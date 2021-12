"Prime de Noël : qui va la toucher mercredi prochain ?"

PRIME DE NOEL. Versée par la CAF, Pôle emploi et la MSA, la prime de Noël s'adresse aux bénéficiaires de certains minimas sociaux.

[Mis à jour le 09 décembre 2021 à 09h47] La prime de Noël est bel et bien reconduite en 2021. Elle sera versée à compter du mercredi 15 décembre 2021 par la CAF, la MSA et Pôle emploi. "La somme apparaîtra sur votre compte bancaire dans un délai moyen de 3 à 5 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés)", explique-t-on sur une page dédiée sur le site de Pôle emploi. "Attribuée à plus de 2,3 millions de ménages, la prime de Noël représente un coup de pouce pour les ménages les plus fragiles avant les fêtes de fin d'année", souligne-t-on dans un communiqué du ministère de la Santé. La prime de Noël s'adresse aux foyers bénéficiant de certains minimas sociaux, de la CAF et de Pôle emploi.

Depuis sa création, la date de versement de la prime de Noël intervient généralement quelques jours avant Noël, à la mi-décembre. Pour l'année 2021, la date a été fixée au mercredi 15 décembre. Attention, comme le souligne la CAF, la prime de Noël s'adresse aux bénéficiaires de certaines prestations sociales au titre des mois de novembre et décembre. Ceux qui toucheront uniquement leur aide financière à compter de décembre bénéficieront du versement de la prime à compter de janvier.

Cette année, d'autres aides financières vont être versées à certains. En effet, dans le contexte de l'inflation galopante, le gouvernement a dégainé plusieurs dispositifs à destination des plus précaires. Ainsi, une aide supplémentaire de 100 euros va être versée aux bénéficiaires du chèque énergie le mois prochain. En outre, 38 millions de Français vont recevoir une prime de 100 euros. Vous souhaitez en savoir davantage sur les éléments à surveiller le mois prochain, en plus de la prime de Noël ? Consultez notre dossier sans attendre :

Depuis sa création, les conditions restent inchangées : il faut toucher l'un des minimas sociaux de la Caisse des allocations familiales ou de Pôle emploi. Linternaute.com vous les résume :

RPS,

RFPE,

RSA,

ASS,

Prime forfaitaire pour reprise d'activité,

AER,

ACRE-ASS,

ASS-F.

Vous avez une question spécifique sur la prime de Noël ? Linternaute.com s'est penché, pour vous, sur tous les aspects de l'aide financière exceptionnelle. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Depuis 2009, les montants de la prime de Noël sont inchangés. Ils dépendent de votre situation sociale et, éventuellement, de votre situation familiale. En clair, le montant de la prime de Noël ne dépend pas de vos revenus. Vous bénéficiez de la prime de Noël de Pôle emploi, étant chômeur en fin de droits ? Dans ce cas, Pôle emploi verse un montant est fixe, quelle que soit la situation familiale. Il s'élève à 152,45 euros.

Si vous bénéficiez de la prime de Noël de la CAF (parce que vous êtes au RSA par exemple), dans ce cas, le montant dépend de votre situation familiale. Il est compris entre 152,45 euros pour une personne seule et 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants (auxquels s'ajoutent 60,98 euros par personne supplémentaire). Dans le contexte de l'inflation galopante, vous souhaitez avoir des astuces pour anticiper les fêtes de fin d'année ? Consultez notre dossier dédié :

Vous êtes au RSA ? Dans ce cas, vous faites partie des foyers concernés par la prime de Noël de la CAF. Le montant de prime de Noël de la CAF, elle, dépend de la composition du foyer. Voici les montants qui s'appliquent :