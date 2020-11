"Prime de Noël 2020 : reconduite ou non ? Tout savoir"

PRIME DE NOEL 2020. La reconduction de la prime de Noël en 2020 n'a pas encore été actée par l'exécutif. Montant, conditions, date... Retrouvez l'essentiel sur cette prestation dans notre article dédié.

[Mis à jour le 19 novembre 2020 à 09h33] Vous vous interrogez sur le versement éventuel de la prime de Noël ? Officiellement, la reconduction de cette aide n'a pas encore été actée pour l'année 2020. Il faudra a priori attendre le début du mois de décembre pour en savoir plus. Pour rappel, la prime de Noël concerne les foyers précaires, qui touchent déjà certaines prestations de la Caisse des allocations familiales (CAF) ou de Pôle emploi, comme pour l'aide exceptionnelle de solidarité versée cet automne. Le montant de la prime peut atteindre plusieurs centaines d'euros, en fonction de la situation familiale et sociale. Son versement est automatique. Il est donc inutile de contacter la CAF ou Pôle emploi. En 2019, le versement est intervenu le 13 décembre pour 2,3 millions de foyers bénéficiaires.

La Caf et Pôle emploi ne procèdent pas à une étude des revenus et de la situation de leurs allocataires pour déterminer leur éligibilité à la prime de Noël. Depuis sa création en 1998, cette prestation sociale est exclusivement versée aux foyers qui perçoivent certains minimas sociaux. Voici les aides à percevoir pour obtenir le versement de la prime de Noël :

Le RSA

L'ASS

L'AER

La prime forfaitaire pour reprise d'activité

Ce montant dépend à la fois de votre situation et de l'organisme qui est chargé du versement. Il n'a jamais été revalorisé depuis sa création. La prime de Noël de Pôle emploi concerne les personnes qui touchent l'ASS, la prime forfaitaire et l'AER. Son montant est fixe, quelle que soit la situation familiale, et s'élève à 152,45 euros.

La prime de Noël de la Caf concerne les personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) et est calculée en fonction de la situation familiale. Voici les montants qui s'appliquent :

Un célibataire et sans enfant : 152,45€

152,45€ Un célibataire avec 1 enfant : 228,67€

228,67€ Un célibataire avec 2 enfants : 274,41€

274,41€ Un célibataire avec 3 enfants : 335,39€

335,39€ Un célibataire avec 4 enfants : 396,37€

396,37€ Un couple sans enfant : 228,67€

228,67€ Un couple avec 1 enfant : 274,41€

274,41€ Un couple avec 2 enfants : 320,14€

: 320,14€ Un couple avec 3 enfants : 381,12€

: 381,12€ Un couple avec 4 enfants : 442,10€.

La date de versement de la prime de Noël intervient généralement 15 jours avant Noël. En 2019, elle a été fixée au 13 décembre. Le versement lui-même intervient à partir de cette date et jusqu'au jour de Noël, donc le 25 décembre, peut-on lire sur le site service-public. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter si le versement n'était pas effectif immédiatement sur son compte.

Si vous respectez les conditions de la prime de Noël, et que le versement n'a pas eu lieu vers le 20 décembre, vous pouvez vous tourner vers l'organisme censé se charger du versement pour vous : Pôle emploi (si vous touchez la prime forfaitaire, l'AER ou l'ASS) ou votre Caisse des allocations familiales (si vous percevez le RSA).

La Caf ou Pôle emploi vous précisera ensuite s'il s'agit d'un simple retard ou si l'absence de versement résulte du non-respect des conditions pour bénéficier de la prime. En effet, il se peut que vous ne remplissiez pas ou plus les conditions de la prime de Noël, car vous ne percevez pas l'un des quatre minima sociaux versés par Pôle emploi ou la Caf.

La CAF se charge du versement de la prime de Noël pour les personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) exclusivement. Le versement est réalisé de manière automatique sur le compte bancaire des allocataires. Si vous ne percevez pas le RSA, il est inutile de contacter la Caf pour espérer toucher la prime de Noël. Les personnes qui perçoivent la prime d'activité par exemple ne font pas partie des bénéficiaires.

La prime de Noël de Pôle emploi concerne les personnes qui perçoivent l'AER, l'ASS et la prime forfaitaire d'activité. Comme la prime de Noël de la Caf, elle est versée directement sur le compte bancaire des allocataires. Là encore, il est vain de contacter l'organisme si vous ne percevez pas l'une des aides précédemment mentionnées. Si vous touchez uniquement l'allocation chômage classique, aussi appelée allocation de retour à l'emploi (ARE), vous n'êtes pas concerné.

Pour rappel, l'allocation équivalent retraite n'est plus attribuée depuis le 1er janvier 2011. Elle était réservée aux demandeurs d'emploi qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la retraite, mais qui justifiaient de trimestres suffisants pour obtenir une retraite à taux plein. "Seules les personnes dont les droits à l'AER ont été ouverts avant le 1er janvier 2011 continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits", détaille-t-on sur le site service-public.

Même son de cloche pour la prime forfaitaire. Cette prestation sociale a été supprimée en 2017. Ne peuvent donc bénéficier de la prime de Noël que ceux qui bénéficiaient de cette prime au 1er septembre 2017 jusqu'à l'extinction de leurs droits. Pour rappel, elle concernait les demandeurs d'emploi qui percevaient l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et qui étaient en reprise d'activité professionnelle.

Comme indiqué précédemment, seuls les allocataires de l'ASS (allocation de solidarité spécifique) peuvent percevoir la prime de Noël. Très concrètement, cela signifie que les personnes qui touchent de simples allocations chômage, appelée ARE (allocation de retour à l'emploi) ne peuvent pas toucher la prime. Il n'est d'aucune utilité de contacter Pôle emploi dans l'espoir de toucher cette dernière.

Non. Les bénéficiaires de la prime d'activité ne font pas partie des personnes pouvant percevoir la prime de Noël. Une seule prestation de la CAF permet de la toucher : le revenu de solidarité active ou RSA. Ne contactez pas la CAF pour espérer le versement de la prime.

Comme expliqué précédemment, le montant de la prime de Noël dépend de la prestation sociale que vous percevez. Si vous touchez la prime de Pôle emploi, le montant est fixe (152,45 euros), quelle que soit votre situation familiale. En revanche, si vous bénéficiez du RSA, et donc pouvez toucher la prime de Noël de la Caf, le montant de la prime est valorisée. Il s'élève à 228,67 euros pour un célibataire avec un enfant par exemple.

Les personnes handicapées, qui touchent l'allocation adulte handicapé (AAH) seule, ne font pas partie des bénéficiaires de la prime de Noël. Même son de cloche pour ceux qui perçoivent la prime d'activité ou encore l'ex-minimum vieillesse - désormais renommé Aspa (allocation de solidarité pour les personnes âgées). Pour rappel, la prime de Noël ne concerne que les allocataires du RSA, de l'AER, de l'ASS et de la prime forfaitaire.

Oui, comme expliqué précédemment, les allocataires du revenu de solidarité active font partie des bénéficiaires de la prime de Noël. Le montant de cette aide, pour eux, dépend de la situation familiale (lire plus bas).

Il n'existe pas de simulateur établi par la Caisse des allocations familiales pour connaître votre éligibilité et le montant de votre prime de Noël. Comme expliqué précédemment, vous devez percevoir certaines prestations sociales. Le montant dépend également de ces dernières.

Le montant de la prime de Noël n'a jamais été revalorisé depuis la création de l'aide financière en 1998. Faut-il s'attendre à ce que la crise sanitaire du coronavirus conduise le gouvernement à augmenter la prestation sociale ? A ce stade, le sujet n'a pas été publiquement abordé. Cet automne, le rapporteur général du Budget, Laurent Saint-Martin (LREM), avait toutefois fait part de son intention, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, d'étudier la création d'une prime de Noël ou d'un chèque déconfinement pour les plus vulnérables, comme les étudiants et les familles nombreuses ayant de faibles ressources. A ce jour, cette volonté ne s'est pas traduit en actes dans le budget 2021.

