"Prime de Noël : pourquoi vous ne l'avez pas reçue"

PRIME NOEL 2021. La date de versement de la prime de Noël était fixée au mercredi 15 décembre. Versée par la CAF et Pôle emploi, cette aide exceptionnelle s'adresse aux bénéficiaires de certains minimas sociaux.

[Mis à jour le 17 décembre 2021 à 09h39] Avez-vous jeté un coup d'œil à votre compte bancaire ? Le versement de la prime de Noël a démarré le 15 décembre pour les 2,3 millions de foyers bénéficiaires. Le montant de cette aide sociale exceptionnelle s'élève à 152,45 euros pour une personne seule. Il n'y a aucune démarche à effectuer en amont. L'octroi de la prime de Noël est automatique. Versée par la CAF, Pôle emploi et la MSA, elle s'adresse aux foyers les plus précaires, bénéficiant déjà de certains minimas sociaux. Le versement de la prime de Noël s'effectue par virement bancaire exclusivement, à partir des coordonnées bancaires transmises par l'allocataire à la CAF, Pôle emploi ou la MSA. Si la date de versement a été programmée au 15 décembre, vous devez garder à l'esprit qu'il y a peu de chances que celui-ci soit visible à cette date, et ce, pour plusieurs raisons :

Il peut y avoir un délai, d'un établissement bancaire, ce qui induit un délai de trois à cinq jours : vous êtes donc susceptible d'apercevoir le versement de la prime de Noël sur votre compte entre le 18 et le 20 décembre. Vous n'êtes pas à l'abri de recevoir la prime de Noël en janvier 2022 : en effet, si vous êtes nouvel allocataire, au titre du mois de décembre (imaginons que vous êtes devenu allocataire du RSA depuis décembre 2021 par exemple), le versement nécessite un délai supplémentaire.

La prime de Noël concerne les bénéficiaires de certains minimas sociaux de la Caisse des allocations familiales et de Pôle emploi. Ces deux organismes ne procèdent pas à une étude des revenus pour déterminer si vous êtes éligible. Par conséquent, il n'existe pas de plafond de ressources à proprement parler pour percevoir la prime de Noël. Voici les prestations sociales que vous devez toucher pour en bénéficier :

RSA : le revenu de solidarité active est réservé aux personnes les plus précaires, âgées de plus de 25 ans, qui touchent très peu de ressources. Son montant forfaitaire pour une personne seule est de 565 euros, si l'allocataire ne perçoit pas d'allocations logement type APL.

ASS : l'allocation de solidarité spécifique concerne les chômeurs en fin de droits dont les ressources n'excèdent pas un plafond. Il faut également avoir exercé une activité professionnelle durant cinq ans au cours des 10 années précédant la fin du dernier contrat de travail.

RPS : elle est attribuée à des personnes qui suivent une formation "dans le cadre de stages agréés par l'État ou la Région". Elle permet d'assurer un revenu à ses stagiaires. Attention, la RPS n'est versée que pour les heures de formation réalisée et n'est donc versée que partiellement en cas d'absence non-justifiée.

RFPE : la RFPE s'adresse aux demandeurs d'emploi qui souhaitent suivre une formation agréée par Pôle emploi. Attention, vous ne devez pas percevoir l'allocation chômage (ARE) au moment de votre inscription. Le montant de la rémunération de formation dépend de votre situation sociale et de la durée de votre formation. Prime forfaitaire pour reprise d'activité,

la RFPE s'adresse aux demandeurs d'emploi qui souhaitent suivre une formation agréée par Pôle emploi. Attention, vous ne devez pas percevoir l'allocation chômage (ARE) au moment de votre inscription. Le montant de la rémunération de formation dépend de votre situation sociale et de la durée de votre formation. Prime forfaitaire pour reprise d'activité,

AER : cette prestation sociale n'est plus attribuée, et ce, depuis le 1er janvier 2011 ! L'allocation équivalent retraite s'adressait aux demandeurs d'emploi qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la retraite, mais qui ont suffisamment acquis de trimestres pour une retraite à taux plein.

ACRE-ASS : l'Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise désigne un accompagnement et une exonération partielle de charges en début d'activité. Baptisée ACRE, elle permet une exonération totale pendant 12 mois lorsque vos revenus sont inférieurs à un plafond.

ASS-F : elle désigne l'allocation de solidarité spécifique de formation. "[Cette dernière] est le maintien de votre allocation de solidarité spécifique (ASS) pendant votre formation lorsque celle-ci n'est pas financée par Pôle emploi", expliquait-on sur la page dédiée de Pôle emploi l'an dernier. "Elle peut également vous être accordée (sous réserve de remplir les conditions d'attribution de l'ASS) si vous arrivez au terme de vos droits (AREF, RFF ou RFPE)".

Depuis 2009, les montants de la prime de Noël sont inchangés. Ils dépendent de votre situation sociale et, éventuellement, de votre situation familiale. En clair, le montant de la prime de Noël ne dépend pas de vos revenus. Vous bénéficiez de la prime de Noël de Pôle emploi, étant chômeur en fin de droits ? Dans ce cas, Pôle emploi verse un montant est fixe, quelle que soit la situation familiale. Il s'élève à 152,45 euros. Si vous bénéficiez de la prime de Noël de la CAF (parce que vous êtes au RSA par exemple), dans ce cas, le montant dépend de votre situation familiale. Il est compris entre 152,45 euros pour une personne seule et 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants (auxquels s'ajoutent 60,98 euros par personne supplémentaire).

La Caisse des allocations familiales verse la prime de Noël aux allocataires du RSA (revenu de solidarité active). Contrairement à des prestations sociales classiques comme la prime d'activité, la CAF ne procède pas à une étude de la situation de votre foyer (revenus, prestations sociales perçues, pension alimentaire…). L'octroi de la prime de Noël est automatique. Il n'est donc aucune utilité de contacter la Caisse des allocations familiales pour espérer le versement de la prime.

Vous êtes actuellement sans emploi ? Pôle emploi se charge du versement de la prime de Noël auprès de certains chômeurs. Ces derniers doivent avoir épuisé leurs droits au chômage et percevoir l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Cela signifie donc que les chômeurs percevant des allocations chômage classiques, aussi appelée allocation de retour à l'emploi (ARE), ne sont pas éligibles. Pour rappel, l'allocation de solidarité spécifique concerne les chômeurs en fin de droits dont les ressources n'excèdent pas un plafond.

Vous êtes au RSA ? Dans ce cas, vous faites partie des foyers concernés par la prime de Noël de la CAF. Le montant de prime de Noël de la CAF, elle, dépend de la composition du foyer. Voici les montants qui s'appliquent :