avec 1 enfant : 274,41€

274,41€ Un couple avec 2 enfants : 320,14€

: 320,14€ Un célibataire avec 3 enfants : 335,39€

335,39€ Un couple avec 3 enfants : 381,12€

: 381,12€ Un célibataire avec 4 enfants : 396,37€

396,37€ Un couple avec 4 enfants : 442,10€.

: 442,10€. Un célibataire avec 5 enfants : 457,35€.

: 457,35€. Par personne supplémentaire : 60,98 €

La prime de Noël de Pôle emploi concerne les personnes qui touchent l'ASS et l'AER notamment. Son montant est fixe, quelle que soit la situation familiale, et s'élève à 152,45 euros.

Oui, comme expliqué précédemment, les allocataires du revenu de solidarité active font partie des bénéficiaires de la prime de Noël. Le montant de cette aide, pour eux, dépend de la situation familiale (lire plus bas). Pour rappel, le montant du RSA atteint 564 euros pour une personne seule et n'ayant aucune allocation logement.

Non. Les bénéficiaires de la prime d'activité ne font pas partie des personnes pouvant percevoir la prime de Noël. Même son de cloche pour les allocataires de l'aide personnalisée au logement : vous n'êtes pas éligible. Veillez à ne pas confondre l'aide exceptionnelle versée à l'automne, et la prime de Noël. Une seule prestation de la CAF permet de toucher cette dernière : le revenu de solidarité active ou RSA. Ne contactez pas la CAF pour espérer le versement de la prime.

Je perçois l'AAH, puis-je bénéficier de la prime de Noël ?

Les personnes handicapées, qui touchent l'allocation adulte handicapé (AAH) seule, ne font pas partie des bénéficiaires de la prime de Noël. Même son de cloche pour ceux qui perçoivent la prime d'activité ou encore l'ex-minimum vieillesse - désormais renommé Aspa (allocation de solidarité pour les personnes âgées). Pour rappel, la prime de Noël ne concerne que les allocataires du RSA, de l'AER, de l'ASS et de la prime forfaitaire.