"Prime de Noël : Pôle emploi, CAF... Qui la verse, à qui et quel montant ?"

PRIME DE NOEL. L'aide exceptionnelle versée quelques jours avant les fêtes de fin d'année a été reconduite en 2020. Conditions, montant, date de versement... Retrouvez tous les détails sur la prime de Noël dans notre article dédié.

[Mis à jour le 10 décembre 2020 à 10h24] Au total, 2,5 millions de foyers vont bénéficier de la prime de Noël en 2020. Créée en 1998, l'aide financière exceptionnelle a été officiellement reconduite par le gouvernement en début de semaine pour les foyers les plus précaires, qui touchent déjà certains minimas sociaux, en cette période de crise sanitaire. Son versement doit débuter à compter du mardi 15 décembre. Trois organismes doivent l'assurer : Pôle emploi, la Caisse des allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Vous faites partie des bénéficiaires, mais vous ne savez pas qui se chargera du versement ? Si vous êtes allocataire du RSA, il revient à la CAF de réaliser le versement à compter du 15 décembre. Si vous percevez le RSA, et êtes rattaché au régime agricole : dans ce cas, c'est à la MSA de s'en charger, le 15 décembre également. "La MSA verse la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) au mois de novembre 2020 ou au mois de décembre 2020 et aux assurés ayant des ressources ne dépassant pas le montant du RSA correspondant à la composition de la famille", précise-t-elle d'ailleurs sur sa page dédiée. Si vous percevez un des minimas sociaux versés par Pôle emploi, comme l'AER ou l'ASS (rendez-vous plus bas pour connaître la liste complète : les conditions de la prime de Noël): Pôle emploi se chargera du versement le 16 décembre.

Pour rappel, il n'y a aucune démarche à effectuer en amont, puisque le versement est automatique. Il n'est donc d'aucune utilité de contacter l'un des organismes chargés du versement. Le montant dépend de votre situation sociale. Si vous touchez la prime de Noël de Pôle emploi, le montant de la prime de Noël est fixe : 152,45 euros. Si vous percevez la prime de Noël de la CAF, le montant dépend de la composition du foyer. Son montant est de 152,45 euros pour une personne seule. Il s'élève à 228,67 euros pour un célibataire avec un enfant à charge ou un couple. La reconduction de la prime de Noël intervient alors que le gouvernement a récemment renouvelé l'aide exceptionnelle de solidarité, créée au printemps.

Comme indiqué précédemment, la prime de Noël est exclusivement versée aux foyers qui perçoivent certains minimas sociaux de la CAF et de Pôle emploi. Voici la liste des prestations sociales à percevoir pour être éligible à la prime de Noël : RSA, ASS, ASS-F, AER, rémunération publique de stage (RPS), rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) et Aide à la création et la reprise d'entreprise (ACRE-ASS).

Aucune étude de revenus ou de situation n'est réalisée par la CAF ou Pôle emploi. Si vous ne touchez aucune de ces prestations sociales, ne contactez pas ces organismes dans l'espoir de percevoir la prime de Noël. Le versement est assuré de manière automatique. La CAF et Pôle emploi n'ont pas le pouvoir d'attribuer la prime de Noël à n'importe quel allocataire.

La prime de Noël de Pôle emploi concerne les personnes qui perçoivent certaines prestations sociales. Elles ont été listées sur une page dédiée, les voici :

ASS, ASS-F,

AER,

RPS,

RFPE,

ACRE-ASS.

Concrètement, cela signifie que la prime de Noël n'est attribuée qu'aux chômeurs en fin de droits. Si vous touchez uniquement l'allocation chômage classique, aussi appelée allocation de retour à l'emploi (ARE), vous n'êtes pas concerné. Il n'est donc d'aucune utilité de contacter Pôle emploi pour espérer percevoir la prime de Noël. Pôle emploi n'a pas mis en place d'outil permettant de faire une simulation de ces droits. Rendez-vous plus bas pour en savoir plus : simulation de la prime de Noël.

Vous bénéficiez du RSA ? Dans ce cas, comme indiqué précédemment, c'est votre CAF qui se chargera du versement de la prime de Noël. "Vous ne pourrez pas y prétendre une seconde fois au titre des allocations de solidarité versées par Pôle emploi", rappelle-t-on. La date de versement de la prime de Noël de Pôle emploi a été fixée au mercredi 16 décembre.

La CAF se charge du versement de la prime de Noël pour les personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) exclusivement. Le versement est réalisé de manière automatique sur le compte bancaire des allocataires. Si vous ne percevez pas le RSA, il est inutile de contacter la Caf pour espérer toucher la prime de Noël. Les personnes qui perçoivent la prime d'activité par exemple ne font pas partie des bénéficiaires. Pour rappel, le revenu de solidarité active (RSA) concerne les foyers qui touchent très peu de ressources. En 2020, son montant atteint 564 euros pour une personne seule, sans allocation logement. En cette fin d'année, le seuil des 2 millions de bénéficiaires a été franchi en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Il n'a pas été revalorisé depuis 2009. Ce montant dépend à la fois de votre situation et de l'organisme qui est chargé du versement. La prime de Noël de la Caf concerne les personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) et est calculée en fonction de la situation familiale. Voici les montants qui s'appliquent :

Composition de la famille Vous vivez seul Vous vivez en couple Sans enfant 152,45€ 228, 67 € 1 enfant 228,67€ 274,41€ 2 enfants 274,41€ 320, 14 € 3 enfants 335,39€ 381,12€ 4 enfants 396,37€ 442,10€ Par personne supplémentaire 60,98€ 60,98€

La prime de Noël de Pôle emploi concerne les personnes qui touchent l'ASS et l'AER notamment. Son montant est fixe, quelle que soit la situation familiale, et s'élève à 152,45 euros. A noter : les montants sont différents à Mayotte. Le montant de la prime de Noël s'élève à 76,22 euros.

Le site Aide-sociale.fr donne la possibilité de réaliser une simulation de vos droits à la prime de Noël à l'adresse suivante : https://www.aide-sociale.fr/simulateur-prime-noel/. Voici un exemple des questions auxquelles vous devrez répondre :

Percevez-vous le RSA ? Si oui, êtes-vous en couple ? Si oui, avez-vous des enfants et combien ?

Percevez-vous l'ASS ?

Êtes-vous bénéficiaire de l'AER ?

Vous obtiendrez, en fonction de ce que vous avez mentionné, une réponse sur vos droits, et, si vous êtes éligible, une estimation du montant de votre prime de Noël.

La date de versement de la prime de Noël intervient généralement 15 jours avant Noël. Dans le détail, deux échéances ont été retenues.

Mardi 15 décembre 2020 : pour la prime de Noël de la CAF et donc ceux qui touchent le RSA.

pour la prime de Noël de la CAF et donc ceux qui touchent le RSA. Mercredi 16 décembre 2020 : pour les bénéficiaires de la prime de Noël de Pôle emploi, mentionnés plus haut.

Attention : comme le rappelait le site service public l'an dernier, le versement de la prime de Noël intervient à partir de cette échéance, et ce, jusqu'au jour de Noël, donc le 25 décembre.

Vous n'avez rien à faire, puisque le versement sera effectué de manière automatique. Ne contactez donc pas Pôle emploi ou la Caisse des allocations familiales. Ces organismes n'ont pas le pouvoir d'attribuer ou non la prime de Noël dont la liste des bénéficiaires est strictement encadrée. Il est réalisé de manière automatique par la CAF, la MSA et Pôle emploi, par virement bancaire. Comme indiqué précédemment, il peut y avoir un délai de traitement. Ne soyez donc pas surpris si le versement de la prime de Noël n'est pas effectif le 15 ou le 16 décembre.

Que faire s'il n'arrive toujours pas ? Si vous respectez les conditions de la prime de Noël, et que le versement n'a pas eu lieu vers le 20 décembre, vous pouvez vous tourner vers l'organisme censé se charger du versement pour vous : Pôle emploi ou votre Caisse des allocations familiales. Il vous précisera ensuite s'il s'agit d'un simple retard ou si l'absence de versement résulte du non-respect des conditions. En effet, il se peut que vous ne remplissiez pas ou plus les conditions de la prime de Noël.

Les personnes handicapées, qui touchent l'allocation adulte handicapé (AAH) seule, ne font pas partie des bénéficiaires de la prime de Noël. Même son de cloche pour ceux qui perçoivent la prime d'activité ou encore l'ex-minimum vieillesse - désormais renommé Aspa (allocation de solidarité pour les personnes âgées). Pour rappel, la prime de Noël ne concerne que les allocataires du RSA, de l'AER, de l'ASS et de la prime forfaitaire.

Les APL permettent-elles de percevoir la prime de Noël ?

Non ! L'aide personnalisée au logement, et les allocations logement de manière générale, ne permettent pas de bénéficier de la prime de Noël. Veillez à ne pas confondre la prime de Noël et l'aide exceptionnelle de solidarité qui a récemment été versée. Pour rappel, cette dernière a été créée au printemps dernier et a été renouvelée à l'automne, en raison de la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Elle s'adressait notamment à certains bénéficiaires des APL : les jeunes de moins de 25 ans, non-étudiants (ou apprentis ou étudiants salariés) et aux familles ayant au moins un enfant de moins de 20 ans à charge.